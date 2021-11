Le Black Friday, le plus grand jour de shopping de l’année, approche à grands pas, et on s’attend à ce que certains des produits les plus largement réduits pendant cette période soient des gadgets pour la maison intelligente. L’une des meilleures choses à propos de toutes ces ventes est que peu importe que vous recherchiez certains des meilleurs appareils Alexa, une technologie géniale liée à Google Home, ou même des lumières intelligentes plus futuristes pour construire la maison intelligente de votre rêves – tout va être en vente. Nous garderons un œil sur les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday au fur et à mesure que la saison avance et mettrons à jour cette liste en conséquence, alors assurez-vous de vérifier les dernières nouvelles.

Le Black Friday est un moment fantastique pour acheter des appareils domestiques intelligents. Donc, que vous débutiez et que vous ayez besoin d’un excellent haut-parleur intelligent pour gérer vos appareils, comme un Nest Hub Max, ou que vous puissiez utiliser une prise intelligente très utile dans votre maison automatisée, vous aurez de la chance.

Bien qu’il puisse être long et frustrant de suivre tous les différents magasins et les ventes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car nous ferons tout le travail pour vous. Une fois que toutes les offres de maison intelligente que vous pourriez souhaiter ont été trouvées, assurez-vous de consulter certains de nos autres guides, des meilleures offres de téléphone Android Black Friday aux meilleures offres Chromebook Black Friday.

La technologie de la maison intelligente devient omniprésente, ce qui signifie que le nombre de détaillants qui proposent des produits pour ajouter un peu d’intelligence à vos opérations à domicile l’est également. Bien sûr, les suspects habituels comme Amazon et Best Buy intensifieront leurs efforts pour vous inciter à dépenser votre argent durement gagné avec eux, mais cela ne signifie pas que les autres magasins ne feront pas pression pour obtenir la vente. Nous mettrons continuellement à jour cet article avec des offres pour nous assurer que vous obtenez les meilleurs prix sur les gadgets pour la maison intelligente que vous souhaitez.

La plupart des grands détaillants ont déjà commencé à proposer des remises sur les appareils domestiques intelligents. Amazon propose déjà de nombreuses offres Alexa, y compris certains des meilleurs haut-parleurs Alexa. Si vous recherchez des offres Google Home, vous avez de la chance car celles-ci ont également démarré. Bien que le Black Friday n’ait lieu que le 26 novembre, comme pour les saisons de magasinage précédentes, les offres commencent tôt. Les économies n’attendent pas, vous non plus.

Source : Android Central

Offres Black Friday Smart Home : Google Home

La plupart des utilisateurs de smartphones Android connaissent bien Google Assistant, il est donc logique de suivre la route d’un appareil Nest Hub pour leur maison intelligente. De plus, étant donné que ces appareils utilisent le même assistant intelligent que celui que vous avez sur votre téléphone, la courbe d’apprentissage est pratiquement nulle lors de l’utilisation de l’un de ces hubs.

Google a fait un excellent travail en proposant une variété d’enceintes compatibles avec Google Assistant pour votre maison. Si vous recherchez quelque chose de basique capable de gérer les commandes vocales et de contrôler vos appareils domestiques intelligents, mais qui ne prendra pas beaucoup de place, alors un Nest Mini pourrait être la meilleure option pour vous.

Cependant, si vous souhaitez un écran pour les commandes de l’écran tactile, un retour visuel et que vous pouvez servir d’assistant de cuisine avec des recettes, le Nest Hub Max sera parfait. Ce sont les options les plus grandes et les plus petites disponibles sur Google, mais il y en a plus entre les deux, et il y aura certainement beaucoup d’offres incroyables pour l’Assistant Google ce Black Friday.

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Offres Black Friday Smart Home : appareils Alexa

Amazon a lancé les batailles de haut-parleurs intelligents avec le premier haut-parleur Echo et a continué à monter la barre chaque année avec plus d’options et d’excellentes améliorations. Le petit mais étonnamment puissant Echo Dot a reçu une refonte complète l’année dernière et continue d’être un favori des fans chaque année pour ceux qui développent ou commencent tout juste avec leurs maisons intelligentes et qui souhaitent le faire avec des appareils Alexa.

Si vous souhaitez ajouter un haut-parleur intelligent Amazon grand écran à votre maison, envisagez de regarder l’Echo Show 10. Cet appareil a été révisé cette année – et a-t-il déjà reçu de nouvelles astuces. Il a toujours un fantastique écran de 10,1 pouces, mais il a de nouvelles caméras, un nouveau haut-parleur en plein essor, et le plus impressionnant de tous est sa capacité de rotation. Oui, tournez. L’écran tournera autour du haut-parleur lorsque vous lui parlez ou lors d’un appel vidéo afin que vous puissiez toujours voir ce qui est à l’écran.

Appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa

L’ajout de 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos et bien plus n’a jamais été aussi simple ni aussi abordable grâce à cette offre exceptionnelle sur l’appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote.

Portail Facebook

Le portail Facebook simplifie les appels vidéo grâce à l’intégration avec Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Oh, et Alexa est intégré pour tous vos besoins en matière de maison intelligente.

Source : Chris Wedel/Android Central

Offres Black Friday Smart Home : Éclairage intelligent

Outre les haut-parleurs intelligents, les lumières intelligentes peuvent être le moyen le plus courant et le plus simple d’ajouter de l’intelligence à votre maison. Les lumières intelligentes peuvent se présenter sous de nombreuses formes, de la forme typique de votre ampoule aux bandes de lumière LED et bien plus encore. Alors que le passage aux lumières LED est meilleur pour l’environnement et peut réduire vos coûts énergétiques, les lumières intelligentes peuvent aller encore plus loin.

