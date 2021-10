Nous avons atteint ce stade de l’année où les détaillants commencent à proposer d’excellentes offres menant à la plus grande journée de shopping de l’année : le Black Friday. Certains des produits les plus réduits auxquels s’attendre pendant cette période sont les gadgets pour la maison intelligente. L’une des meilleures choses à propos de toutes ces ventes, c’est que peu importe si vous recherchez certains des meilleurs appareils Alexa, des technologies géniales liées à Google Home ou même des lumières intelligentes plus futuristes pour construire la maison intelligente de vos rêves. – tout va être en vente. Nous garderons un œil sur les meilleures offres de maison intelligente du Black Friday au fur et à mesure que la saison avance et mettrons à jour cette liste en conséquence, alors assurez-vous de vérifier les dernières nouvelles.

Le Black Friday est un moment fantastique pour acheter des appareils domestiques intelligents. Donc, que vous débutiez et que vous ayez besoin d’un excellent haut-parleur intelligent pour gérer vos appareils, comme un Nest Hub Max, ou que vous puissiez utiliser une prise intelligente très utile dans votre maison automatisée, vous aurez de la chance.

Bien qu’il puisse être long et frustrant de suivre tous les différents magasins et les ventes, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car nous ferons tout le travail pour vous. Une fois que toutes les offres de maison intelligente que vous pourriez souhaiter ont été trouvées, assurez-vous de consulter notre guide Black Friday pour ne manquer aucune offre.

