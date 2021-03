Les meilleures offres AT&T d’avril 2021

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

AT&T propose toujours à ses clients une liste impressionnante d’offres. Ceux-ci incluent des remises sur les smartphones et autres produits technologiques, divers forfaits, etc. À l’heure actuelle, vous pouvez même saisir des offres sur le nouveau service de télévision d’AT & T. Nous avons rassemblé les meilleures offres AT&T que vous pouvez obtenir directement auprès du transporteur – consultez-les ci-dessous.

Offre en vedette: économisez 800 $ sur le Galaxy S21 avec presque n’importe quel échange

Cette offre AT&T sur la gamme Samsung Galaxy S21 est si bonne que nous avons dû passer par les petits caractères pour vérifier ce que nous avions manqué, mais c’est légitime. Lorsque vous échangez un téléphone éligible – un téléphone en état de marche d’une valeur d’échange de seulement 35 $ – et que vous vous inscrivez à un plan de versement éligible, vous obtenez 800 $ de réduction sur l’un des appareils phares de Samsung. Cela signifie que vous pouvez effectivement échanger un téléphone très bon marché contre le Galaxy S21 et ne payer aucun supplément, ou obtenir le S21 Ultra pour seulement 499,99 $.

AT&T propose régulièrement des offres de reprise, mais la remise reflète généralement la valeur de votre ancien appareil. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, avec chaque appareil que vous pouvez sélectionner dans la liste de reprise, ce qui vous permet de réaliser des économies maximales sur votre nouveau téléphone. Il existe des dizaines d’appareils éligibles que vous pouvez échanger auprès de nombreux fabricants, notamment le Galaxy A20, le Pixel 2 et le LG Stylo 6.

Il y a des mises en garde bien sûr, mais rien d’extraordinaire. Vous bénéficiez de votre remise sous forme de crédits de facture pendant toute la durée du forfait postpayé illimité de 30 mois auquel vous vous inscrivez, et vous devez toujours payer la taxe de vente sur la valeur totale du téléphone. Comme toujours, nous vous invitons à lire les détails par vous-même, mais c’est la vraie affaire.

Il s’agit d’une promotion à durée limitée qu’il est peu probable que vous battiez, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour voir si votre ancien appareil est sur la liste.

Les meilleures offres AT&T

Économisez 700 $ sur le Galaxy Note 20 avec échange

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy Note 20 est l’un des téléphones les plus récents de Samsung sur le marché, et AT&T vous offre la possibilité d’en obtenir un pour seulement 300 $. Il arbore un énorme écran WQHD + de 6,7 pouces avec des côtés incurvés, le dernier processeur Snapdragon 865 Plus ou Exynos 990 (selon la région) et une puissante batterie de 4500 mAh. Il est fait de métal et de verre et prend en charge le stockage extensible.

Pour obtenir jusqu’à 700 $ de réduction, vous devez ajouter ou passer à un nouveau forfait illimité et échanger un appareil admissible. Vous recevrez une remise de 700 $ en crédits de factures, ce qui signifie que vous payez effectivement 10 $ par mois.

Vous pouvez également améliorer la configuration de votre Galaxy dès maintenant en ajoutant une Galaxy Watch 3. Cette offre AT&T vous donnera une deuxième montre gratuitement lorsque vous en achetez une par tranches éligibles.

Obtenez le Galaxy S20 FE pour seulement 5 $ par mois avec un échange

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S20 FE a été nommé «Fan Edition» pour une raison. Cela supprime quelques-unes des fonctionnalités dont les fans du Galaxy S20 sont moins susceptibles de se soucier tout en se concentrant sur celles qui pourraient exciter. Il comporte toujours un processeur phare, un stockage extensible, une classification IP68, un énorme écran AMOLED, une charge sans fil, un PowerShare sans fil et une caméra arrière à triple objectif, mais il existe également une tonne d’avantages logiciels supplémentaires pour la caméra selfie, une plus grande batterie que le Galaxy S20 et fonctionnalités centrées sur les jeux.

