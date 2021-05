Les meilleures offres Chromebook de mai 2021

Il est facile de trouver un bon Chromebook avec un budget limité. Après tout, l’idée derrière les appareils Chrome OS est qu’ils constituent une alternative moins chère aux ordinateurs portables Windows. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres Chromebook sur Internet afin que vous n’ayez pas à chercher trop dur pour un bon prix.

Faites défiler pour toute une série de réductions sur les Chromebooks de tous les principaux fabricants.

Offre en vedette: économisez 200 $ sur l’un ou l’autre des Chromebooks Galaxy

Le Chromebook Galaxy d’origine et le Galaxy Chromebook 2 sont proposés en ce moment, avec les mêmes économies de 200 $ disponibles, quel que soit votre choix. Cela ramène le coût du modèle de première génération à 799 $ (201 $ de réduction), et celui de l’ordinateur portable plus récent doté du processeur Core i3 à 499,99 $ (200 $ de réduction).

Le premier Galaxy Chromebook était haut de gamme, mais à 1000 $, c’était plus que ce que la plupart étaient prêts à payer pour un ordinateur portable Chrome OS. Samsung a trouvé un meilleur équilibre avec le Galaxy Chromebook 2, ce qui lui a valu le prix du meilleur choix de l’Autorité Android CES 2021 du meilleur Chromebook.

Voir également: Les meilleurs Chromebooks que vous pouvez obtenir

Le Chromebook d’origine n’est guère un pas en arrière, avec un écran 4K signature, un stylet et un processeur Core i5 rapide. Quel que soit votre choix, vous obtenez l’un des meilleurs Chromebooks du marché.

Consultez les offres via les widgets ci-dessous ou continuez à faire défiler pour des offres Chromebook plus abordables.

Meilleures offres Chromebook

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleures offres Chromebook bon marché au fur et à mesure que d’autres seront lancées.

Offres Chromebook Acer

Peu importe ce que vous recherchez, il y a de fortes chances qu’Acer ait le Chromebook pour vous. Il propose des modèles allant de l’entrée de base aux options haut de gamme. Vous pouvez même suivre les économies réalisées sur les 2-en-1 et les Chromebooks d’Acer exécutent une gamme complète de processeurs Intel Core. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées:

Voir également: Le meilleur Chromebook Acer pour vos besoins et votre budget

Offres HP

Les Chromebooks HP sont à peu près aussi largement disponibles que ceux d’Acer. Vous trouverez principalement des options à clapet traditionnelles, mais la construction entièrement en plastique garantit que HP peut offrir certains des prix les plus bas du marché. Il existe de nombreuses tailles parmi lesquelles choisir, bien que toutes les meilleures offres actuelles soient de 14 pouces. Découvrez nos meilleurs choix:

Lire la suite: Les meilleurs Chromebooks HP

Offres Chromebook Asus

Asus est encore un autre choix populaire dans le jeu Chromebook, bien qu’il n’y ait pas autant d’offres pour le moment. Cela étant dit, le Chromebook Flip C434 d’Asus est l’une des meilleures options globales que vous pouvez obtenir à l’heure actuelle. C’est un 2-en-1 avec un corps haut de gamme et des composants internes de premier ordre. Découvrez-le avec d’autres offres intéressantes ci-dessous:

En rapport: Le meilleur Chromebook Asus pour vos besoins et votre budget

Offres Samsung

Si vous voulez un Chromebook qui combine des écrans OLED brillants avec des matériaux haut de gamme, ne cherchez pas plus loin que Samsung. Vous pouvez choisir entre la gamme de Chromebook de base ou opter pour le Chromebook Galaxy premium. Il vient même dans une finition Fiesta Red vibrante si vous voulez vous démarquer dans la foule. Voici quelques bons choix:

Voir également: Le meilleur Chromebook Samsung pour vos besoins et votre budget

Autres offres Chromebook

Dell et Lenovo sont les autres mentions notables du jeu Chromebook, bien que les offres sur leurs machines se soient un peu ralenties après la saison des vacances. Voici quelques-unes des meilleures options:

Nous ajouterons ici toutes les offres Chromebook notables au fur et à mesure qu’elles se présenteront, alors assurez-vous de revenir fréquemment si vous êtes à la recherche d’un nouveau Chromebook.