En effet, lorsque vous utilisez des lumières intelligentes, vous pouvez non seulement les éteindre et les allumer à distance, mais également contrôler les niveaux de luminosité, que vous ayez ou non un gradateur physique. L’éclairage intelligent utilise une application pour gérer vos lumières – y compris l’automatisation, offre des blancs réglables et une large gamme de couleurs pour les moments où vous souhaitez ajouter du piquant à vos pièces.

Lorsque vous combinez les meilleures lumières intelligentes avec un haut-parleur intelligent, vous pouvez passer la main et faire passer votre maison intelligente au niveau supérieur. Parce que gérer votre éclairage sans passer par l’interrupteur à fonctionnalités limitées sur l’ensemble est la dernière décennie. Alors ne manquez pas de consulter les offres d’appareils Alexa ou Google Home à ajouter à votre éclairage intelligent.

Source : Amazon

Offres Black Friday Smart Home : Points de vente intelligents

Les prises intelligentes sont un excellent moyen d’ajouter des fonctionnalités intelligentes à des appareils qui ne seraient pas proposés autrement et qui peuvent être contrôlés par une application ou une voix à l’aide de Google Assistant ou d’Alexa. Il existe d’excellentes prises murales qui se connectent physiquement à votre maison, ou si vous ne voulez pas vous lancer dans des travaux électriques, vous pouvez simplement brancher l’une des nombreuses options de prise intelligente disponibles. Ceux-ci peuvent offrir la même expérience que le câblage dans une prise, sauf dans les cas où une haute tension est requise pour un appareil.

Rendre une prise intelligente signifie que vous pouvez contrôler à distance tout appareil qui y est branché. Peut-être encore mieux, vous pouvez le programmer pour qu’il s’allume et s’éteigne à l’heure de votre choix. De nombreuses prises et prises offriront également une surveillance de l’énergie afin que vous puissiez suivre la quantité d’électricité utilisée par tout ce qui y est branché.

Une prise intelligente est parfaite si vous avez un ventilateur, une bouilloire électrique ou tout autre élément qui ne se branche pas au mur mais que vous voulez qu’il le soit – assurez-vous de participer à certaines de ces fantastiques offres Black Friday.

Source : Chris Wedel/Android Central

Offres Black Friday Smart Home : haut-parleurs

Bien qu’il y aura beaucoup d’excellentes offres d’enceintes intelligentes sur les appareils fabriqués par Amazon et Google, il existe de nombreuses autres marques qui intègrent Google Assistant et Alexa dans leurs produits. Par exemple, des marques comme Lenovo ont des options qui offrent non seulement l’assistant Google, mais intègrent des fonctionnalités uniques comme l’horloge intelligente 2 qui apporte un chargeur sans fil et une veilleuse à votre chevet.

Il existe même des offres de marques audio de cinéma maison qui intègrent des assistants vocaux dans leurs produits. Certains des meilleurs haut-parleurs Sonos apportent un son de premier ordre à votre configuration de divertissement et au contrôle de votre maison intelligente. Ainsi, lorsque vous êtes à la recherche d’excellentes enceintes Alexa et d’excellentes offres Google Assistant, assurez-vous de consulter une variété de marques pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Offres Black Friday Smart Home : Aspirateurs robots

S’il s’agit d’un appareil domestique intelligent qui peut vous aider dans la maison, vous serez probablement à la recherche de bonnes affaires pour les aspirateurs robots. Ces produits deviennent de plus en plus courants dans les foyers grâce à la large gamme de fonctionnalités et de prix auxquels ces robots utiles peuvent être trouvés.

Roomba est l’une des marques les plus connues, et pour une bonne raison, leurs produits fonctionnent à merveille. Mais certaines options moins connues offrent également d’excellents produits. La plupart des marques sont compatibles avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant pour vous offrir encore plus d’options de contrôle.

Source : iRobot

Une marque à considérer lors de la recherche d’un robovac pour votre maison est Roborock. Le Black Friday proposera certainement de nombreuses offres sur les meilleurs aspirateurs Roborock, et il serait sage d’en arracher un. Leurs produits vont des prouesses de détection d’objets du Roborock S6 MaxV au Roborock E4 efficace mais économique.

Eufy est une autre entreprise à consulter lors de l’achat d’aspirateurs robots ce Black Friday. Bon nombre des meilleurs aspirateurs Eufy bénéficieront de réductions et valent le détour. Si vous recherchez une option qui non seulement fera un excellent travail de nettoyage des sols de votre maison, mais qui videra également sa propre poubelle, alors l’Ultenic T10 est à surveiller.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Offres Black Friday Smart Home : Sécurité de la maison

La sécurité à domicile est un domaine qui a vu ses produits devenir plus abordables au cours des dernières années, et le Black Friday est un excellent moment pour ajouter certains de ces appareils à votre maison. Il y aura beaucoup de produits qui fonctionneront très bien avec votre Google Assistant et les collectes d’offres Alexa.

Bien que souvent, la première idée sera de rechercher les meilleures caméras de sécurité, mais il y aura des offres sur d’autres appareils pour aider à garder votre maison en sécurité. Comme les ventes sur de nombreux excellents produits Ring, d’excellents capteurs de maison intelligente et, bien sûr, de fantastiques sonnettes vidéo pour sécuriser l’entrée de votre maison. Quel que soit le dispositif de sécurité domestique que vous ajoutez pour protéger votre maison, il y aura certainement des offres Black Friday à ce sujet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.