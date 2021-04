Les meilleures offres de routeur sans fil de mai 2021

La plupart des gens passent la majorité de leur temps connectés au Wi-Fi sur un appareil ou un autre. Pourtant, nous réfléchissons rarement à notre routeur, et c’est généralement une bonne chose. Après tout, penser à un routeur signifie souvent qu’il ne fait pas très bien son travail. Si vous avez remis en question votre routeur récemment, voici quelques-unes des meilleures offres de routeur sans fil pour vous aider à vous détendre.

Nous avons repéré des options à une variété de prix avec différentes capacités pour s’adapter à votre famille. Si vous n’avez que quelques appareils sur votre réseau, vous ne chercherez probablement pas le routeur le plus haut de gamme.

Offre en vedette: économisez 29% sur Google Nest Wifi

Un système Wi-Fi maillé est parfait pour une famille travaillant à domicile, et Google Nest Wifi est l’un des meilleurs. Pendant les prochains jours, vous pouvez utiliser le code promotionnel EXTRAOFF80 pour le récupérer pour seulement 189,99 $ (80 $ de rabais) chez Adorama.

Le système Google Nest Wifi comprend un routeur Wi-Fi sans fil et un point d’accès maillé pour amplifier le signal dans une autre zone de la maison. Utilement, le point d’accès agit également comme un haut-parleur intelligent, avec toutes les fonctionnalités d’un Nest Mini intégré, ainsi que certaines commandes spécifiques au routeur accessibles via l’Assistant Google.

Le système est suffisamment puissant pour gérer jusqu’à 200 appareils connectés et suffisamment rapide pour diffuser plusieurs vidéos 4K à la fois. Nous l’avons examiné nous-mêmes et il a été impressionné par son beau design et sa facilité de configuration, tout en se révélant être une mise à niveau solide du Google Wifi d’origine.

Cliquez sur le widget ci-dessous pour consulter l’offre, et n’oubliez pas d’utiliser le code promotionnel lors du paiement pour le meilleur prix.

Nest Wifi – 1 routeur, 1 point

Le réseau maillé Nest Wifi est le mélange parfait de fonctionnalités, de performances et de facilité d’utilisation. Il s’agit également de l’un des plus beaux routeurs du marché.

Meilleures offres de routeur sans fil

Il existe actuellement toute une série d’autres offres de routeurs sans fil. Nous les avons divisés par fabricant pour que les choses restent simples.

