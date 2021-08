Les meilleures offres de moniteurs d’août 2021

Les ordinateurs portables offrent une grande portabilité, mais il peut être difficile de travailler sur un écran aussi petit que 13,3 pouces pendant des heures. C’est là qu’un grand moniteur lumineux devient un incontournable pour votre bureau à domicile. J’ai récemment ajouté un moniteur supplémentaire à la configuration de mon ordinateur portable et cela change la donne. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres de moniteurs que nous avons pu trouver pour vous aider.

Nous avons divisé les meilleures offres de moniteurs en quatre sections : moniteurs standard, moniteurs de jeu, moniteurs ultra-larges et moniteurs portables. Tous ces différents types de moniteurs ont leurs propres caractéristiques distinctives, nous les divisons donc pour que vous puissiez trouver ce que vous voulez plus rapidement.

Offre en vedette : obtenez 25 % de réduction sur un moniteur Dell 4K incurvé

Lorsque la 4K a été introduite pour la première fois en 2003, elle coûtait tellement cher qu’il était pratiquement impossible de l’acheter pour le consommateur moyen. Avance rapide de près de deux décennies et la 4K est non seulement beaucoup plus répandue, mais est également nettement plus abordable. Bien que ce ne soit toujours pas bon marché, vous pouvez profiter de bonnes affaires pour aider à compenser le coût de la visualisation haute résolution. Une bonne affaire de Dell en ce moment sur un moniteur 4K incurvé de 32 pouces pour seulement 449,99 $ (150 $ de rabais).

En plus de la 4K, le moniteur Dell est doté du HDR pour vraiment faire passer l’expérience de visionnement au niveau supérieur. Lorsque vous l’associez à l’écran incurvé 1800R, vous obtenez une vue panoramique haute définition qui élargit votre champ de vision. Il offre également un son de haute qualité avec la configuration à deux haut-parleurs intégrée qui fait passer le divertissement à un tout autre niveau. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un moniteur de jeu, il reste tout à fait viable pour les joueurs car il dispose de la technologie AMD FreeSync pour une expérience de jeu fluide.

Appuyez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre pendant que vous le pouvez. Vous trouverez ci-dessous de nombreuses autres options pour tous les budgets.

Meilleures offres de moniteur

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais nous ferons de notre mieux pour maintenir la liste à jour au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles économies.

Moniteurs standards

Si vous recherchez un moniteur standard, l’abordabilité et la taille de l’écran seront probablement votre priorité absolue. Vous voudrez peut-être envisager un modèle de 24 pouces au minimum, bien que si vous passez à 27 pouces ou plus, vous devriez prendre quelques mesures de base pour vous assurer d’avoir l’espace de bureau.

La taille n’est pas tout, et les meilleurs moniteurs offriront une haute résolution telle que Full HD ou 4K, des angles de vision larges et une riche gamme de couleurs. Esthétiquement, vous pouvez également aimer un écran avec des bords très fins, et n’oubliez pas de vous assurer que votre choix dispose des ports requis pour vos besoins de travail ou de divertissement. Bien qu’il n’y ait pas de taille unique pour les moniteurs, vous pouvez certainement choisir d’excellentes options.

Voici quelques-unes des meilleures offres de moniteurs standard actuellement.

Moniteurs de jeu

Les moniteurs de jeu sont plus spécialisés que les modèles standard et sont généralement proposés à des prix plus élevés. Si vous êtes un joueur occasionnel, un bon moniteur standard suffira pour tout, mais les joueurs les plus engagés avec des budgets suffisants peuvent chercher à dépenser un peu plus sur ces offres de moniteurs de jeu.

Les critères d’un bon moniteur de jeu devraient au moins inclure une résolution élevée, des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réponse faibles. Ces facteurs garantissent les sessions les plus fluides et les plus immersives tout en vous donnant un avantage concurrentiel sur vos adversaires. En règle générale, vous devriez rechercher un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz pour les jeux, et un temps de réponse de 5 ms ou moins est à peu près correct, mais un temps de réponse de 1 ms est idéal.

Moniteurs ultra-larges

Parfois, vous avez vraiment besoin d’espace supplémentaire sur l’écran, en particulier lorsque vous regardez un film ou que vous essayez d’adapter plusieurs fenêtres sur un seul écran pour le multitâche. C’est là que les moniteurs ultra-larges brillent vraiment et montrent pourquoi tant de gens les aiment. Ils ont souvent un rapport hauteur/largeur de 21:9 et malgré l’affichage plus grand et le rapport hauteur/largeur unique, ils ont tendance à maintenir une expérience visuelle de haute qualité.

Si vous êtes quelqu’un qui aime utiliser l’option d’écran partagé ou qui aime simplement avoir une expérience de visionnement large, alors l’écran ultra-large immersif est fait pour vous. L’espace d’écran supplémentaire vous coûtera plus cher, mais vous pouvez toujours trouver des options plus abordables ici et là.

Moniteurs portables

Bien que les ordinateurs portables couvrent la plupart de vos besoins d’affichage portable, avoir un moniteur portable peut s’avérer utile. Si vous souhaitez étendre la taille de l’écran de votre ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement ou si vous souhaitez même connecter votre smartphone à l’écran, un moniteur portable pourrait changer la donne.

Les moniteurs portables ajoutent beaucoup de polyvalence et pourraient être cet ajout qui fait passer votre espace de travail au niveau supérieur de flexibilité. Découvrez quelques-unes des meilleures offres de moniteurs portables ci-dessous.

Ce sont nos choix pour les meilleures offres de moniteurs que vous pouvez obtenir dès maintenant. Que vous travailliez ou jouiez, ces options devraient donner un coup de pouce à votre PC !