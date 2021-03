Les meilleures offres de routeur sans fil de mars 2021

La plupart des gens passent la majorité de leur temps connectés au Wi-Fi sur un appareil ou un autre. Pourtant, nous réfléchissons rarement à notre routeur, et c’est généralement une bonne chose. Après tout, penser à un routeur signifie souvent qu’il ne fait pas très bien son travail. Si vous avez remis en question votre routeur récemment, voici quelques-unes des meilleures offres de routeur sans fil pour vous aider à vous détendre.

Nous avons repéré des options à une variété de prix avec différentes capacités pour s’adapter à votre famille. Si vous n’avez que quelques appareils sur votre réseau, vous ne chercherez probablement pas le routeur le plus haut de gamme.

Offre en vedette: Économisez 46% sur le routeur Wi-Fi 6 Netgear Nighthawk AX4

Netgear est l’un des plus grands noms du jeu des routeurs, et le Nighthawk est l’une de ses lignes de signature. Nous avons rarement vu le modèle AX4 à un prix inférieur à celui d’aujourd’hui.Nous soulignons donc le fait que vous pouvez le récupérer pour seulement 91,99 $ (77 $ de réduction) dès maintenant chez Walmart.

Il s’agit d’un routeur à la fois abordable et plus que suffisamment puissant pour la plupart des foyers. La vitesse Wi-Fi ultra-rapide de 600 Mbps plus 2,4 Gbps le rend idéal pour le streaming ou les jeux sans décalage, et le processeur double cœur le fait ronronner. Il prend en charge la technologie Wi-fi 6 de dernière génération qui offre jusqu’à quatre fois les performances des normes Wi-Fi précédentes.

Le routeur est facile à configurer via l’application Netgear et prend en charge 160 MHz pour les vitesses Gigabit vers les appareils mobiles. Il existe également cinq ports Gigabit pour des connexions filaires fiables.

Cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier, ou faites défiler pour plus d'offres de routeurs sans fil, y compris 20% de réduction sur le nouveau système Wi-Fi 6 maillé bi-bande Eero 6.

