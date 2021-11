Les meilleures offres de streaming Black Friday pour Hulu, YouTube TV et plus

Maintenant que le Black Friday est enfin arrivé, plusieurs services de streaming populaires offrent un certain nombre de réductions. Les nouveaux abonnés et même certains anciens abonnés peuvent, par exemple, profiter d’un an de Hulu pour seulement 0,99 $ par mois. Bien que ce soit probablement l’une des meilleures offres de cette année, d’autres services sont également d’excellentes offres à durée limitée pour les nouveaux abonnés, les anciens et même les abonnés existants. Ci-dessous, nous avons sélectionné certains des meilleurs que nous ayons vus cette année pour vous aider à en avoir pour votre argent.

De plus, si vous recherchez des offres en dehors du streaming, n’oubliez pas de consulter également notre résumé en constante expansion des meilleures offres du Black Friday, où vous trouverez des réductions sur tout, des appareils de streaming et des ordinateurs portables aux téléviseurs et haut-parleurs intelligents.

Obtenez un an de Hulu pour 0,99 $ par mois

Les clients nouveaux et anciens peuvent profiter de 12 mois du service de streaming financé par la publicité de Hulu pour seulement 1 $ par mois s’ils s’abonnent avant le 30 novembre. Typiquement 7 $ par mois – ou 70 $, si vous optez pour un abonnement annuel – cela équivaut à une remise de 72 $ ou environ 85 %. Dans le cadre de ce plan, deux personnes sont également autorisées à diffuser simultanément et vous pouvez avoir jusqu’à six profils d’utilisateurs. Vous pouvez également accéder à toutes les émissions de télévision et à tous les films de Hulu sur plusieurs appareils. Cependant, les clients fidèles ne peuvent réaliser des économies que s’ils n’ont pas été abonné à Hulu au cours du mois dernier.

Les nouveaux abonnés peuvent obtenir trois mois de TIDAL pour 1 $

Les nouveaux abonnés peuvent obtenir trois mois de Tidal HiFi pour seulement 1 $. En d’autres termes, vous paierez essentiellement 0,33 $ par mois au lieu de 9,99 $ pour un accès illimité à plus de 80 millions de chansons et 350 000 clips. Alternativement, vous pouvez obtenir trois mois de Tidal HiFi Plus – qui coûte généralement 19,99 $ par mois et comprend des avantages tels que la prise en charge de Dolby Atoms – pour 2 $. L’offre est valable jusqu’au 6 décembre.

Profitez d’un essai gratuit de six mois d’Apple Music et/ou d’un essai gratuit de trois mois d’Apple TV Plus

Best Buy offre aux nouveaux abonnés un essai gratuit de six mois d’Apple Music, donnant aux utilisateurs un accès sans publicité à 70 millions de chansons. Le détaillant offre également aux nouveaux abonnés un essai gratuit de trois mois d’Apple TV Plus. Cependant, vous devez créer un compte Best Buy pour profiter de l’une ou l’autre des offres. Best Buy propose également de petites remises sur une variété de cartes-cadeaux, vendant par exemple des 50 $ Paramount Plus et 50 $ Vudu, pour 42,50 $ à la place.

Payez 2 $ pour deux mois d’une chaîne complémentaire YouTube TV

Le service de télévision en streaming de YouTube vend des chaînes complémentaires individuelles pour 0,99 $ par mois pendant les deux premiers mois, en supposant que vous soyez un nouvel abonné à un module complémentaire. L’accord s’étend à 22 modules complémentaires qui varient généralement entre 2 $ et 10 $ par mois, y compris Cinemax, Showtime, Starz, AMC Plus et plus (HBO exclu). Pour les inconnus, les modules complémentaires sont distincts des plus de 85 chaînes incluses dans le forfait de base de YouTube TV. L’offre expire le 30 novembre.

