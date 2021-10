Les meilleures offres de jeux iOS d’Halloween disponibles ce week-end

Il est maintenant temps pour toutes les meilleures offres de jeux iOS d’Halloween. Chaque année à cette époque, nous voyons l’App Store exploser avec des baisses de prix notables pour célébrer les vacances les plus effrayantes de l’année, et 2021 ne fait pas exception. Cette année, nous suivons une multitude d’offres sur des titres de premier plan pour charger votre bibliothèque de jeux mobiles, y compris tout, de FTL et Pascal’s Wager aux titres Untold Stories et Kingdom Rush de Lovecraft. Rendez-vous ci-dessous pour examiner de plus près toutes les meilleures offres de jeux Halloween iOS.

Meilleures offres de jeux iOS pour Halloween

Bienvenue dans notre tour d’horizon des meilleures offres de jeux Halloween iOS – une liste pratique des meilleures applications en vente pour ce week-end dans un seul endroit pratique. Bien que vous ayez peut-être vu certaines de ces applications dans nos rafles quotidiennes au cours de la semaine dernière, il y en a sûrement que vous ou des personnes que vous connaissez avez manquées. C’est maintenant votre chance de parcourir toutes les offres de jeux iOS les plus notables sur le robinet de All Hallows’ Eve 2021. On ne sait pas quand ces titres pourraient augmenter de prix, alors assurez-vous de plonger maintenant pendant que vous le pouvez encore:

iOS universel : Le pari de Pascal : 5 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : FTL : Plus rapide que la lumière : 3 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Coups de pied de porte : 1 $ (Reg. $5)

iOS universel : Coups de pied de porte : Escouade d’action : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Cuit dur : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Livre des démons : édition tablette : 7 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Trafic : City Rush : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Créateur de donjon : Seigneur des Ténèbres : 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : Kingdom Rush Vengeance TD : 3 $ (Reg. $5)

iPhone : Kingdom Rush Frontiers TD : 1 $ (Reg. $2)

iPad : Kingdom Rush Frontiers TD HD : 1 $ (Reg. $3)

iPhone : Kingdom Rush Origins TD : 1 $ (Reg. $3)

iPad : Kingdom Rush Origins HD – TD : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Iron Marines : RTS hors ligne : 1 $ (Reg. $3)

iOS universel : Tour de la Fortune 2 : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Tour de la Fortune 3 : 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : Royaume juteux : 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : GLACE : 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : Rebelle Inc. : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Vers la Lune: 2 $ (Reg. $5)

iOS universel : Horde des morts-vivants : 2 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : Coupé : 1 $ (Rég. 7 $)

iOS universel : Hôtel Million Onion : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Cat Lady – Le jeu de cartes : 2 $ (Reg. $3)

iOS universel : Vallée mystique : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : Les histoires inédites de Lovecraft : 1 $ (Rég. 10 $)

iOS universel : Hexologique : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : Niffelheim : 3 $ (Reg. $5)

iOS universel : iDoyle : Sherlock Holmes : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : La légende de Sleepy Hollow iC : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Le fantôme de Canterville: 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Collection iLovecraft Vol. 1: 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : Lecture immersive iLovecraft 2 : 1 $ (Rég. $4)

iOS universel : La salle trois : 2 $ (Rég. $4)

iOS universel : La chambre deux : 1 $ (Reg. $2)

iOS universel : La chambre : Vieux péchés : 3 $ (Reg. $5)

