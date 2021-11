Les meilleures offres Black Friday HomePod Mini toujours disponibles

Le Black Friday 2021 a débuté plus tôt ce matin et des offres solides sur toute la gamme de produits Apple sont disponibles en ligne dès maintenant. Bien que vous ne trouviez pas d’offres particulièrement intéressantes sur le HomePod mini cette année, si vous en avez un comme cadeau de vacances, vous pouvez au moins économiser un peu d’argent chez Staples.

AccueilPod mini

Les offres du Black Friday ont frappé le haut-parleur intelligent miniature d’Apple, et vous pouvez obtenir le HomePod mini pour 89,00 $ chez Staples, contre 99,00 $.

Le stock est limité et vous ne pourrez peut-être récupérer le HomePod mini que localement si la livraison n’est pas disponible. Pour les ventes alternatives, les membres de Costco peuvent obtenir un HomePod mini pour 79,99 $ et B&H Photo a le HomePod mini à 94,99 $.

Depuis cette année, le HomePod mini est le seul haut-parleur intelligent vendu par Apple après avoir abandonné le HomePod d’origine plus tôt dans l’année. Pour cette raison, ne vous attendez pas à voir les grands détaillants offrir encore des rabais sur ce modèle 2018 cette saison.

