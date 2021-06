Les meilleures offres Cricket Wireless de juin 2021

Cricket Wireless est la filiale sans contrat d’AT&T, offrant aux clients un moyen d’obtenir des smartphones abordables avec des forfaits prépayés bon marché. Alors que de nombreux smartphones de Cricket ont déjà un prix assez raisonnable, il existe des offres spéciales de Cricket qui se démarquent en ce moment. Nous avons compilé les meilleures offres de cricket dans cet article, mais veuillez noter que diverses conditions générales s’appliquent.

Les offres proposées par Cricket sont à peu près toutes des économies sur les téléphones lorsque vous rejoignez l’opérateur, bien qu’elles aient des baisses de prix occasionnelles sur les plans. Pour en savoir plus sur ce que Cricket propose en termes de forfaits, consultez notre guide d’achat Cricket Wireless.

Offre en vedette : 100 Go de données pour seulement 55 $ par mois

L’été commençant officiellement ce mois-ci, vous recherchez peut-être des données supplémentaires à diffuser et à surfer en déplacement. Cricket a baissé le prix de ses forfaits de données uniquement, vous pouvez donc désormais obtenir 100 Go pour seulement 55 $ par mois, ou 20 Go pour seulement 35 $ par mois.

L’accord comprend le réseau national 5G de Crickets, parfait pour travailler à la maison ou en déplacement avec un ordinateur portable ou une tablette compatible 5G. Si vous êtes comme moi et que vous prévoyez de voyager dès que possible, vous serez heureux d’apprendre que la couverture s’étend également au Canada et au Mexique.

En rapport: Qu’est-ce que la 5G et que peut-on en attendre ?

Les clients existants de Cricket verront automatiquement la baisse de prix avec leur prochaine facture. Si vous êtes nouveau sur le cricket ou si vous souhaitez découvrir l’offre, cliquez ci-dessous. Vous pouvez également faire défiler pour voir toutes les meilleures offres Cricket Wireless disponibles en ce moment.

Meilleures offres de cricket

Obtenez un iPhone SE pour seulement 49,99 $ Économisez 300 $ sur le Samsung Galaxy S20 FE Obtenez un iPhone XR pour 150 $ de rabais Obtenez un nouveau smartphone gratuitement

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures offres de cricket au fur et à mesure du lancement de nouvelles promotions.

1. Obtenez un iPhone SE pour seulement 49,99 $

Cricket Wireless vend l’iPhone SE de 64 Go pour 200 $ de réduction sur le prix demandé habituel lorsque vous vous inscrivez. Le prix était de 249,99 $ sans contrat, ou de 399,99 $ au détail, mais cette promotion abaisse ce prix à 49,99 $. Les personnes qui obtiennent cette offre doivent transférer leur ancienne ligne à Cricket (à l’exception des lignes AT&T). Vous devez également vous inscrire au forfait de 60 $, bien que cela comprenne une utilisation illimitée des données aux vitesses de réseau les plus rapides, un point d’accès mobile de 15 Go et de nombreux autres avantages.

Si 64 Go ne vous suffisent pas, le modèle 128 Go est également proposé dans la promotion à 99,99 $.

Spécifications de l’iPhone SE :Affichage: Rétine de 4,7 pouces

Jeu de puces : A13 bionique

RAM : 3FR

Stockage: 64 Go

Appareils photo: Unique 12MP

Caméra frontale: 7MP

La batterie: 1 821 mAh

Logiciel: iOS 13

2. Économisez 150 $ sur le Samsung Galaxy S20 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE a remporté le Android Authority Editors’ Choice Award en tant que meilleur smartphone de 2020. Avec cette offre Cricket Wireless, il peut être à vous pour seulement 449,99 $ lorsque vous apportez votre numéro sur le réseau.

Le S20 FE est livré avec d’excellentes spécifications, notamment un écran 120 Hz, un processeur Snapdragon 865 et un système à trois caméras. De plus, il est compatible 5G, vous serez donc prêt à profiter d’un accès Internet ultra-rapide.

Le Galaxy S20 Fan Edition coûte 599,99 $, vous économisez donc 150 $ juste pour apporter votre numéro au transporteur. Cliquez ci-dessous pour découvrir l’offre.

3. Obtenez un iPhone XR pour 150 $ de réduction

Si vous préférez l’écosystème Apple et iOS, Cricket vous offre une remise de près de 40 % sur l’iPhone XR. Il est disponible dès maintenant pour seulement 249,99 $ (150 $ de rabais).

En rapport: Notre guide d’achat iPhone : quel appareil iOS est fait pour vous ?

L’iPhone XR est doté d’une puce A12 Bionic, d’un écran à rétine liquide de 6,1 pouces, d’un identifiant de visage et de capacités de charge sans fil. Bien que le XR n’ait plus le meilleur appareil photo iPhone disponible, il s’agit toujours d’une belle avancée par rapport aux modèles précédents car il dispose d’un appareil photo arrière de 12 MP, peut filmer des vidéos 4K 60FPS et apporte le mode portrait avec contrôle de la profondeur.

Vous économiserez 150 $ sur ce téléphone de 64 Go si vous payez d’avance pour deux mois d’un forfait de 60 $ par mois. Utilisez le bouton ci-dessous pour profiter de cette offre.

4. Obtenez un nouveau smartphone gratuitement

À l’heure actuelle, Cricket Wireless propose gratuitement plusieurs offres de smartphones. Vous devez passer votre ancien numéro à Cricket (à l’exclusion des numéros AT&T), puis souscrire à un forfait d’au moins 30 $ ou 60 $ par mois, selon l’appareil que vous souhaitez. Comme pour tous les téléphones vendus par Cricket, ces téléphones devront être utilisés sur l’opérateur pendant six mois avant de pouvoir être réellement déverrouillés.

Il n’y en a que cinq qui sont gratuits pour le moment, que vous pouvez consulter ci-dessous. Cependant, la liste change très régulièrement, cela vaut donc la peine de vérifier par vous-même.

Voir également: Les meilleurs téléphones Cricket pour dépenser votre argent

Ce sont les meilleures offres Cricket Wireless actuellement disponibles. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec les nouvelles offres une fois qu’elles seront annoncées.