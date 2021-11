Les meilleures offres de maison intelligente pour le Black Friday 2021

Jimmy Westenberg / Autorité Android

La technologie de la maison intelligente est destinée à vous simplifier la vie, par exemple en éteignant les lumières lorsque vous partez au travail ou en augmentant le chauffage avant de rentrer chez vous. L’astuce, bien sûr, n’est pas seulement de choisir le bon équipement, mais de l’acheter à un prix raisonnable. Nous sommes ici avec certains des meilleurs produits de maison intelligente que nous pouvons vous recommander de chasser avant le Black Friday.

Ces offres couvrent une gamme de catégories, telles que les lumières, les prises et les écrans. Et bien que la technologie de la maison intelligente puisse parfois coûter cher, il devrait y avoir au moins une chose sur cette liste qui constitue un cadeau abordable.

Amazon Echo Dot de 4e génération à 30 % de réduction

Le début de nombreuses maisons intelligentes est un haut-parleur, car même sans aucun accessoire lié, vous pouvez toujours consulter les actualités, écouter de la musique et poser des questions sans avoir à sortir votre téléphone. Le dernier Echo Dot est à la fois visuellement attrayant et le point d’entrée le moins cher dans l’écosystème Alexa d’Amazon. Il ne coûte actuellement que 34,99 $, soit 15 $ de moins que le prix de lancement.

50 % de réduction sur Google Nest Hub 2e génération

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’un des meilleurs aspects de la plate-forme de Google est son interface utilisateur d’affichage. Bien qu’il faille une minute pour s’y habituer, il devient rapidement facile d’obtenir des informations en un coup d’œil, de contrôler les accessoires sans perturber les autres, ou même de regarder des services comme Netflix et YouTube. Si vous avez des caméras connectées à Google, un écran facilite grandement l’enregistrement. Le Nest Hub de deuxième génération ajoute même le suivi du sommeil à l’ensemble. Best Buy le vend 49,99 $, soit 50 $ de rabais sur son prix normal.

Kasa Smart Plug 2-pack pour 27% de réduction

Les prises intelligentes sont parfois négligées en tant qu’option accessoire pour la simple raison qu’elles sont moins sexy. Mais ils sont également incroyablement flexibles puisque vous pouvez contrôler l’alimentation à peu près n’importe quoi avec un adaptateur secteur, en les reliant à des automatisations basées sur le temps, les capteurs et les conditions. Les prises de Kasa se connectent via Wi-Fi et fonctionnent avec les configurations Alexa et Google. Vous pouvez accrocher une paire pour 14,69 $ – 5,30 $ de moins que la normale.

Lifx Color A19 pour 30% de réduction

Les ampoules Lifx sont généralement considérées comme les meilleures. Ses modèles haut de gamme, comme celui-ci, atteignent 1 100 lumens, ce qui les rend bien plus lumineux que la plupart de leurs concurrents. Ils utilisent également le Wi-Fi au lieu du Bluetooth, ce qui signifie qu’ils peuvent être configurés indépendamment, aucun concentrateur requis. Le Lifx Color A19 prend en charge Alexa, Google et HomeKit, et il est temporairement réduit de 15 $ à seulement 34,99 $.

Smart Lock Wi-Fi d’août pour 50 $ de rabais

Les serrures sont un autre accessoire de maison intelligente sous-estimé à surveiller autour du Black Friday. Ils peuvent se verrouiller et se déverrouiller automatiquement au fur et à mesure que les gens vont et viennent, et permettent de laisser entrer les amis et la famille lorsque vous n’êtes pas à la maison. Zut, ils peuvent parfois être une bonne solution de repli si vous oubliez complètement vos clés. Le produit phare Smart Lock d’août dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’un pont séparé pour se connecter à des plateformes comme Alexa, Google, HomeKit et SmartThings. À l’heure actuelle, vous pouvez le récupérer pour 179,99 $ – 50 $ de réduction sur son PDSF de 229,99 $.

Ensemble de caméras Amazon Echo Show 5 et Blink Mini de 2e génération à 50 % de réduction

De plus grands Echo Shows peuvent valoir la peine d’être achetés, mais pour la plupart des gens, l’Echo Show 5 est probablement le meilleur choix. Il est parfait comme compagnon de chevet ou de bureau, avec toutes les fonctionnalités clés de ses autres écrans compatibles Alexa, dans un boîtier plus petit et plus silencieux. Amazon semble vraiment désireux de stimuler les ventes du Black Friday, car vous pouvez obtenir un modèle de deuxième génération pour 59,99 $ avec une caméra de sécurité intérieure Blink Mini gratuite incluse – c’est moins que ce qu’Amazon facture seul pour un Show 5 de première génération.

Pack Wyze Cam Pan V2 et Wyze Cam V3

En termes simples, il est difficile de battre la valeur de Wyze en matière de sécurité à domicile. Chaque Wyze Cam est livrée avec 14 jours de stockage cloud gratuit, de sorte que les abonnements de l’entreprise débloquent simplement des fonctionnalités telles que la détection de personnes et de colis. Les caméras elles-mêmes sont également étonnamment bon marché pour la qualité, ce qui rend difficile la justification de produits plus chers de Ring ou Nest.

La Wyze Cam V3 peut être utilisée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur et prend en charge Alexa et Google. Le Pan V2 est uniquement à l’intérieur, mais scanne à 360 degrés horizontalement et à 93 degrés de haut en bas, avec des options telles que le suivi de mouvement. Ensemble, ils sont actuellement au prix de 85,98 $. C’est seulement 4 $ de moins que d’habitude, mais c’est toujours une bonne affaire étant donné que certaines caméras individuelles dépassent les 100 $.

Neato Botvac D6 pour 11% de réduction

Le principal argument de vente de Neato est que, contrairement à Roombas et à d’autres rivaux, ses propres aspirateurs robots utilisent une conception en forme de D qui lui permet de creuser dans les coins. Le D6 occupe un emplacement idéal, capable de gérer les poils d’animaux et plusieurs cartes au sol sans le coût des aspirateurs haut de gamme. Il dispose également d’une batterie de 120 minutes et prend en charge Alexa et Google en plus du contrôle du téléphone. Il coûte 399,99 $ – 51 $ de réduction sur son prix de base.

Votre maison intelligente n’est pas la seule mise à niveau que vous cherchez peut-être à faire dans les ventes du Black Friday. Si vous souhaitez trouver les meilleures offres de vacances disponibles dès maintenant, consultez notre centre d’offres du Black Friday.