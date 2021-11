Les meilleures offres d’Amazon pour le Cyber ​​Monday : téléviseurs, écouteurs sans fil et plus encore

Si vous avez suivi les préparatifs d’Amazon jusqu’au Black Friday comme nous l’avons fait, vous avez probablement vu le géant de la vente au détail en ligne rebaptiser sa page « Deal of the Day » en « Epic Daily Deals » et enfin complète sur « Black Friday Deals. » Nous avons maintenant dépassé le Black Friday, et cette page de destination s’est à nouveau transformée en Cyber ​​Monday. Amazon propose une multitude d’offres à saisir dès maintenant si le temps presse.

Vous trouverez ci-dessous une variété d’offres qui méritent votre temps et votre attention, surtout si vous êtes abonné à Amazon Prime. Si vous effectuez des achats croisés chez les autres grands détaillants, nous avons également rassemblé un aperçu plus général des meilleures offres du Black Friday à rechercher. De plus, si vous aimez courir la chance de gagner des articles gratuits, ne manquez pas notre concours de sacs mystères.

Offres TV 4K

Amazon offre jusqu’à 33% de réduction sur certains téléviseurs Samsung, allant des plus petites aux plus grandes, ainsi que des remises importantes sur certains projecteurs. Les appels notables incluent la gamme de téléviseurs The Frame de Samsung, inspirés de l’art et équipés de HDR, à commencer par le modèle 32 pouces de l’année dernière pour seulement 448 $ (152 $ de rabais). Le modèle 2021 de 43 pouces coûte également 798 $ (202 $ de rabais), tandis que la configuration 75 pouces est en vente à 2 198 $ (802 $ de rabais). Certains des téléviseurs extérieurs Terrace de Samsung sont actuellement à prix réduit – comme le modèle 55 pouces, désormais au prix de 2 798 $ (702 $ de rabais) – ainsi que le projecteur Premiere 120 pouces à courte focale de Samsung, maintenant en vente pour 2 498 $ (1 002 $ de rabais).

Téléviseur LCD Samsung The Frame (65 pouces, 2021)

The Frame de Samsung est un téléviseur 4K intelligent conçu pour se fondre directement dans le décor de votre maison. Le panneau QLED peut passer en toute transparence de l’affichage du contenu que vous regardez à des scènes d’art décoratif inactives. The Frame dispose également d’un HDR, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un capteur de mouvement pour s’assurer que quelqu’un est là pour voir son mode Art ambiant.

Téléviseur LG C1 OLED (65 pouces)

Un téléviseur OLED doté de fonctionnalités, notamment une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge des technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

La gamme complète X85J de Sony, qui prend en charge Google TV, est jusqu’à 28% de réduction sur Amazon. Chaque téléviseur offre un grand écran à un prix très abordable, ainsi qu’une interface d’application intuitive grâce à Google. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez obtenir un téléviseur 4K solide de 85 pouces pour seulement 1 998 $ (502 $ de rabais).

Téléviseur Sony X85J (85 pouces, modèle 2021)

La gamme de téléviseurs X85J de Sony est équipée de Google TV pour une compatibilité avec les applications Android conçues pour les décodeurs et un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz pour les jeux.

Bonnes affaires sur les écouteurs et les véritables écouteurs sans fil

Casque Bose QC45

Les écouteurs QuietComfort 45 de Bose mettent à jour le design populaire et incroyablement confortable de l’entreprise avec USB-C, une suppression améliorée du bruit et une durée de vie de la batterie plus longue.

Sony WF-1000XM4

Le WF-1000XM4 de Sony a la meilleure suppression de bruit de tous les vrais écouteurs sans fil, et la qualité sonore est incomparable. Vous pouvez également les charger sans fil, et ils arborent un nouveau design plus petit et doté d’une résistance à l’eau et à la transpiration IPX4.

