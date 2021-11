Les meilleures offres de haut-parleurs et de barres de son du Black Friday à ce jour

Si vous recherchez une nouvelle barre de son ou un nouveau système de haut-parleurs pour améliorer votre configuration de divertissement, Black Friday vous apportera de nombreuses remises énormes sur des technologies normalement assez chères. En fait, il existe déjà de superbes offres sur les barres de son et les haut-parleurs de grandes marques comme Samsung et JBL. Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleures offres de barres de son et d’enceintes Black Friday. Assurez-vous de vérifier la semaine prochaine, car nous ajouterons à cette liste à mesure que d’autres offres seront mises en ligne.

Meilleures offres de barres de son Black Friday

210 $ (au lieu de 400 $)



La barre de son 3.1 canaux de Samsung offre un son percutant, Dolby Digital 5.1 permet une capacité de son surround et un son optimisé pour votre contenu vidéo préféré. Un puissant caisson de basses complète l’ensemble, ce kit étant également compatible avec le son surround sans fil au cas où vous auriez des projets d’extension en tête.

280 $ (au lieu de 500 $)



Pour plus de puissance, la version 7.1 canaux de la barre de son Samsung améliore la qualité audio avec un son adaptatif, un son 3D virtuel qui suit l’action autour de vous, et Dolby Digital 5.1 permet une capacité de son surround. Pour les joueurs, il y a l’audio directionnel 3D des haut-parleurs à déclenchement ascendant, les puissants woofers synchronisent automatiquement le son avec l’action à l’écran et l’annulation de la diaphonie minimise les distractions.

400 $ (au lieu de 700 $)



Pour rester avec Samsung, tous les points forts audio que vous attendez d’une barre de son sont présents ici. Un son de qualité cinéma vous frappe sous plusieurs angles, un son automatiquement amélioré et une clarté améliorée s’adaptent à votre espace, et si vous avez un téléviseur Samsung QLED, cette barre de son se synchronise avec lui pour offrir une expérience plus immersive.

80 $ (au lieu de 150 $)



La barre de son Insignia est un moteur de divertissement audio abordable et fiable, offrant un son dynamique, des basses puissantes et une diffusion de musique Bluetooth lorsque vous souhaitez commencer votre fête.

680 $ (était de 1 000 $)



Les audiophiles apprécieront cette configuration de barre de son, qui offre un son 3D plus réaliste et un son projeté avec précision d’en haut, devant, derrière et sur le côté de vous avec les dernières technologies acoustiques. Conçu pour se synchroniser avec un téléviseur Samsung, un son optimisé de manière dynamique avec une clarté vocale améliorée pour tout ce que vous regardez, y compris les sports, les jeux, les films, crée un environnement immersif et naturel pour écouter.

Meilleures offres de conférenciers pour le Black Friday

Si quelque chose de plus traditionnel est ce que vous recherchez dans le département audio, il y a un tas d’excellents haut-parleurs à considérer cette année. Mieux encore, un certain nombre d’enceintes n’ont désormais plus besoin d’être connectées à votre domicile, et avec une charge rapide, vous pouvez les emporter partout avec vous. Nous verrons beaucoup d’offres de haut-parleurs cette année, alors attendez-vous à plus de remises sur les Echo Dots de 4e génération d’Amazon, les haut-parleurs Bose et les haut-parleurs à petit budget dans les jours à venir.

180 $ (au lieu de 300 $)



Cela peut ressembler à une imposante tour extraterrestre, mais ce haut-parleur Samsung est capable de remplir sans effort une pièce de son, dispose d’un bouton turbo bass-boost, et il entre même dans l’esprit de fête avec une gamme de lumières LED qui pulsent avec le rythme . Connectez deux appareils intelligents différents en même temps afin de pouvoir basculer facilement entre les appareils grâce à sa fonction de multi-connexion Bluetooth, ou insérez une clé USB pour une liste de lecture rapide.

80 $ (au lieu de 100 $)



À l’autre extrémité du spectre des haut-parleurs, le haut-parleur portable XBoom de LG offre une portabilité avec la nostalgie de transporter une boom box d’une ancienne ère de fraîcheur. Beats pompe à partir de deux radiateurs passifs qui utilisent la pression de l’air pour créer plus de basses dans un espace limité, les LED clignotantes transforment n’importe quelle chanson en une expérience audiovisuelle, et la conception résistante à l’eau signifie qu’elle peut survivre à une fête au bord de la piscine. Probablement. En ce qui concerne la batterie, LG indique que vous pouvez obtenir jusqu’à 18 heures de lecture, en fonction de la connectivité réseau et de l’utilisation des applications à partir de ses autres fonctionnalités.

270 $ (au lieu de 350 $)



Doté d’un charme rétro, le haut-parleur sans fil Marshall Stanmore II produit un son clair et précis, des profils sonores personnalisables et une fonctionnalité multi-hôte entre deux appareils Bluetooth. La technologie Bluetooth 5.0 vous permet de synchroniser un appareil et fournit un son sans fil sans perte à une portée allant jusqu’à 9 mètres.

100 $ (au lieu de 110 $)



Certainement pas une râpe à fromage, la JBL Flip 4 est une superbe enceinte Bluetooth pouvant connecter jusqu’à deux smartphones ou tablettes. Si vous prévoyez d’organiser votre fête sous l’eau, la bonne nouvelle est que la conception étanche du haut-parleur JBL signifie qu’il peut survivre aux vagues, aux déversements et même à un plongeon dans votre piscine.

25 $ (au lieu de 40 $)



Le haut-parleur portable d’Amazon est une technologie compacte qui offre une riche sélection de sons. C’est aussi plus qu’un simple haut-parleur, capable de diffuser des chansons depuis Amazon Music, Apple Music, Spotify, Sirius XM et d’autres plateformes. Une autre astuce dans sa manche est qu’il peut recevoir des commandes vocales pour aider à gérer une maison intelligente, peut communiquer avec d’autres appareils Alexa et est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctions.