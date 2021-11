Les meilleures offres de jeux du Black Friday 2021

Oliver Cragg / Autorité Android

L’achat d’une nouvelle console ou de quelques nouveaux jeux est un excellent moyen de passer le temps pendant que la distanciation sociale s’éternise. La partie difficile est de décider quelle machine choisir. Chacun a ses avantages, ses défauts et une liste de jeux exclusifs parmi lesquels choisir. Le prix est également un facteur, nous avons donc parcouru le Web pour trouver certaines des meilleures offres de jeux disponibles actuellement. De nombreux détaillants commencent également les premières offres de jeu du Black Friday, elles seront donc incluses.

Il n’y a pas trop d’économies à faire sur les consoles en ce moment et beaucoup sont en rupture de stock. Cependant, c’est le bon moment pour essayer les jeux sur PC ou rechercher des accessoires pour la console que vous possédez déjà. Notre liste est ventilée par système afin que vous puissiez rapidement faire correspondre les jeux et les systèmes.

Si vous souhaitez découvrir quelles autres offres incroyables la saison des fêtes présente déjà, rendez-vous sur notre hub d’offres du Black Friday.

Meilleures offres de jeux de vacances

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour notre liste des meilleures offres de jeux Black Friday au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles options et que les prix baisseront.

Meilleures offres de jeux sur PC

Les jeux sur PC sont attrayants car il est beaucoup plus facile de mettre à niveau et d’améliorer votre ordinateur portable que d’essayer de changer les pièces d’une console. Certains jeux offrent même une fonctionnalité multiplateforme, vous pouvez donc jouer avec des amis qui s’en tiennent aux jeux sur console.

Ordinateurs portables de jeu

Lorsque vous décidez d’essayer les jeux sur PC, le premier choix que vous devez faire est de savoir si vous voulez un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Il est actuellement beaucoup plus facile de trouver un ordinateur portable à un prix raisonnable que de construire un ordinateur de bureau, nous allons donc nous en tenir à eux pour cette liste.

On peut trouver des ordinateurs portables de jeu dans toutes les gammes de prix, mais si vous prévoyez d’exécuter les derniers et les meilleurs jeux en douceur, vous vous tournerez probablement vers la barre des 1 000 $. Le Nitro 5 d’Acer est un excellent exemple, car il reste en dessous du seuil de 1 000 $, mais il offre toujours des spécifications prêtes pour le jeu. Les offres de jeu du Black Friday incluent généralement de nombreux ordinateurs portables de jeu, car ce sont souvent de superbes cadeaux.

Si vous avez le budget, vous pouvez facilement dépenser jusqu’à 2 000 $ pour un ordinateur portable de jeu haut de gamme. Cependant, nous essayons de nous en tenir à des options plus abordables dans cette liste. Vous pouvez consulter plus de nos offres d’ordinateurs portables de jeu ici, mais voici quelques-uns des meilleurs choix du Black Friday :

Acer Predator Triton pour 1 454 $ (364 $ de rabais) – i7-10750H, RTX 2070, 16 Go de RAM, écran 300 Hz Dell G15 pour 1 260 $ (140 $ de rabais) – i7-11800H, RTX 3060, 16 Go de RAM, écran 120 Hz Lenovo IdeaPad L340 pour 724 $ (325 $) éteint) – i5-9300F, GTX 1650, 8 Go de RAM, écran 60 Hz HP Pavilion pour 757 $ (122 $ de rabais) – i5-9300H, GTX 1650, 8 Go de RAM, écran 60 Hz

Accessoires PC

Un bon ensemble d’accessoires est presque aussi important que votre ordinateur lui-même lorsqu’il s’agit de jouer. Certaines personnes se sentent plus à l’aise avec un contrôleur qu’un clavier et une souris, alors pourquoi ne pas choisir un contrôleur avec une sensation familière ? La manette filaire Xbox 360 se branche sur une connexion USB standard avec un câble étendu de 7,2 pieds. Il prend facilement en charge les jeux fonctionnant sous Windows 8, 10 et, bien sûr, Windows 11, pour correspondre à votre configuration.

jeux PC

Les jeux sur PC offrent une excellente flexibilité lorsqu’il s’agit d’acheter vos jeux. Il existe de nombreuses plates-formes parmi lesquelles choisir, notamment Origin, Humble Bundle et, bien sûr, Steam. De nombreux jeux sont désormais des téléchargements numériques, mais vous pouvez toujours vous procurer des jeux auprès de détaillants comme Amazon et Walmart.

Voici quelques choix :

Meilleures offres de jeux PlayStation

Si la PlayStation a toujours été votre console de prédilection, il est juste de deviner que vous vous y tenez. Après tout, c’est le seul moyen de faire fonctionner la compatibilité descendante, et il peut être difficile de s’adapter à un nouveau contrôleur. Malheureusement, il n’y a pas vraiment d’offres de jeu intéressantes sur les consoles, mais nous énumérerons quelques options, ainsi que de nombreuses autres offres PlayStation.

consoles PlayStation

Sony propose deux configurations de la PlayStation 4 : la PS4 Slim et la PS4 Pro. Les deux modèles ont été introduits en 2016, après quoi Sony a progressivement supprimé la PlayStation 4 d’origine.

La PlayStation 4 Pro est la plus grande et la plus puissante des deux consoles et elle prend en charge les jeux avancés avec une résolution 4K et HDR. Il contient également une fonctionnalité appelée Mode Boost qui améliore la fréquence d’images de certains titres PlayStation plus anciens. La PS4 Pro utilise le même contrôleur DualShock 4 auquel vous êtes probablement habitué.

Communément appelée simplement PS4, la version Slim offre les mêmes fonctionnalités que l’original avec un encombrement réduit. La PlayStation 4 ne prend pas en charge la 4K ou le HDR, bien qu’elle soit environ 100 $ plus abordable que le modèle Pro. Cela fait de la PS4 Slim un excellent choix si vous recherchez une console pour vous retenir jusqu’à ce que vous ayez une chance de vous procurer une PlayStation 5 pendant les vacances. S’il y a encore des consoles de génération précédente qui circulent, vous pouvez voir des offres de jeux sur elles.

Les nouvelles consoles sont très difficiles à trouver au prix de détail. Voici quelques options décentes :

Jeux PlayStation 4

Les titres exclusifs sont l’une des meilleures raisons de choisir une console plutôt qu’un PC. Ce sont des jeux auxquels vous ne pouvez jouer que sur PlayStation, y compris la série Uncharted, The Last of Us, God of War, et plus encore. Voici les meilleures offres de jeux PlayStation que vous pouvez consulter :

Meilleures offres de jeux Xbox

Tout comme la Playstation, il peut être difficile de changer de console après avoir amassé une collection de jeux et d’accessoires. Malheureusement, la demande actuelle de consoles a également conduit à très peu d’offres de jeux sur Xbox. Voici quelques-unes des meilleures offres Xbox que nous avons pu trouver.

consoles Xbox

Xbox propose également deux modèles principaux : la Xbox One X et One S. Les deux modèles offrent des améliorations par rapport à la Xbox One d’origine, bien que la One X soit le modèle haut de gamme.

Xbox One X

La Xbox One X prend en charge la 4K native et 12 Go de mémoire GDDR5 pour des démarrages plus rapides et des performances plus fluides. Le One X dispose également d’un système de ventilation repensé pour un meilleur refroidissement. Vos jeux et accessoires préférés doivent fonctionner avec l’un ou l’autre des modèles Xbox, la décision dépend donc principalement du prix et des performances.

Voici la meilleure option que nous avons pu trouver. Malheureusement, Microsoft a récemment annoncé qu’il arrêterait la Xbox One X, les offres sont donc difficiles à trouver et les prix sont élevés. Il est très peu probable que les offres de jeux Black Friday offrent des remises sur les consoles de dernière génération, malheureusement.

Xbox One S

La Xbox One S est plus légère et plus petite que la One X, mais elle est également plus abordable. Il dispose d’un lecteur de disque et se trouve généralement avec une finition noir et blanc. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer une version qui comprend un deuxième contrôleur afin que vous puissiez toujours jouer aux côtés d’un ami.

Jeux Xbox One

Xbox a sa propre liste de titres exclusifs, le principal d’entre eux étant la série Halo. Les joueurs jouent en tant que Master Chief et compagnie depuis le lancement de la Xbox originale il y a des années. Quelques autres exclusivités de premier plan sont Sunset Overdrive, Forza Horizon 4 et Gears 5. Voici quelques autres des meilleures offres de jeux Xbox à vérifier :

La plupart des jeux ci-dessus sont compatibles entre les générations, ce qui signifie qu’ils fonctionneront à la fois sur les consoles de dernière génération et de génération actuelle.

Meilleures offres de jeux Nintendo Switch

De toutes les consoles, la Nintendo Switch est probablement la meilleure pour une expérience de jeu familiale. Il repose davantage sur le mouvement et l’activité avec les inconvénients de la joie, et c’est le seul endroit où aller pour les jeux mettant en vedette Mario, Link et Pokemon. La compatibilité descendante n’est pas vraiment un problème avec le commutateur, car ce n’est pas un véritable successeur d’une autre console.

Étonnamment, la Nintendo Switch âgée de quatre ans est encore assez difficile à trouver en stock ces jours-ci. Les mêmes problèmes qui affligent le reste du paysage du jeu et empêchent toute bonne offre de jeu sur les consoles d’apparaître sont ceux qui affectent le stock de Switch. Nous avons trouvé les meilleures offres Nintendo Switch du Black Friday.

Consoles Nintendo Switch

Nintendo propose également deux versions de la Switch, mais les différences sont un peu plus importantes que celles des modèles Xbox et PlayStation. Vous devrez probablement décider si vous préférez le jeu mobile ou une expérience hybride lorsque vous choisissez votre Nintendo Switch.

Nous avons essayé de trouver une bonne affaire Nintendo Switch pour vous, et nous avons enfin trouvé une console au prix de détail. Pour aussi difficile que le Switch ait été à trouver tout au long de la pandémie, cela vaut la peine d’en acheter un à n’importe quel prix raisonnable que vous pouvez obtenir. L’inventaire fluctue rapidement, alors consultez souvent ce lien et vérifiez également les différentes options de couleurs disponibles au cas où elles seraient en stock. Vous aurez besoin du code promo SBDSNSM pour l’offre Dailysteals.

Consoles Nintendo Switch Lite

Le Switch Lite est votre meilleur pari si vous prévoyez d’utiliser la console exclusivement comme appareil portable. Les Joy-Cons sont intégrés au corps, ils ne se détacheront donc pas en tant que contrôleurs. Vous pouvez toujours jouer aux mêmes jeux sur le Switch Lite, c’est juste dans un corps plus simple pour un jeu mobile facile. Nintendo n’a pas autorisé les remises sur les nouvelles consoles, il y a donc peu d’offres de jeu sur le Switch Lite. Cependant, la force de la plus petite console réside dans sa personnalisation.

Changer de jeux et d’accessoires

La Nintendo Switch pourrait avoir la plus longue liste de titres exclusifs grâce à des personnages comme Mario et des jeux comme Animal Crossing, bien que tous les titres ne soient pas exclusifs. Voici quelques excellentes options en vente en ce moment, avec le verset Mario en premier :

C’est à peu près le cas pour notre liste des meilleures offres de jeux Black Friday disponibles maintenant. Nous savons que certains des prix des consoles ne sont pas les meilleurs, mais voici quelques ressources supplémentaires pendant que vous recherchez le bonheur du jeu :