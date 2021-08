Les meilleures offres Boost Mobile d’août 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous souhaitez passer à un opérateur prépayé sans contrat aux États-Unis, Boost Mobile est l’une des meilleures options. Il propose une large gamme de smartphones premium et abordables et propose de nombreuses offres sur les appareils et les forfaits. La fusion de Sprint et de T-Mobile a entraîné un changement majeur pour les meilleures offres Boost Mobile – le MVNO fait désormais partie de Dish Network.

En d’autres termes, Boost va être là pendant un certain temps. Nous recommandons toujours vivement le transporteur et pensons que c’est le moment idéal pour vous inscrire, car il y a beaucoup d’offres solides à conclure en août.

Offre en vedette : Économisez 49 % sur le forfait 5 Go

Bien que toutes les offres ci-dessous proviennent directement de Boost Mobile, nous avons eu vent d’un moyen d’obtenir un forfait de trois mois pour encore moins que les prix Boost déjà abordables. Tech Deals propose actuellement une offre exceptionnelle sur le forfait 5 Go, vous permettant d’économiser 49% du prix du forfait habituel, plus 15 $ sur la carte SIM elle-même et les frais d’expédition.

Le forfait prépayé comprend des appels et des SMS illimités, ainsi que 5 Go de données par mois. Le forfait est de 25 $ par mois lorsque vous vous inscrivez à Boost, mais à seulement 45 $, cela revient à seulement 15 $ par mois lorsque vous vous engagez pour l’offre de trois mois de Tech Deals. Les économies totales avec le kit SIM et la livraison gratuite s’élèvent à environ 45 $, il s’agit donc à peu près d’une offre à moitié prix.

En rapport: Booster le guide de l’acheteur mobile

Des instructions sur la façon de réclamer et de configurer votre carte SIM à prix réduit sont toutes données sur la page de l’offre, ainsi qu’un lien pour vérifier que votre téléphone sera compatible.

Parmi les meilleures offres de téléphone de Boost Mobile se trouve le Samsung Galaxy S20 FE. Habituellement vendu au détail pour 700 $, il est maintenant proposé par Boost pour seulement 399,99 $. Le téléphone est actuellement sur une bonne affaire, il vaut donc vraiment la peine de vérifier.

Doté d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz à l’avance, d’un Snapdragon 865 en son cœur et de trois caméras à l’arrière, l’édition Fan du Galaxy S20 est un appareil convaincant pour ceux qui cherchent à embarquer dans le train Galaxy S mais ne le font pas. t besoin de toutes les fonctionnalités coûteuses de la gamme. Samsung cible les acheteurs du millénaire avec ce téléphone, mais quiconque recherche un produit phare à bas prix pourrait être tenté d’en attraper un.

En rapport: Samsung Galaxy S20 FE vs Galaxy S20 : ​​lequel acheter ?

Bien que ce smartphone n’excelle pas nécessairement dans un domaine particulier, il dépasse de loin les attentes dans bon nombre d’entre eux. C’est pourquoi il a été le gagnant du choix des rédacteurs pour le meilleur smartphone Android de 2020. Donc, si vous souhaitez économiser sur l’un des meilleurs téléphones de l’année dernière, consultez l’offre via le lien ci-dessous.

2. Quatre lignes de concerts illimités pour 120 $ par mois

Pour une durée limitée, cette offre Boost Mobile vous permet de passer au forfait Unlimited Gigs avec quatre lignes pour 120 $ par mois. Le forfait comprend des appels, des SMS et des données illimités, et même quelques bonus :

Point d’accès mobile de 30 Go Diffusion vidéo HD Diffusion de musique illimitée

En rapport: Les meilleurs forfaits de téléphonie mobile pour chaque utilisateur

Le streaming HD est jusqu’à 1080p, la musique jusqu’à 1,5 Mbps et les jeux jusqu’à 8 Mbps. À seulement 30 $ par ligne par mois, c’est une affaire difficile à dépasser. Vous pouvez consulter plus de détails sur le bouton ci-dessous.

3. Obtenez un téléphone gratuit lorsque vous changez (en magasin uniquement)

Ce mois-ci, Boost Mobile propose quelques téléphones gratuits lorsque vous passez à leur service en magasin. L’un des plus remarquables est le Samsung Galaxy A12, qui coûte généralement 179,99 $. Découvrez quelques-uns des téléphones que vous pouvez vous procurer gratuitement ou à un prix inférieur lorsque vous activez en magasin :

Voir plus : Meilleurs téléphones bon marché de 2021

Bien qu’il s’agisse de téléphones plus économiques, qui peut leur dire non lorsqu’ils sont gratuits ? Il existe également d’autres options, telles que l’iPhone SE, que vous pouvez acheter pour seulement 99,99 $ en magasin.

Découvrez l’offre

4. Boostez les offres Smartphone Mobile (en ligne et en magasin)

Si aucun des téléphones ci-dessus ne correspond à ce que vous recherchez, il existe également d’autres options Android. Vous pouvez voir la liste complète des appareils en vente en cliquant sur le bouton ci-dessous.

5. Économisez sur les appareils Apple avec Boost Mobile (en ligne et en magasin)

Si vous préférez iOS à Android, Boost Mobile vous propose encore plus d’offres. Quelques-uns de la gamme iPhone peuvent être à vous pour au moins 100 $ de réduction, dont 150 $ de réduction sur l’iPhone SE.

Voir plus : Meilleures offres iPhone

Certaines de ces options peuvent être en rupture de stock selon le moment où vous les vérifiez. Si tel est le cas, contactez votre magasin Boost Mobile le plus proche pour voir s’il a l’appareil en magasin. Si vous souhaitez découvrir d’autres appareils Apple, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Voilà, ce sont les meilleures offres Boost Mobile actuellement disponibles. Nous mettrons à jour cet article avec les nouveaux une fois qu’ils seront lancés.