Les meilleures offres d’accessoires du Black Friday 2021

Le Black Friday 2021 approche à grands pas, mais vous n’avez pas à attendre pour profiter de bonnes affaires sur les accessoires pour votre téléphone ou votre appareil électronique. Nous avons fait quelques recherches et avons trouvé les meilleures offres du Black Friday dont vous pouvez profiter immédiatement !

Économisez jusqu’à 39 % sur la manette de jeu mobile Razer Kishi

Pour tous ceux qui s’intéressent au jeu mobile sérieux, le Razer Kishi est l’accessoire parfait. Et maintenant, c’est moins cher que jamais dans le cadre du Black Friday 2021 ! La version Android bénéficie de la remise la plus importante, mais les versions spécifiques à l’iPhone et à la Xbox sont également à plus de 20 %. Tous sont les accessoires parfaits pour Xbox Game Pass Ultimate ou Google Stadia.

Économisez 50 $ sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds Plus

Bien que les Galaxy Buds Plus aient depuis été remplacés par les Galaxy Buds Pro, ils font toujours partie des meilleurs véritables écouteurs sans fil que vous puissiez obtenir. Et maintenant, grâce à une remise spéciale Black Friday chez Walmart, vous pouvez les obtenir à plus de 30 % de réduction pour une durée limitée. Oh, et ces nouveaux Galaxy Buds Pro ? Ils sont aussi à 50 $ de rabais.

Économisez jusqu’à 30 % sur les cartes microSD SanDisk

De nos jours, peu de téléphones incluent des cartes microSD, mais elles restent un accessoire extrêmement utile pour les photographes et les fans de la Nintendo Switch. Si vous avez besoin d’un peu de stockage supplémentaire, vous avez de la chance, car presque tout le catalogue de cartes microSD Ultra de SanDisk est en vente sur Amazon. Découvrez les meilleures offres ci-dessous.

Économisez 33% sur un tracker de santé Fitbit Sense

Les fous de santé se réjouissent, car le tracker de santé de premier plan de Fitbit, le Fitbit Sense, est disponible avec une remise importante pour une durée limitée. Il est livré avec une multitude de capteurs pour affiner les performances de votre corps, et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 100 $ sur le prix de détail.

Économisez jusqu’à 42 % sur les chargeurs sans fil de Samsung

Peu importe le nombre d’appareils dont vous avez besoin pour charger sans fil, il y a de fortes chances qu’il y ait un chargeur Samsung en vente en ce moment pour vous. Les plus grosses économies sont sur le Stand 2.0, qui offre une charge certifiée Qi jusqu’à 15W. Il existe également une remise importante sur le Samsung Trio, qui est capable de charger sans fil trois appareils à la fois.

Économisez 19 % sur le support de voiture Belkin

Notre choix pour le meilleur support de voiture, le support de ventilation Belkin, est également en vente maintenant sur Amazon. Il se clipse sur l’évent de votre voiture et devrait s’adapter à presque tous les modèles de téléphone. Découvrez-le sur le lien ci-dessous!

