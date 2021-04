Les meilleures offres de barres de son d’avril 2021

Une nouvelle barre de son peut être un gros investissement qui change la façon dont vous regardez la télévision. Que vous souhaitiez vous sentir comme au Super Bowl ou vivre votre émission Netflix préférée, une barre de son peut amplifier l’expérience. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures offres de barres de son actuellement disponibles pour vous aider à faire un choix.

Voir également: Meilleures barres de son de 2021

Ces offres couvrent une variété de fabricants et de prix, vous avez donc le choix entre de nombreuses options. Que vous souhaitiez une petite barre de son pour votre appartement ou un haut-parleur surround à part entière, nous avons essayé d’inclure une option ou deux.

Offre en vedette: économisez 50% sur la barre de son Philips 3.1 canaux

Il y a des barres de son plus abordables dans notre résumé des offres ci-dessous, mais pas de meilleur rapport qualité-prix que ce puissant modèle Philips. La barre de son 3.1 canaux HTL3320 du géant de l’électronique réputé est proposée pour seulement 149 $ dès maintenant chez Walmart – 150 $ de réduction sur le prix de détail.

Cette barre de son de 300 W offre un son Dolby riche et complet avec un dialogue cristallin, le subwoofer sans fil apportant des basses profondes à la configuration. L’aspect élégant des appareils complète bien votre centre de divertissement et peut être connecté via HDMI ou sans fil via Bluetooth.

Il s’agit d’une baisse de prix inégalée, surtout si vous considérez que le système de barre de son n’a jamais baissé en dessous du prix de détail de 300 $ sur Amazon, alors ne manquez pas votre chance. Le widget ci-dessous vous amène à la transaction.

149,00 $

Système de barre de son Philips 3.1 canaux

Économisez 150,00 $

Achetez-le maintenant

Plus d’offres de barres de son

L’offre en vedette est une excellente occasion d’économiser gros, mais il existe des offres sur les barres de son pour tous les budgets. Si vous avez l’argent à dépenser, vous pouvez déjà faire des économies sur les dernières et meilleures de Samsung. La barre de son Samsung Q950T est disponible au prix de 1397,99 $ (402 $ de réduction) dès maintenant. Ce n’est pas bon marché, mais nous avons souligné pourquoi cela pourrait valoir la peine de dépenser plus dans notre examen.

Voici un aperçu de plusieurs autres économies intéressantes que vous pouvez réaliser sur le Web, par ordre de prix:

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toutes les autres grandes offres audio au fur et à mesure de leur baisse. Si vous souhaitez faire un peu plus de recherche avant de prendre votre décision, notre site sœur SoundGuys contient de nombreuses informations sur les barres de son.