Les meilleures offres AT&T de juin 2021

AT&T a toujours un bon mélange d’offres dans sa manche. Ceux-ci incluent des remises sur les smartphones et autres produits technologiques, divers forfaits, etc. À l’heure actuelle, vous pouvez même profiter d’offres sur le nouveau service de télévision d’AT&T. Nous avons rassemblé les meilleures offres AT&T que vous pouvez obtenir directement auprès du transporteur – consultez-les ci-dessous.

Offre en vedette: Économisez 120 $ sur le Galaxy A32 ou 200 $ sur le A52

On dirait que les smartphones deviennent de plus en plus chers à mesure que de nouvelles technologies sont introduites, mais Samsung combat cette tendance avec le Galaxy A32. Cet appareil économique compatible 5G est sorti au début de 2021 et vise à apporter une technologie de smartphone moderne à ceux qui ne veulent pas dépenser 1 000 $ sur les derniers modèles phares. Vous pouvez vous procurer le Galaxy A32 dès maintenant pour seulement 150 $ (130 $ de rabais) ou le Galaxy A52 pour seulement 300 $ (200 $ de rabais).

Ces deux offres impliquent de petits paiements mensuels au lieu de frais initiaux plus élevés. Le Galaxy A32 ne coûtera que 5 $ par mois sur 30 mois, ce qui est une durée de vie assez normale pour un téléphone comme le A32. Le Galaxy A52 légèrement plus cher coûte 10 $ par mois pendant 30 mois. Ces plans de versement peuvent certainement rendre l’achat d’un nouveau téléphone moins intimidant, car vous n’aurez pas à débourser une grosse somme d’argent immédiatement.

Le Galaxy A32 dispose d’un écran Infinity-V de 6,5 pouces, d’un système de caméra multi-objectif, d’un traitement octa-core, d’une batterie à charge rapide de 5000 mAh et de 64 Go de stockage. Pour un smartphone à petit budget, il a du punch. Le Galaxy A52, comme l’A32, est un smartphone 5G moins cher mais a le double de stockage (128 Go), un meilleur appareil photo 64MP, des temps de charge plus rapides, 2 Go de RAM en plus et plusieurs autres fonctionnalités améliorées.

Vous pouvez profiter de ces bonnes affaires en utilisant les widgets ci-dessous.

Les meilleures offres AT&T :

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure de l’annonce de nouvelles offres.

Économisez 50% sur l’iPhone 11

Nous sommes peut-être Android Authority, mais il est difficile de laisser passer une bonne occasion d’économiser. Nous devons dire que les iPhones d’Apple ont toujours été parmi les meilleurs smartphones de qualité que vous puissiez acheter et maintenant vous pouvez obtenir l’iPhone 11 à 50 % de réduction à seulement 10 $ par mois.

L’iPhone 11 dispose d’un magnifique écran LCD de 6,1 pouces, de 4 Go de RAM, d’une batterie de 3 110 mAh et d’un identifiant de visage. Ce téléphone n’a même pas encore deux ans et se comporte de manière presque identique à l’iPhone 12, donc pouvoir le récupérer à moitié prix est une affaire assez impressionnante.

Découvrez les détails de toutes les offres ci-dessous:

Obtenez le puissant iPhone SE pour 5 $ par mois

L’iPhone SE est encore assez récent, mais vous pouvez déjà en acheter un gratuitement avec un échange chez AT&T. Il conserve le style classique de l’iPhone 8 mais ajoute des tonnes d’améliorations au mélange, y compris la puce A13 Bionic et jusqu’à 256 Go de stockage.

Si vous cherchez une chance d’essayer l’iPhone avec un budget limité, ne cherchez pas plus loin que le widget ci-dessous pour l’une des meilleures offres AT&T.

Économisez 700 $ sur l’iPhone 12 Pro Max avec la plupart des échanges

Voici une autre bonne affaire iPhone. Si vous utilisez un téléphone plus ancien depuis un certain temps et que vous cherchez une bonne opportunité de passer à un iPhone, cela pourrait être votre opportunité. Même si vous échangez quelque chose d’aussi vieux que l’iPhone 8, vous pouvez toujours obtenir 700 $ de réduction sur un nouvel iPhone 12 Pro Max.

Étant donné que l’iPhone 12 Pro Max a encore moins d’un an, pouvoir l’obtenir à 65% de réduction en utilisant un échange est assez incroyable. Avec un design différent et une bague de chargement magnétique MagSafe, l’iPhone 12 est une avancée notable par rapport aux modèles plus anciens.

Prenez l’iPhone 12 Pro Max à l’aide du widget ci-dessous:

Échangez votre téléphone avec AT&T et obtenez jusqu’à 700 $ de réduction

Si vous aimez l’argent gratuit et que vous voulez vous débarrasser de votre ancien téléphone, nous avons une autre offre pour vous. Lorsque vous échangez un appareil, vous obtenez jusqu’à 700 $ de réduction sur un nouveau téléphone, que vous soyez nouveau chez AT&T ou que vous soyez dans le coin depuis un certain temps. Quelques accords d’échange sont mis en évidence dans cet article, mais c’est une très belle incitation pour de nombreux autres appareils. Vous pouvez appliquer la réduction à l’un des derniers modèles Apple, Samsung, Google et plus encore.

Obtenez un point d’accès Wi-Fi gratuit

Des offres AT&T sont également disponibles sur les hotspots. À l’heure actuelle, vous pouvez mettre Unite Express 2 dans votre poche pour seulement le coût de votre forfait de données. Ce n’est pas un hotspot prêt pour la 5G, mais le prix de détail est normalement de 145 $, donc cela pourrait être un excellent moyen de vous connecter pendant que vous attendez une connexion plus rapide.

Pour un temps limité, certains beaux accessoires d’AT & T sont jusqu’à 20% de réduction. Ceux-ci incluent des étuis haut de gamme pour une variété des derniers smartphones et une multitude de protecteurs d’écran.

