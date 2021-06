Les meilleures offres de robot aspirateur de juin 2021

Maintenant que les vacances sont terminées, vous avez peut-être un peu de ménage en tête, mais pourquoi devriez-vous le faire vous-même ? Il est peut-être temps d’essayer un robot aspirateur. Après tout, ils ne se fatiguent pas et beaucoup sont assez intelligents pour éviter les obstacles courants autour de votre maison. Notre propre C. Scott Brown a nommé son aspirateur robot comme sa technologie préférée de 2020.

L’un des plus grands défis consiste à trouver un modèle qui correspond à votre budget, mais il existe actuellement de superbes offres. Nous avons compilé notre liste des meilleures offres d’aspirateurs robots ci-dessous. Nous avons fait de notre mieux pour atteindre une variété de prix et de nombreuses marques différentes afin que vous puissiez choisir la coupe parfaite.

Offre en vedette: Économisez 240 $ sur le Roborock S6 Pure

Roborock pourrait bien être le plus grand nom de l’industrie des robots aspirateurs, nous sommes donc toujours à l’affût des baisses de prix importantes sur la gamme. Le populaire Roborock S6 Pure est actuellement à 40% de réduction sur Amazon, vous donnant la possibilité de vous lever quelques heures par semaine pour seulement 359,99 $ (240 $ de réduction).

À l’aide d’un puissant processeur quad-core 32 bits, le Roborock S6 Pure calcule l’itinéraire le meilleur et le plus rapide pour nettoyer chaque pièce. Il peut soulever les piles AA des planchers en bois aussi facilement qu’il enlève les poils d’animaux des tapis. Il y a même une vadrouille pour ajouter de l’éclat à votre sol.

Un réseau de capteurs massif avec un accéléromètre, un odomètre, des capteurs de falaise infrarouges, une boussole et bien d’autres capteurs donnent au S6 une prise de conscience à 360 degrés. Cela alimente sa navigation, l’empêche de tomber, l’aide à éviter de se faire piéger et protège votre décoration intérieure. Par exemple, en utilisant l’application, vous pouvez déposer des barrières invisibles pour configurer des zones interdites pour votre Roborock. Ce modèle du S6 a un réservoir d’eau plus grand que les autres versions, ce qui lui permet de nettoyer les planchers de tuiles et de bois franc plus longtemps et plus en profondeur.

