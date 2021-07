Les meilleures offres d’appareils photo bon marché de juillet 2021

Les tireurs de smartphones se sont améliorés à pas de géant, mais parfois, vous ne pouvez tout simplement pas battre un bon appareil photo. Les unités portables n’ont pas autant changé que les smartphones, mais elles ont ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les écrans Wi-Fi et Full HD. Malheureusement, certaines de ces nouvelles technologies signifient des étiquettes de prix plus élevées. Nous sommes allés de l’avant et avons dressé une liste de certaines des meilleures offres d’appareils photo bon marché disponibles actuellement.

Voir également: Les meilleurs appareils photo pour les débutants

Comme le suggère le titre de l’article, vous ne trouverez aucun reflex numérique haut de gamme qui ne vous coûtera pas des milliers de dollars. Cette liste s’adresse davantage à ceux d’entre vous qui recherchent un premier appareil photo ou une mise à niveau abordable. Nous avons divisé les offres en chaque type d’appareil photo pour vous permettre de décider plus facilement de ce dont vous avez besoin.

Vous remarquerez que la plupart des offres ci-dessous proviennent de B&H et Focus. Ce n’est pas un hasard puisque la photographie est la spécialité de ces gars. Nous avons sélectionné une sélection de leurs meilleures offres, mais il y en a des dizaines d’autres à découvrir, avec des économies massives à réaliser. Vous pouvez parcourir les deux sélections sur les sites Web B&H ou Focus.

Offre en vedette : économisez 2 400 $ sur le reflex numérique Canon EOS 5DS R

Si vous souhaitez ajouter un reflex numérique de haute qualité à la configuration de votre appareil photo, ne cherchez pas plus loin que le reflex numérique Canon EOS 5DS R. Bien qu’il soit légèrement plus cher, le reflex numérique EOS 5DS R est nettement moins cher que son prix d’origine à seulement 1 499 $ (2 400 $ de rabais).

La caméra héberge de nombreuses fonctionnalités pour justifier le prix. Il est doté d’un capteur de 50,6 mégapixels qui vous offrira à coup sûr de superbes photos nettes et haute résolution. Lorsqu’il est associé à la puissance de traitement rapide des deux processeurs d’image DIGIC 6, vous obtenez des photos ultra-définies à des vitesses rapides pour répondre à tous vos besoins photo.

Voir également: Les meilleures applications DSLR pour Android

De plus, le 5DS R possède d’excellentes capacités vidéo pour compléter sa qualité photo. Il enregistre des vidéos HD 1080p à 30 images par seconde et comprend également des fonctionnalités uniques telles qu’une fonction de film en accéléré qui prend des photos et les combine dans une vidéo de haute qualité.

Le seul inconvénient est que le 5DS R mettra six à huit semaines pour être disponible car il est actuellement en rupture de stock. Cependant, si vous n’en avez pas besoin dans l’immédiat, c’est certainement un investissement rentable d’en acheter un maintenant pour profiter d’une bonne affaire.

Appuyez sur le widget ci-dessous pour vérifier l’offre par vous-même, ou faites défiler pour plus d’offres.

Meilleures offres d’appareils photo bon marché :

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais des sites comme Amazon modifient souvent leurs offres. Nous ferons de notre mieux pour mettre à jour les offres au fur et à mesure que nous trouvons de nouvelles économies et que d’autres expirent.

Voir également: Les meilleurs appareils photo pour les débutants

Aubaines sur les appareils photo compacts

Les meilleures offres d’appareils photo bon marché sont les appareils photo compacts ou compacts, qui sont petits et faciles à utiliser. L’objectif est intégré à l’appareil photo, vous pouvez donc simplement pointer et capturer des images en appuyant sur un bouton. Les appareils photo compacts sont plus petits que les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, et vous constaterez peut-être que la qualité de votre image est limitée en fonction de votre configuration.

Voir également: Qu’est-ce que le HDR en photographie ? Laissez-nous vous montrer comment c’est fait

Offres DSLR bon marché

Les reflex numériques sont ce à quoi beaucoup de gens pensent quand ils pensent aux appareils photo professionnels. Ils sont dotés d’objectifs interchangeables et de grands capteurs pour une meilleure qualité d’image que les appareils photo compacts. Les reflex numériques utilisent également un miroir rotatif pour prévisualiser et capturer votre image sur le capteur.

Voir également: Les meilleurs reflex numériques que vous pouvez acheter dès maintenant

Offres d’appareils photo sans miroir

Les appareils photo sans miroir sont similaires aux reflex numériques en ce sens qu’ils reposent sur des objectifs interchangeables pour la qualité de l’image. Comme leur nom l’indique, ils n’ont pas de miroir, les images sont donc capturées directement sur le capteur. Les appareils photo sans miroir sont également souvent plus petits et plus légers, ce qui les rend plus faciles à transporter et à utiliser.

Voir également: Les meilleurs appareils photo sans miroir que vous pouvez acheter