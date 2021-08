Les meilleures offres de routeur sans fil d’août 2021

in

La plupart des gens passent la majorité de leur temps connectés au Wi-Fi sur un appareil ou un autre. Pourtant, nous réfléchissons rarement à notre routeur, et c’est généralement une bonne chose. Après tout, penser à un routeur signifie souvent qu’il ne fait pas très bien son travail. Si vous avez récemment remis en question votre routeur, voici quelques-unes des meilleures offres de routeurs sans fil pour vous aider à vous détendre.

Voir également: Ethernet vs Wi-Fi : avez-vous besoin d’une connexion filaire ?

Nous avons recherché des options à divers niveaux de prix avec différentes capacités pour s’adapter à votre famille. Si vous n’avez que quelques appareils sur votre réseau, vous ne chercherez probablement pas le routeur le plus haut de gamme.

Offres en vedette : économisez 30 % sur les systèmes de routeur Amazon Eero 6

Si vous souhaitez obtenir le Wi-Fi 6 avec des capacités de maillage, la plupart des options peuvent être assez chères, mais le système de maillage Eero 6 est une exception pour le moment. Déjà assez abordables, toutes les variantes du routeur et des bundles associés sont actuellement à 30% de réduction.

Le système Eero 6 peut couvrir jusqu’à 5 000 pieds carrés et se connecter à plus de 75 appareils simultanément. Eero propose également d’excellentes fonctionnalités intelligentes, telles que les commandes vocales Alexa, une application super simple avec beaucoup de contrôle, et elle est même livrée avec un hub Zigbee intégré.

Les offres Amazon peuvent se terminer à tout moment, alors ne les manquez pas. Les widgets ci-dessous vous amènent aux offres. Continuez à faire défiler les offres sur les routeurs de tous les principaux fabricants.

Meilleures offres de routeur sans fil

Il existe actuellement toute une série d’autres offres de routeurs sans fil. Nous les avons divisés par fabricant pour simplifier les choses.

Lien TP

Netgear

Asus

Autres marques

C’est tout pour les dernières offres de routeurs sans fil pour le moment. Une fois que vous aurez effectué la mise à niveau, vous serez peut-être intéressé par les meilleures offres d’ordinateurs portables ce mois-ci.