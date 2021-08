Les meilleures offres d’appareils photo bon marché d’août 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

Les tireurs de smartphones atteignent continuellement de nouveaux sommets, mais parfois, vous ne pouvez tout simplement pas battre un bon appareil photo. Les unités portables n’ont pas autant changé que les smartphones, mais elles ont ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les écrans Wi-Fi et Full HD. Malheureusement, certaines des nouvelles technologies signifient des étiquettes de prix plus élevées. Nous sommes allés de l’avant et avons dressé une liste de certaines des meilleures offres d’appareils photo bon marché disponibles actuellement.

Comme le titre de l’article l’indique, vous ne trouverez pas beaucoup de reflex numériques haut de gamme qui ne vous coûtent pas des milliers de dollars. Cette liste s’adresse davantage à ceux d’entre vous qui recherchent un premier appareil photo ou une mise à niveau abordable. Nous avons divisé les offres en chaque type d’appareil photo pour vous permettre de décider plus facilement de ce dont vous avez besoin.

Vous remarquerez que la plupart des offres ci-dessous proviennent de B&H et Focus. Ce n’est pas un hasard puisque la photographie est la spécialité de ces gars. Nous avons sélectionné une sélection de leurs meilleures offres, mais il y en a des dizaines d’autres à découvrir, avec des économies massives à réaliser. Vous pouvez parcourir les deux sélections sur les sites Web B&H ou Focus.

Offre en vedette: obtenez 800 $ de réduction sur le Sony Alpha a7R

Lorsque vous cherchez à prendre la photo parfaite, les détails comptent vraiment. Le Sony Alpha a7R II vous offre des photos stellaires qui capturent tous ces détails et plus encore et vous pouvez l’obtenir ainsi qu’un kit d’objectif en vente dès maintenant pour 1 396 $ (800 $ de rabais).

Bien que 1 400 $ ne soit en aucun cas un achat à petit budget, investir dans un appareil photo de haute qualité pouvant être utilisé pour prendre des milliers de photos et pouvant être utilisé pendant de nombreuses années pourrait être la bonne option pour vous. De plus, cela devient encore plus incitatif lorsqu’il s’agit d’une excellente promotion.

Le Sony Alpha a7R II possède de nombreuses fonctionnalités pour justifier son prix plus élevé, telles que la vidéo interne UHD 4K, un capteur 42MP et un processeur d’image Bionz X. Comme il s’agit d’un appareil photo numérique sans miroir, l’Alpha a7R II nécessite des objectifs. Cependant, cette offre ne vous aide pas seulement à économiser sur le boîtier de l’appareil photo. Il comprend également un kit d’objectifs 28-70 mm qui ne fait qu’ajouter à la grande valeur de l’affaire.

Si vous êtes à la recherche d’un appareil photo sans miroir de haute qualité, ne cherchez pas plus loin que le Sony Alpha a7R II. Vous pouvez consulter l’offre en appuyant sur le widget ci-dessous ou faire défiler pour plus d’offres.

Meilleures offres d’appareils photo bon marché :

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais des sites comme Amazon modifient souvent leurs offres. Nous ferons de notre mieux pour mettre à jour les offres au fur et à mesure que nous trouvons de nouvelles économies et que d’autres expirent.

Aubaines sur les appareils photo compacts

Les meilleures offres d’appareils photo bon marché sont les appareils photo compacts ou compacts, qui sont petits et faciles à utiliser. L’objectif est intégré à l’appareil photo, vous pouvez donc simplement pointer et capturer des images en appuyant sur un bouton. Les appareils photo compacts sont plus petits que les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, et vous constaterez peut-être que la qualité de votre image est limitée en fonction de votre configuration.

Offres DSLR bon marché

Les reflex numériques sont ce à quoi beaucoup de gens pensent quand ils pensent aux appareils photo professionnels. Ils sont dotés d’objectifs interchangeables et de grands capteurs pour une meilleure qualité d’image que les appareils photo compacts. Les reflex numériques utilisent également un miroir rotatif pour prévisualiser et capturer votre image sur le capteur.

Offres d’appareils photo sans miroir

Les appareils photo sans miroir sont similaires aux reflex numériques en ce sens qu’ils reposent sur des objectifs interchangeables pour la qualité de l’image. Comme leur nom l’indique, ils n’ont pas de miroir, les images sont donc capturées directement sur le capteur. Les appareils photo sans miroir sont également souvent plus petits et plus légers, ce qui les rend plus faciles à transporter et à utiliser.