Vous pouvez également obtenir 50 $ de réduction sur votre premier mois d’abonnement de base à YouTube TV

Si vous êtes intéressé par le forfait de base de YouTube TV, les nouveaux abonnés peuvent également l’essayer gratuitement, puis bénéficier d’une réduction de 50 $ sur leur premier mois. Le plan coûte généralement 65 $, ce qui signifie que vous paierez 15 $ pour plus de 85 chaînes, y compris les réseaux NFL, NBA et MLB, PBS, BET, Comedy Central, MTV et Nickelodeon. Le plan comprend également un espace de stockage DVR illimité dans le cloud ainsi que des capacités de rembobinage, d’avance rapide et de pause.

Amazon propose également certaines chaînes pour 0,99 $ par mois pendant deux mois maximum

Amazon propose également plus de 15 chaînes pour 0,99 $ par mois pendant deux mois. Ceux-ci incluent Paramount Plus Premium, Starz, Showtime, Discovery Plus, AMC Plus, PBS Masterpiece, Lifetime Movie Club, etc. Cette offre n’est disponible que pour les membres Prime et sera valable jusqu’au 29 novembre.

Les abonnés Amazon Music Unlimited nouveaux et existants peuvent obtenir jusqu’à six mois de Disney Plus gratuitement

Pendant ce temps, les nouveaux abonnés d’Amazon Music Unlimited peuvent profiter gratuitement de six mois de Disney Plus. Amazon Music Unlimited commence à 7,99 $ par mois, soit le même prix que Disney Plus, ce qui pourrait vous faire économiser environ 42 $. Les abonnés actuels et anciens sont tous deux éligibles pour recevoir trois mois de Disney Plus gratuitement dans le cadre de cet accord.

AMC Plus propose un plan d’un an pour 1,99 $ par mois

Si vous acceptez de vous inscrire à son forfait annuel, vous pouvez profiter d’AMC Plus pour 1,99 $ par mois pendant 12 mois. Cela signifie que vous paierez environ 24 $, ce qui représente une remise de 72 % sur le prix typique du service d’environ 84 $ par an.

Inscrivez-vous à Showtime et payez 16 $ pour cinq mois au lieu de 55 $

Les nouveaux abonnés peuvent profiter d’un essai gratuit de 30 jours de Showtime avant de payer 3,99 $ par mois pendant quatre mois. Normalement, Showtime facture 10,99 $ par mois, ce qui signifie qu’il s’agit d’une remise de 71 % sur un abonnement de cinq mois, ce qui vous permet d’économiser 39 $. Contrairement à beaucoup d’autres offres de cette liste, vous disposez d’un peu plus de temps pour la saisir, la vente se terminant à 23 h 59, heure du Pacifique, le 30 novembre.

Obtenez un mois de Philo pour 5 $

Philo coûte normalement 25 $ par mois, mais pour le moment, vous pouvez obtenir le premier mois de votre abonnement pour 5 $ à la place. Ceux qui n’ont jamais choisi d’utiliser un essai gratuit sont également éligibles pour cette offre. Vous pouvez obtenir la réduction en entrant le code BFCM lors de l’inscription. Cette offre durera jusqu’à la fin du 1er décembre.

Discovery Plus propose un forfait de trois mois à 3 $

Discovery Plus offre aux nouveaux abonnés les trois premiers mois de son forfait financé par la publicité pour 0,99 $ par mois au lieu de 4,99 $. Cela signifie que vous obtenez 80% de réduction sur le coût d’un abonnement de trois mois, en payant 3 $ au lieu de 15 $. L’accord se termine le 29 novembre.

Vous pouvez obtenir un mois de Paramount Plus gratuitement

Les nouveaux abonnés peuvent obtenir un mois gratuit du plan Essential financé par la publicité de Paramount Plus ou des plans Premium sans publicité (9,99 $/mois) sur ce lien jusqu’au 29 novembre. À la fin de votre essai, Paramount vous facturera 4,99 $ par mois pour le forfait Essential et 9,99 $ par mois pour le forfait Premium. L’essai s’applique aux forfaits mensuels et annuels.

Obtenez trois mois de Starz pour 5 $ par mois

Les anciens et les nouveaux abonnés peuvent obtenir trois mois de Starz pour 5 $ par mois au lieu de 8,99 $. Notez, cependant, que cela n’inclut pas un essai gratuit. Les anciens abonnés doivent se réabonner pour profiter de cette offre.