Si vous avez un budget plus serré et que vous appréciez toujours la suppression active du bruit de haute qualité, les écouteurs Bose QuietComfort sont en baisse à 199 $ par rapport à leur prix habituel de 279 $ (une économie de 80 $). Vous avez même le choix de la litière parmi ses quatre options de couleurs. Lire notre avis. Les écouteurs Bose Sport axés sur le fitness sont à 30 $ de réduction sur Amazon, ce qui correspond à un creux historique de 149 $. Les variantes noir et bleu des AirPods Max d’Apple sont tombées à 429 $ (120 $ de réduction) sur Amazon. Notez que les 39 $ d’économies supplémentaires sont automatiquement appliqués lors du paiement. Lire notre avis. Les derniers écouteurs d’Apple, les AirPod de troisième génération à 179,99 $, empruntent un peu de style aux AirPods Pro et améliorent la deuxième génération tout en ajoutant un étui MagSafe. À l’heure actuelle, ils coûtent 150 $ à la caisse lorsque vous les achetez sur Amazon. Les écouteurs Beats Studio Pro sont à leur prix le plus bas à ce jour sur Amazon. Normalement à 149,99 $, ce nouveau modèle de Beats qui se recharge via USB-C et fonctionne bien sur Android (en plus d’iOS) est à 100 $. Lisez notre critique.

Amazon Fire TV Sticks

Amazon Fire TV Stick 4K Max (2021)

Bénéficiant de performances améliorées par rapport au Fire TV Stick 4K, le dernier bâton de streaming d’Amazon prend également en charge le Wi-Fi 6, Dolby Vision, HDR, HDR10 Plus et Dolby Atmos. Sa télécommande plus récente, fournie avec la clé, offre en outre des raccourcis pratiques vers la programmation télévisée en direct et les applications.

Bien sûr, Amazon réduit son propre matériel. Les vacances de magasinage comme Cyber ​​Monday et Amazon Prime Day sont parmi les meilleurs moments pour acheter l’un des bâtons de streaming populaires d’Amazon, dont beaucoup sont actuellement réduits à 50 %.

Quelques offres plus intéressantes sur Amazon

Une variété de microphones Shure sont offerts à prix réduit jusqu’à 28 %. Cela inclut le légendaire SM7B, qui est le micro que vous entendez sur certains des plus grands podcasts du monde, pour 359 $ (40 $ de rabais). Pour les ramifications à moindre coût du SM7B, le micro Shure MV7 équipé d’un port USB coûte 219 $ (30 $ de rabais) et le Shure MV7X sans fioritures uniquement XLR ne coûte que 149 $ (30 $ de rabais). Les périphériques de jeu Razer sont jusqu’à 50 % de réduction, offrant des remises importantes sur les casques, les souris, les claviers et plus encore. Cela comprend 35 $ de réduction sur le contrôleur de jeu mobile Razer Kishi pour téléphones Android, ainsi que le micro de streaming USB Seiren X, qui est disponible en noir pour seulement 60 $ (40 $ de rabais). La populaire souris de jeu sans fil Razer DeathAdder v2 Pro est également tombée à un plus bas historique de 70 $, ce qui vous permet d’économiser 60 $. Les sélections du système d’appareil photo sans miroir de Canon, y compris l’EOS R plein format et l’APS-C EOS M50 Mark II, sont jusqu’à 38 % de réduction. Cela ramène le boîtier de l’EOS R à 1 600 $, soit 200 $ de moins que le prix habituel. Si vous faites tout ce travail acharné et que vous magasinez tôt pour vos proches, n’oubliez pas de vous offrir quelque chose de sympa, comme le chocolat Ferrero. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une boîte-cadeau de 48 bonbons assortis pour seulement 21,76 $ en cadeau pour vous ou quelqu’un d’autre. Nous savons que ce n’est pas lié à la technologie, mais nous ne vous jugerons pas. Le Kindle Paperwhite coûte actuellement 105 $, soit 26% de moins que son prix d’origine de 140 $. Ceci est la version financée par la publicité. Si vous voulez la version sans publicité, la meilleure solution consiste à opter pour le Kindle Paperwhite Kids, qui est en baisse à 114,99 $ (45 $ contre 159,99 $). Le Kindle Oasis est également en vente au prix de 174,99 $, soit 75 $ de moins que son prix d’origine de 249,99 $. Accrochez une grande carte microSD Samsung de 256 Go pour votre Switch, téléphone, appareil photo ou ordinateur portable (en supposant qu’ils disposent d’un emplacement pour carte microSD) sur Amazon pour seulement 25 $. Et si vous vous sentez enjoué, procurez-vous un NERF Halo Bulldog SG Dart Blaster pour seulement 26 $, soit 11 $ de réduction sur son prix habituel.

