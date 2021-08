Les meilleures offres d’aspirateurs robots d’août 2021

in

Kris Carlon / Autorité Android

Vous passez toujours l’aspirateur dans votre maison avec un aspirateur manuel ? Pourquoi ne pas essayer d’économiser du temps et de l’énergie en essayant un robot aspirateur. Après tout, ils ne se fatiguent pas et beaucoup sont assez intelligents pour éviter les obstacles courants autour de votre maison. Notre propre C. Scott Brown a nommé son aspirateur robot comme sa technologie préférée de 2020.

L’un des plus grands défis consiste à trouver un modèle qui correspond à votre budget, mais il existe actuellement de superbes offres. Nous avons compilé notre liste des meilleures offres d’aspirateurs robots ci-dessous. Nous avons fait de notre mieux pour atteindre une variété de prix et de nombreuses marques différentes afin que vous puissiez choisir la coupe parfaite.

Offres en vedette : obtenez votre premier robovac pour moins de 150 $

Les aspirateurs robots haut de gamme peuvent coûter au nord de 800 $, mais vous payez souvent le supplément pour la reconnaissance de la marque ou quelques cloches et sifflets supplémentaires. Si vous voulez juste une machine fonctionnelle qui vous permet de lever les pieds, vous pouvez en acheter une pour aussi peu que 97 $ dès maintenant grâce à certaines offres Walmart.

Shark est l’un des plus gros acteurs de l’espace aspirateur robot, mais le Shark Ion est à moitié prix dans la vente, vous donnant la possibilité de l’ajouter à votre collection de gadgets pour 149 $ (150 $ de rabais). Le système Tri-Brush le rend apte aux surfaces dures ou molles, et les multiples capteurs lui permettent d’éviter les murs ou de tomber dans les escaliers.

Cliquez sur les widgets ci-dessous pour découvrir les offres ou explorez d’autres offres de Roborock et d’autres leaders du marché ci-dessous.

Les meilleures offres d’aspirateurs robots

Si vous avez raté l’offre ci-dessus, vous pourriez encore économiser beaucoup d’argent sur votre assistant de nettoyage robotique. Voici quelques-unes des meilleures offres encore disponibles sur le Web :

C’est le cas pour notre liste des meilleures offres d’aspirateurs robots. Nous avons beaucoup plus de recommandations pour vous aider à travailler à domicile et plus encore :