Vous pouvez obtenir ce téléphone pour seulement 5 $ par mois avec un échange admissible. Vous économiserez également 50% sur une paire de tout nouveau Galaxy Buds Pro avec tout achat d’appareil Samsung.

Économisez 700 $ sur la gamme iPhone 11 et iPhone 12

Les économies Apple continuent à venir ce mois-ci grâce à ses meilleures offres pour tout le monde. Nous sommes peut-être une autorité Android, mais il est difficile de laisser passer une bonne opportunité d’économiser. Si vous ne recherchez pas un iPhone SE économique, vous pouvez vous procurer l’iPhone 11 dès maintenant avec 64 Go de stockage pour seulement 5 $ par mois. C’est en baisse par rapport aux 20 $ habituels par mois, et vous pouvez faire votre choix parmi les six couleurs vives. Tout ce que vous avez à faire pour obtenir cette offre est d’échanger votre téléphone actuel et d’effectuer vos premiers paiements avant que les crédits de facture n’entrent en vigueur.

Si vous changez de fournisseur et échangez un téléphone éligible, vous pouvez obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur l’iPhone 11 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max. La même offre s’applique aux derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ce qui signifie que vous pouvez obtenir l’iPhone 12 Mini gratuitement.

Découvrez les détails de toutes les offres ci-dessous:

Obtenez gratuitement le puissant iPhone SE

L’iPhone SE est encore assez récent, mais vous pouvez déjà en acheter un gratuitement avec un échange chez AT&T. Il conserve le style classique de l’iPhone 8 mais ajoute des tonnes d’améliorations au mix, notamment la puce A13 Bionic et jusqu’à 256 Go de stockage

Si vous cherchez une chance d’essayer l’iPhone avec un budget limité, ne cherchez pas plus loin que le widget ci-dessous pour l’une des meilleures offres AT&T.

Obtenez AT&T TV et profitez d’un an de HBO Max et plus

Il ne s’agit pas seulement des offres téléphoniques d’AT & T, car les offres qui accompagnent AT&T TV sont également assez impressionnantes. Lorsque vous vous inscrivez dès maintenant à l’un des forfaits Choice, Ultimate ou Premier, vous obtenez gratuitement une année complète de HBO Max. Même avec le temps d’auto-distanciation supplémentaire sur vos mains, vous ne manquerez pas de choses à regarder.

Vous pouvez également augmenter vos économies en regroupant votre téléviseur AT&T avec AT&T Internet. Consultez le widget ci-dessous et voyez comment vous pouvez adoucir votre service.

Échangez votre téléphone contre AT&T et obtenez jusqu’à 700 $ de réduction

Si vous aimez l’argent gratuit et que vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien téléphone, nous avons une autre offre pour vous. Lorsque vous échangez un appareil, vous obtenez jusqu’à 700 $ de réduction sur un nouveau téléphone, que vous soyez nouveau chez AT&T ou que vous soyez dans le coin depuis un certain temps. Quelques accords d’échange sont mis en évidence dans cet article, mais pour de nombreux autres appareils, c’est une très bonne incitation. Vous pouvez appliquer la réduction à l’un des derniers modèles Apple, Samsung, Google et plus encore.

Obtenez une Apple Watch SE gratuite

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Des offres AT&T sont également disponibles sur les appareils portables. Lorsque vous achetez deux Apple Watch avec un forfait, ajoutez au moins une nouvelle ligne et activez un forfait sans fil éligible, vous obtenez gratuitement l’Apple Watch SE.

Les montres Apple en stock varient sur le site AT&T, alors cliquez sur le lien ci-dessous pour voir ce qui est disponible.

Économisez jusqu’à 20% sur une sélection d’accessoires

Pour un temps limité, certains beaux accessoires d’AT & T sont jusqu’à 20% de réduction. Ceux-ci incluent des étuis haut de gamme pour une variété des derniers smartphones et une multitude de protecteurs d’écran.

Au-delà des meilleures offres AT&T – autres plans et promotions

Vous recherchez une bonne affaire, ou vous envisagez peut-être d’opter pour un compte postpayé? Voici quelques autres ressources intéressantes qui valent la peine d’être consultées: