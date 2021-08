Les meilleures offres de disques durs externes d’août 2021

Quand il s’agit de stockage, assez n’est jamais assez. Surtout parce que de nombreux jeux occupent une bonne partie de l’espace. Au lieu de désinstaller et de réinstaller des jeux lorsque vous voulez y jouer, il est beaucoup plus logique de récupérer un disque dur externe. Si vous êtes prêt à mettre à niveau votre stockage, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de disques durs externes.

La meilleure partie de bon nombre de ces offres est que les disques durs deviennent plus abordables que jamais. Vous pouvez même emporter votre stockage en déplacement, car de nombreux disques durs sont suffisamment petits pour tenir dans une poche ou un sac à dos. Beaucoup de gens aiment compter sur le stockage en nuage, mais vous n’aurez pas à vous soucier des frais d’abonnement ou de la panne d’Internet avec un disque dur physique.

Offre en vedette : économisez 40 % sur le SSD durci IP68 Adata SE800 512 Go

Comme pour tous les appareils électroniques, les grandes marques signifient des prix plus élevés. Adata n’est peut-être pas le plus connu des fabricants de disques durs externes, mais si ce n’est pas un problème pour vous, vous pouvez faire une bonne affaire dès maintenant. Le SSD portable externe USB-C robuste SE800 de 512 Go est proposé pour seulement 74,99 $ (50 $ de rabais).

Le SE800 bénéficie d’une note de 4,7 étoiles sur Amazon, et pour cause. En plus d’un grand espace de stockage sur un disque SSD que vous pouvez emporter partout, il est extrêmement robuste grâce à un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68 et son extérieur robuste lui permet de résister aux chutes.

Les vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre 1 000 Mbps et la connexion USB-C 3.0 est rétrocompatible avec USB-C 2.0. Si vous avez des doutes persistants, Adata fournit une garantie de trois ans pour l’appareil.

Découvrez l’offre via le lien ci-dessous. Pour les disques de stockage plus volumineux et les marques alternatives, continuez à faire défiler.

Vous avez manqué la vente flash ci-dessus ? Aucun problème. Voici un aperçu d’autres offres de disques durs externes sur le Web. Nous les avons séparés par fabricant et répertoriés par ordre de capacité de stockage.

