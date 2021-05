Les meilleures offres de téléphonie de mai 2021

Crédit: David Imel / Autorité Android

Un nouveau téléphone est l’un des achats les plus importants que vous ferez. Vous l’utilisez probablement plus de fois par jour que tout autre appareil, vous voudrez donc en choisir un qui vous convient. Il est facile de passer des heures à parcourir le Web à la recherche des meilleures offres, mais nous avons fait le travail pour vous. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres téléphoniques disponibles pour vous faire gagner du temps et de l’argent.

Nous nous en tenons principalement aux offres débloquées pour le moment, mais nous avons également lancé certaines des meilleures offres de transporteur. Nous avons également pris note des appareils internationaux, mais assurez-vous de vérifier attentivement avant d’acheter.

Offre en vedette: obtenez le Microsoft Surface Duo pour seulement 699 $

Si vous avez transmis le roman Microsoft Surface Duo à 1400 $, vous serez peut-être plus enclin à y jeter un coup d’œil aujourd’hui. BuyDig le propose actuellement pour seulement 699 $ (700 $ de réduction), et vous obtenez également une paire d’écouteurs LG Tone Free HBS-FN6 d’une valeur de plus de 100 $.

Le Surface Duo n’a pas pris d’assaut le marché, bien que ce ne soit pas dû aux spécifications – il est alimenté par le processeur Snapdragon 855 et 6 Go de RAM. C’est davantage dû au manque d’identité et au logiciel quelque peu bogué alors que Microsoft tente d’innover. Il convient de mentionner que, malgré son nom, il s’agit d’un appareil fonctionnant sous Android plutôt que sous Windows.

Voir également: Les meilleurs téléphones pliables que vous pouvez obtenir

L’écran est indéniablement cool. Ce n’est pas un vrai pliable en raison de la charnière, mais il peut être utilisé comme écran AMOLED de 8,1 pouces ou comme double écran pour exécuter deux applications en même temps. Très utile lorsque vous avez deux engagements urgents à la fois, tels que Netflix et Facebook.

Les écouteurs LG Tone Free HBS-FN6 sont vraiment dignes à eux seuls, ils constituent donc un véritable bonus dans cette offre. Les écouteurs sont certifiés IPX4 et les embouts en silicone sont très confortables. Ils ont même un étui de chargement UVnano pour nettoyer les pointes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

L’accord se termine dans les prochains jours – si le stock dure aussi longtemps. Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre.

699,00 $

Écouteurs HBS-FN6 pour Microsoft Surface Duo et LG sans tonalité

Économisez 818,00 $

Achetez-le maintenant Écouteurs HBS-FN6 sans ton pour Microsoft Surface Duo et LG Achetez-le maintenant

Économisez 818,00 $ 699,00 $

Les meilleures offres de téléphone:

Offres Samsung GalaxyOffres Google PixelOffres LGOffres OnePlusOffres MotorolaOffres rénovées

Tous ces accords étaient en cours au moment de la rédaction de cet article. Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant des dernières économies au fur et à mesure que nous les trouvons. Nous n’avons utilisé que les annonces eBay des meilleurs vendeurs.

1. Offres Samsung Galaxy

Si vous recherchez les derniers et les meilleurs en ce moment, les Samsung Galaxy S21, Note 20 et Z Flip offrent certaines des meilleures spécifications que vous pouvez trouver. Nous avons mis en évidence la vente flash Amazon dans notre section Offres spéciales ci-dessus, mais si vous l’avez manquée, vous ne l’avez pas complètement ratée. La plupart des meilleurs téléphones Samsung sont proposés de manière plus permanente ou disponibles à d’excellents prix chez Best Buy si vous êtes prêt à vous activer auprès d’un opérateur dès aujourd’hui.

