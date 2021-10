Nous avons atteint ce point de l’année où les détaillants commencent à proposer d’excellentes offres menant à la plus grande journée de shopping de l’année : le Black Friday. Certains des produits les plus réduits auxquels s’attendre pendant cette période sont les gadgets pour la maison intelligente. L’une des meilleures choses à propos de toutes ces ventes, c’est que peu importe si vous recherchez certains des meilleurs appareils Alexa, des technologies géniales liées à Google Home ou encore des lumières intelligentes plus futuristes pour construire la maison intelligente de vos rêves. – tout va être en vente. Nous garderons un œil sur les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday au fur et à mesure que la saison avance et mettrons à jour cette liste en conséquence, alors assurez-vous de vérifier les dernières nouvelles.

Le Black Friday est un moment fantastique pour acheter des appareils domestiques intelligents. Donc, que vous débutiez et que vous ayez besoin d’un excellent haut-parleur intelligent pour gérer vos appareils, comme un Nest Hub Max, ou que vous puissiez utiliser une prise intelligente très utile dans votre maison automatisée, vous aurez de la chance.

Bien qu’il puisse être long et frustrant de suivre tous les différents magasins et les ventes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car nous ferons tout le travail pour vous. Une fois que toutes les offres de maison intelligente que vous pourriez souhaiter ont été trouvées, assurez-vous de consulter notre guide Black Friday pour ne manquer aucune offre.

Ampoule intelligente couleur Kasa

10 $ chez Amazon 10 $ chez B&H 15 $ chez Walmart

Cette ampoule intelligente de Kasa est un excellent moyen de se lancer dans l’éclairage domestique intelligent. Avec de nombreuses fonctionnalités allant de la planification à la commande vocale et sans avoir besoin d’un hub séparé, vous disposerez de toute la gamme de couleurs pour éclairer votre maison — intelligemment.

Google Nest Mini

25 $ chez Best Buy 25 $ chez Walmart

L’enceinte Nest Mini de Google est le moyen idéal pour démarrer une maison intelligente ou étendre votre configuration actuelle. Sa petite taille le rend idéal pour de nombreux endroits, et il est disponible en quatre couleurs pour correspondre à votre décor – oh, et il intègre l’assistant Google.

Govee Dual Smart Plug 2 Pack

20 $ sur Amazon

Les prises intelligentes sont un excellent ajout à n’importe quelle maison. Il existe différentes manières de mettre en œuvre une prise comme celle-ci de Govee, et cette version vous offre deux prises par prise pour encore plus d’utilisations. Qu’il s’agisse d’ajouter de l’intelligence à un vieux lampadaire ou d’automatiser une cafetière, les prises intelligentes peuvent le faire.

Lenovo Smart Clock Essentiel

30 $ chez Best Buy 30 $ chez Walmart

Que ce soit sur un bureau ou une table de chevet, le Lenovo Smart Clock Essential vous donne accès à votre assistant Google pour de la musique, des rappels ou pour répondre à des questions. De plus, l’écran vous montre des informations utiles comme la température et l’heure sans être distrayant.

Caméra Wyze V3

31 $ chez Amazon 36 $ chez Best Buy

Wyze s’est fait un nom avec des caméras bon marché et de grande valeur et la Wyze Cam V3 est au sommet de ces deux caractéristiques. Il possède toutes les bases que vous attendez comme l’audio bidirectionnel, le stockage local, l’intégration avec les assistants numériques. Mais la Wyze Cam V3 est également conçue pour une utilisation en extérieur, offre une vision nocturne couleur et offre une qualité vidéo HD jusqu’à 1080p.

Roborock S6 Pure

400 $ sur Amazon

Roborock devient rapidement l’un des noms les plus reconnus dans les aspirateurs robots, à la fois pour les fonctionnalités et la valeur présentées. Le Roborock S6 Pure est un excellent aspirateur polyvalent qui offre une cartographie de la pièce, des murs virtuels et des zones interdites, l’intégration de Google Assistant et bien plus encore.