Les meilleures offres de tracker de fitness d’août 2021

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De nos jours, il y a beaucoup de chevauchements avec les montres intelligentes et les trackers de fitness. Si vous recherchez avant tout des fonctionnalités de smartwatch, vous préférerez peut-être parcourir notre liste des meilleures offres de smartwatch disponibles actuellement.

Offre en vedette: Procurez-vous le Fitbit Sense pour seulement 219,99 $

En tant que montre intelligente phare de l’arsenal de Fitbit, nous gardons toujours un œil sur les offres sur l’élégant Fitbit Sense. Il n’a jamais été à un prix inférieur à ce qu’il est actuellement selon le tracker Amazon, vous donnant la possibilité de le récupérer pour seulement 219,99 $ (80 $ de rabais).

En tant que smartwatch hybride et tracker de fitness, le Fitbit Sense complète sa fonction avec un design accrocheur et jusqu’à six jours d’autonomie. Il prend en charge à la fois Amazon Alexa et Google Assistant, ainsi que de nombreux stockages intégrés pour la musique afin de suivre votre entraînement.

Nous n’avons aucune idée de la durée de cette offre, alors vérifiez-la pendant que vous le pouvez via le widget ci-dessous.

Offres de suivi de la condition physique

Nous avons trié les offres par fabricant pour simplifier les choses. Toutes les offres étaient en ligne au moment de la rédaction, mais nous ferons de notre mieux pour garder la publication à jour à mesure que les offres se terminent et que de nouvelles offres apparaissent.

Offres Fitbit

Fitbit est probablement le prénom auquel la plupart des gens pensent lorsqu’ils ont besoin d’un nouveau tracker de fitness. Que ce soit l’application qui vous permet de rivaliser avec votre famille et vos amis ou la variété de modèles parmi lesquels vous pouvez choisir, Fitbit fait un choix judicieux pour de nombreuses personnes.

Voir également: Meilleures applications Fitbit : tirez le meilleur parti de votre bracelet d’activité

Avec autant de modèles, cependant, il peut être difficile de choisir le Fitbit qui répond à vos besoins. L’Inspire HR est un bon choix si vous voulez juste les bases, mais les Charge 3 ou Charge 4 offrent des écrans plus grands et une interface plus interactive. Fitbit propose également quelques modèles de Versa, qui contiennent le plus de fonctionnalités d’application et de fonctionnalités de montre intelligente.

Voici quelques-unes des meilleures offres Fitbit que nous avons pu trouver :

Offres sur les trackers de fitness Garmin

Bien que Garmin fabrique une variété de trackers de fitness en pensant à la course à pied, il propose également de nombreux trackers à usage général. Si vous cherchez à accumuler des kilomètres et à créer des cartes GPS, la gamme Forerunner est votre meilleur choix. Pour le suivi de la condition physique au quotidien, les Vivosmart 4 et Vivofit 4 sont de bons choix.

Lire la suite: Quelle est la meilleure montre Garmin ?

Voici les meilleures offres Garmin que nous avons pu trouver à tous les niveaux :

Offres Samsung

Voici quelques-unes des meilleures offres de suivi de fitness que nous avons trouvées, y compris sur la Galaxy Watch Active 2.

Offres sur les trackers de fitness Fossil

Fossil s’est fait un nom dans le jeu des montres intelligentes en proposant l’une des meilleures montres Wear OS que vous puissiez obtenir en ce moment. Cependant, il a également développé le Sport en pensant aux junkies de fitness avant-gardistes. La Fossil Sport ressemble probablement le plus à une montre de toutes les options de la liste et elle offre de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Autres offres

À l’heure actuelle, le meilleur du reste comprend le Mi Band 6 de Xiaomi et une Apple Watch qui valent tous deux le détour.