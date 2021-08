les meilleures offres d’août sur Amazon

16/08/2021

Les ordinateurs portables Ils sont l’un des produits les plus demandés actuellement sur Amazon. Parfaits pour le télétravail, ces appareils se démarquent pour permettre la mobilité au quotidien, à l’image des tablettes. Bien sûr, tous ne conviennent pas à n’importe quel utilisateur, donc en fonction de vos besoins, vous devrez déterminer quel est l’ordinateur qui convient le mieux à ce que vous recherchez. Voici quelques-unes des caractéristiques que vous devez rechercher :

Filtrer: déterminera la taille de l’appareil et donc sa facilité de transport, ainsi que son poids. Actuellement, presque tous les écrans sont au moins Full HD, et c’est notre recommandation lors de l’achat d’un ordinateur portable. Cela peut être un aspect très important pour certains emplois. Vous recherchez peut-être même un ordinateur portable tactile.Processeur: aspect clé qui déterminera les performances de l’ordinateur portable. Nous recommandons l’achat d’un appareil doté d’un processeur qui n’a pas plus de 18 mois afin de prolonger sa durée de vie. Il est très important d’être clair sur les tâches que nous allons effectuer avec l’ordinateur portable, car un ordinateur portable ou un autre sera choisi en fonction de cela.Mémoire RAM: un autre aspect fondamental de l’appareil, surtout si nous allons effectuer des tâches lourdes. Notre recommandation ici est qu’au moins l’ordinateur portable que vous achetez dispose de 8 Go. Si vous avez besoin de plus pour vos tâches, vous pouvez passer à 12 ou 16 Go.Carte graphique: encore une fois, nous réitérons être très clairs sur l’utilisation que vous allez donner à l’appareil. Si vous n’allez pas jouer ou si cela va être complètement sporadique, vous pouvez profiter des graphiques intégrés que le processeur transporte. Si vous envisagez de jouer avec l’ordinateur, vous devrez ajouter une carte graphique avec le surcoût conséquent.Stockage: ici, notre recommandation est d’acheter un ordinateur portable doté d’un disque SSD, avec un minimum de 256 Go de stockage. Selon l’usage que vous allez lui en donner et si vous travaillez avec des fichiers dans le cloud, cela peut suffire ou vous avez besoin de plus de capacité.Batterie: encore une fois, nous nous référons à l’usage que vous allez lui en donner. Si vous allez rester sans être branché pendant une longue période, vous devez en rechercher un qui a une grande capacité.

Meilleure offre du mois sur les ordinateurs portables

Nous avons sélectionné cet Asus TUF Gaming comme la meilleure offre du mois car il bénéficie d’une remise importante (200 €) et présente d’excellentes caractéristiques techniques pour ceux qui recherchent un ordinateur portable de jeu.

Les meilleurs ordinateurs portables, en vente, sur Amazon

Voici notre sélection de meilleurs ordinateurs portables, qui sont actuellement avec remise à son prix sur Amazon. Nous avons sélectionné différents types afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Acer Swift 5 NU-SF514-55T-5001

L’élégance et le confort sont ce qu’offre l’ordinateur portable Acer Swift 3. Extraordinairement fin et léger, il est doté d’une coque en magnésium et lithium qui lui confère un toucher attractif tout en limitant le poids du notebook, qui n’est que de 1 kg. Il est doté de la technologie IPS, de sorte que l’écran offre des images en très haute définition, et d’un processeur Intel Core de 11e génération, qui permet d’effectuer différentes tâches (comme regarder des vidéos et naviguer sur Internet) à très haute vitesse.

ASUS TUF Gaming F15 FX506LH-HN042

Destiné à ceux qui veulent jouer sans attaches, ce portable gamer dispose d’un écran de 15,6 pouces en résolution Full HD pour profiter de vos jeux préférés.

Son processeur est un Intel Core i5 10300H, qui, avec sa carte graphique GeForce GTX 1650Ti de 4 Go, permet une expérience fluide tant au niveau du jeu qu’au niveau des applications. Cette configuration comprend une mémoire vive de 8 Go et une capacité de stockage de 512 Go.

2020 Apple MacBook Pro

L’Apple MacBook est toujours une valeur sûre, car c’est un appareil aux performances exceptionnelles, et avec lequel vous vous assurerez d’avoir un ordinateur portable pendant un certain temps. Et son autonomie est l’une des meilleures du marché, puisque sa batterie peut durer jusqu’à 18 heures.

C’est un ordinateur portable parfait, car il mesure 13 pouces. Il possède son propre processeur, appelé M1, qui possède huit cœurs, couplé à un GPU à sept cœurs. Il dispose de 8 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go sur un disque SSD.

HP 15s-eq1050ns

On passe sur le segment des 15 pouces avec ce portable HP.

Il dispose d’un processeur Intel Core i5 1135G7, donc au niveau puissance, pour les tâches quotidiennes, il fonctionne de manière totalement fluide. Cette configuration dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage sur un SSD. Il est livré sans système d’exploitation.

Lenovo Ideapad Gaming 3

Destiné à ceux qui veulent jouer confortablement n’importe où, cet ordinateur portable de jeu dispose d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et une luminosité de 250 nits.

Son processeur est un AMD Ryzen 7 4800H, qui, avec sa carte graphique Nvidia GTX 1650 de 4 Go, permet une expérience fluide tant au niveau du jeu qu’au niveau du programme. Cette configuration comprend une mémoire vive de 16 Go et une capacité de stockage de 512 Go.

Chromebook ASUS Z1500CN-EJ0400

Un Chromebook destiné aux tâches de base telles que la navigation Web, la bureautique ou la visualisation de vidéos.

Son écran est de 15 pouces avec une résolution Full HD. Il dispose d’un processeur Celeron N3350 et de 8 Go de RAM. Sa capacité de stockage est de 64 Go.

Teclast F7 S

Une excellente option compte tenu de son prix. Son processeur, un Intel Celeron N3350, est orienté vers les tâches basiques (navigation sur le Web, travail, visionnage de films). Il a un poids contenu, seulement 1,5 kg. Sa capacité de stockage est de 128 Go. Il est livré avec Windows installé.

