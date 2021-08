Les meilleures offres Cricket Wireless de septembre 2021

Cricket Wireless est la filiale sans contrat d’AT&T, offrant aux clients un moyen d’obtenir des smartphones abordables avec des forfaits prépayés bon marché. Alors que de nombreux smartphones de Cricket ont déjà un prix assez raisonnable, il existe des offres spéciales de Cricket qui se démarquent en ce moment. Nous avons compilé les meilleures offres de cricket dans cet article, mais veuillez noter que diverses conditions générales s’appliquent.

Les offres proposées par Cricket sont à peu près toutes des économies sur les téléphones lorsque vous rejoignez l’opérateur, bien qu’elles aient des baisses de prix occasionnelles sur les plans. Pour en savoir plus sur ce que Cricket propose en termes de forfaits, consultez notre guide d’achat Cricket Wireless.

Offre en vedette : obtenez un iPhone SE gratuit lorsque vous vous engagez pour trois mois

L’iPhone SE était l’un des appareils les plus populaires de l’année dernière, car il combinait certaines des dernières spécifications d’Apple dans un facteur de forme compact que tout le monde connaît. C’est la puissante puce A13 Bionic d’Apple qui rend votre expérience de navigation fluide et fluide. L’efficacité de la puce se traduit également par une grande autonomie de la batterie, en particulier lorsqu’elle est associée à l’écran plus compact.

Bien que nous ayons couvert l’offre iPhone SE ci-dessus comme notre offre vedette, les offres Apple ne s’arrêtent pas là. Cricket Mobile propose à la fois l’iPhone XR et l’iPhone 11 à des prix réduits. Vous pouvez acheter l’iPhone XR pour 199,99 $ (300 $ de rabais) et l’iPhone 11 pour 299,99 $ (300 $ de rabais).

Bien qu’il ne s’agisse pas des appareils les plus récents d’Apple, ce sont des appareils extrêmement performants qui ne manqueront pas de couvrir tous vos éléments essentiels. De plus, vous obtenez de nouveaux iPhones avec un forfait qui vous offre des données illimitées aux vitesses de réseau les plus rapides, un point d’accès mobile de 15 Go et de nombreux autres avantages.

2. Obtenez un nouveau smartphone gratuitement

À l’heure actuelle, Cricket Wireless propose gratuitement plusieurs offres de smartphones. Vous devez passer votre ancien numéro à Cricket (à l’exclusion des numéros AT&T), puis souscrire à un forfait d’au moins 30 $ ou 60 $ par mois, selon l’appareil que vous souhaitez. Comme pour tous les téléphones vendus par Cricket, ces téléphones devront être utilisés sur l’opérateur pendant six mois avant de pouvoir être réellement déverrouillés.

Il y en a quelques-uns qui sont gratuits en ce moment en dehors des deux que nous avons déjà mentionnés, que vous pouvez consulter ci-dessous. Cependant, la liste change très régulièrement, cela vaut donc la peine de vérifier par vous-même.

3. Économisez gros sur d’autres excellents téléphones

Bien que n’étant pas entièrement gratuit, l’inscription à un plan Cricket peut vous permettre de réaliser de solides économies sur les téléphones haut de gamme, comme avec les offres susmentionnées sur l’iPhone 11.

Voici une sélection de téléphones sur lesquels vous pouvez économiser :

Ce sont les meilleures offres Cricket Wireless actuellement disponibles. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article avec les nouvelles offres une fois qu'elles seront annoncées.