Découvrez toutes les meilleures options Samsung ci-dessous:

En rapport: Quel téléphone Samsung Galaxy S21 vous convient

Si vous avez un budget légèrement plus limité, vous pouvez également consulter les séries Galaxy S20 et A:

Vous recherchez d’autres offres Samsung? Consultez notre guide des offres Samsung

2. Offres Google Pixel

Si vous voulez une véritable expérience Android, le Google Pixel est la solution. En plus de l’expérience de stock, la famille Pixel possède toujours l’un des meilleurs appareils photo sur un smartphone grâce au logiciel de Google.

Voici quelques-unes des meilleures offres de téléphonie sur Pixels:

Vous recherchez d’autres offres Pixel? Consultez notre guide des offres Pixel

3. Offres de téléphonie LG

Si Samsung et Google ne sont pas tout à fait votre truc, vous pourriez être intéressé par certaines des dernières offres de LG. LG propose deux lignes principales de téléphones: la série G et la série V amplifiée. LG propose également une option unique de double écran qui transforme certains de ses téléphones en options de pliage.

Alors que LG a annoncé qu’il cesserait son activité de smartphones en 2021, la société a promis trois ans de mises à jour Android pour tous les téléphones premium sortis en 2019 ou plus tard. Vous pouvez consulter quelques-unes des meilleures offres de téléphones LG ici:

En rapport: Guide d’achat LG: tout ce que vous devez savoir

4. Offres OnePlus

La prochaine option pour faire de belles économies sur la liste d’aujourd’hui est OnePlus. Alors que les prix des téléphones OnePlus ont augmenté ces dernières années, l’arrivée des OnePlus 9 et 9 Pro signifie que vous pouvez actuellement économiser gros sur les modèles plus anciens tels que les OnePlus 8T et 8 Pro.

Voici quelques-unes des meilleures offres OnePlus en ce moment.

Si vous êtes un étudiant sur le point de retourner en classe, OnePlus propose une promotion supplémentaire pour vous. Les étudiants peuvent obtenir jusqu’à 10% de réduction sur les téléphones et les accessoires. Suivez simplement ce lien pour découvrir comment.

Vous recherchez d’autres offres OnePlus? Consultez notre guide des offres OnePlus

5. Offres de téléphonie Motorola

Adapté à tous les budgets, Motorola propose également actuellement une vente sur une variété de ses téléphones les plus populaires. Découvrez les meilleures offres ci-dessous.

Vous pouvez consulter d’autres offres spéciales sur les smartphones sur le site Web de Motorola.

6. Autres offres de téléphonie

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Nous ne pouvons pas tout à fait donner à chaque fabricant sa propre section, mais cela ne signifie pas que les accords doivent cesser. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons pu trouver sur les téléphones en dehors des principaux fabricants OEM compatibles avec les États-Unis. Certaines de vos options incluent TCL, Nokia et Sony. Ces offres devraient changer souvent, alors agissez vite.

7. Offres de téléphonie reconditionnées

Certaines des meilleures offres de téléphone que vous pouvez trouver se trouvent sur le marché du reconditionné. Il existe de nombreux sites Web dédiés à l’achat, à la recertification et à la vente d’appareils d’occasion à des prix avantageux.

Une de ces options est Dailysteals. Dailysteals n’est pas exclusivement un site Web pour téléphones portables, bien qu’il propose une grande variété de produits, du Samsung Galaxy Fold au Google Pixel 3.

Decluttr est un autre site à vérifier pour faire des économies sur la remise à neuf. Decluttr couvre tout ce qui concerne la technologie, et c’est une excellente option pour acheter des téléphones remis à neuf et vendre vos anciens appareils.

Voici d’autres options de téléphone renouvelées ou remises à neuf:

Et voilà, les meilleures offres de téléphonie disponibles en ce moment. Toutes les offres étaient en ligne au moment de la rédaction de cet article, mais nous nous assurerons de mettre à jour la liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres. Si vous recherchez les meilleures économies absolues, vous aurez peut-être plus de chance avec une option verrouillée par l’opérateur de l’un de ces hubs: