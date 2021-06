Les meilleures offres de casques de jeu Amazon Prime Day

in

Lily Katz / Autorité Android

Amazon Prime Day 2021 est arrivé, et avec lui, une tonne de remises sur les produits de jeux pour PC et consoles. Cependant, tout joueur inconditionnel sait qu’en plus de choses comme un bon contrôleur ou un bon moniteur, vous avez également besoin de casques qui offriront une expérience de jeu audio supérieure. Heureusement, il existe de nombreuses offres intéressantes sur les casques de jeu Amazon Prime Day à vérifier.

Voici un aperçu de quelques-uns des casques à prix réduit que vous pouvez obtenir pendant Amazon Prime Day.

Projecteur de casque de jeu Prime Day – HyperX Cloud Flight S pour 119,99 $

Le casque sans fil HyperX Cloud Flight S offre un son surround de jeu 7.1 pour une expérience audio exceptionnelle. Il a un conducteur de 50 mm et des oreillettes en mousse à mémoire pour un ajustement confortable. Il est livré avec sa propre application afin que vous puissiez personnaliser la quantité de son provenant du jeu et de vos discussions. Mieux encore, ce casque sans fil a une très longue autonomie de 30 heures, ce qui signifie que vous devriez vous lasser de jouer bien avant que le casque ne soit à court d’énergie. Il prend même en charge la recharge sans fil.

Vous pouvez obtenir le HyperX Cloud Flight S pour seulement 119,99 $ dès maintenant sur Amazon, une économie de 40 $ sur son prix normal.

Plus d’offres sur les casques de jeu Prime Day

Voici d’autres remises importantes dont vous pouvez profiter pendant le Prime Day si vous souhaitez mettre la main ou la tête sur d’excellents casques de jeu ;