Les meilleures offres de disques durs externes de juin 2021

Quand il s’agit de stockage, assez n’est jamais assez. Surtout parce que de nombreux jeux occupent une bonne partie de l’espace. Au lieu de désinstaller et de réinstaller des jeux lorsque vous voulez y jouer, il est beaucoup plus logique de récupérer un disque dur externe. Si vous êtes prêt à mettre à niveau votre stockage, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de disques durs externes.

La meilleure partie de bon nombre de ces offres est que les disques durs deviennent plus abordables que jamais. Vous pouvez même emporter votre stockage en déplacement, car de nombreux disques durs sont suffisamment petits pour tenir dans une poche ou un sac à dos. De nombreuses personnes aiment compter sur le stockage en nuage, mais vous n’aurez pas à vous soucier des frais d’abonnement ou de la panne d’Internet avec un disque dur physique.

Offre en vedette : économisez 30 % sur le SSD WD 1 To My Passport

Les disques durs externes ne concernent pas uniquement l’espace de stockage. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte, et le SSD WD 1 To My Passport est le package complet. Il est proposé aujourd’hui sur Amazon, le ramenant à son prix le plus bas jamais enregistré, à seulement 139,99 $ (60 $ de réduction) – un meilleur prix même que Prime Day.

Western Digital est l’une des marques les plus fiables de disques durs externes, et ce disque SSD est une excellente option si vous n’avez pas besoin de plusieurs téraoctets d’espace supplémentaire. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mbps et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 000 Mbps, avec vos données sécurisées via un cryptage matériel AES 256 bits activé par mot de passe.

Le design du SSD lui-même est compact et élégant, mais il est également durable. Des accidents se produisent, mais le My Passport est résistant aux chocs et aux vibrations, ainsi qu’aux chutes jusqu’à 6,5 pieds. Il est également accompagné d’une garantie constructeur de cinq ans.

Découvrez l'offre via le lien ci-dessous.

