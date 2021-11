Les meilleures offres Black Friday Apple Watch toujours disponibles

L’Apple Watch fait toujours un excellent cadeau pendant la période des fêtes, et pour le Black Friday 2021, nous suivons quelques offres solides sur de nombreux modèles de l’Apple Watch. Dans cet article, vous trouverez les meilleures ventes du Black Friday sur la nouvelle Apple Watch 7, mais les meilleures remises économiques se trouveront sur des modèles plus anciens comme l’Apple Watch Series 3 et SE.

Apple Watch série 7

Des remises en espèces directes sur l’Apple Watch Series 7 peuvent être trouvées sur Amazon cette année. Nous avons répertorié les meilleurs ci-dessous, et le plus que vous trouverez actuellement atteint jusqu’à 19 $ de réduction sur les modèles GPS.

Si vous voulez un appareil cellulaire, il existe des offres solides chez divers opérateurs. AT&T a 330 $ de rabais sur les modèles Apple Watch lors de l’achat de deux à la fois. Ceux-ci devront être ajoutés à un plan de versement admissible et vous devrez ajouter au moins une nouvelle ligne.

Chez Verizon, vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ de réduction sur les modèles de la série 7 lors de l’échange d’une ancienne montre intelligente et de l’achat du nouveau portable avec un nouveau forfait. Vous pouvez obtenir cette même offre sur l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE.

Bracelet Sport Starlight en aluminium/Starlight GPS 45 mm – 419,99 $ sur Amazon (9 $ de rabais)

GPS 45mm (Produit)Rouge Aluminium/(Produit)Bande Sport Rouge – 409 $ sur Amazon (20 $ de rabais)

Bracelet Sport Starlight en aluminium/Starlight GPS 41 mm – 379,99 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Bracelet Sport GPS 41 mm Vert Aluminium/Trèfle – 379,99 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Bracelet Sport GPS 41mm Bleu Aluminium/Abysse – 379,99 $ sur Amazon (9 $ de rabais)

GPS 41mm (Produit)Rouge Aluminium/(Produit)Bande Sport Rouge – 379,99 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Apple Watch série 3

La meilleure offre globale Apple Watch Series 3 de ce Black Friday se trouve chez Walmart, qui a réduit le modèle 38 mm GPS Series 3 à seulement 109,00 $, contre 199,00 $. Le détaillant a également mis en vente le modèle GPS série 3 de 42 mm au prix de 139,00 $, contre 229,00 $.

Malheureusement, cet accord a fluctué toute la semaine et nous ne l’avons pas vu revenir depuis quelques jours maintenant. Cependant, il peut y avoir un réapprovisionnement aujourd’hui, alors assurez-vous de continuer à consulter Walmart si vous êtes intéressé.

Apple Watch SE

Semblable à la série 3, si vous êtes prêt à opter pour un modèle plus ancien de l’Apple Watch, vous pouvez trouver de bonnes affaires ce Black Friday. Target propose la montre GPS Apple Watch SE de 40 mm pour 219,99 $, contre 279,00 $. Le modèle GPS de 44 mm est en vente au prix de 249,99 $, contre 309,00 $.

Ces offres sont à la fois des prix bas de tous les temps sur l’Apple Watch SE, et vous pouvez trouver des ventes similaires chez Best Buy ce Black Friday. Les acheteurs cibles doivent se rappeler que vous pouvez obtenir 5 % de réduction supplémentaire sur votre commande avec la Target RedCard.

