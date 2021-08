Les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu d’août 2021

Lorsque vous recherchez un nouvel ordinateur portable, il est important de définir vos utilisations préférées. Un ordinateur portable de jeu diffère grandement d’un ordinateur portable ordinaire que vous utiliseriez pour l’école ou le travail. Les ordinateurs portables de jeu sont souvent dotés de composants internes renforcés et de fonctionnalités supplémentaires telles que des claviers RVB. Nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu en ce moment afin que vous puissiez obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Toutes les offres sont ventilées par prix, vous verrez donc les options budgétaires en premier et les ordinateurs portables de jeu haut de gamme venant en arrière.

Offre en vedette: Économisez 250 $ sur le Lenovo Legion 5

Lenovo est au sommet de la chaîne alimentaire en ce qui concerne les ordinateurs portables et les postes de travail portables. Ces dernières années, Lenovo a tenté de se développer davantage dans le secteur des jeux, en lançant sa marque Legion axée sur les jeux en 2017. Maintenant, vous pouvez vous procurer l’un des ordinateurs portables de jeu de Lenovo – le Lenovo Legion 5 – à un prix avantageux de seulement 649 $. (250 $ de rabais).

Des processeurs rapides et des graphiques précis sont importants dans le feu de l’action, ce qui est une raison de plus pour choisir le Legion 5. Avec son solide processeur AMD Ryzen R5 et une carte graphique Nvidia GTX 1650Ti, il sera sûr de gérer presque tout ce que vous lancez. à ça. Le Legion 5 possède également d’autres fonctionnalités intéressantes qui rendent votre expérience de jeu encore meilleure, comme un écran FHD de 120 Hz, 15,6 pouces et 8 Go de RAM DDR4.

Le Lenovo Legion 5 a du punch avec un excellent matériel à un prix encore meilleur. Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre ou continuez à faire défiler pour d’autres offres intéressantes sur les ordinateurs portables de jeu.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu :

300 $ à 500 $

À ce prix, vous ne trouverez pas vraiment de machines de jeux dédiées. Cependant, ces ordinateurs portables économiques devraient être tout à fait capables de gérer des jeux plus légers et le streaming. Ils n’auront pas les meilleures cartes graphiques ou processeurs, mais ils ne feront pas trop mal non plus à votre portefeuille.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres que nous avons pu trouver à ce niveau de prix :

500 $ à 1 000 $

Une fois que vous aurez dépassé les 500 $, vous commencerez à trouver des ordinateurs portables plus puissants conçus pour les jeux. Les écrans sont souvent plus grands et les cartes graphiques bien plus puissantes. Vous trouverez également de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que des claviers RVB et de meilleurs systèmes de refroidissement. De plus, ils se présentent généralement sous la forme d’un ordinateur portable de jeu plus typique, ce qui peut vraiment vous aider à vous démarquer.

Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées :

1 000 $ à 1 500 $

Nous parlons maintenant. C’est là que vous trouverez les ordinateurs portables qui peuvent gérer à peu près tous les jeux que vous leur lancez. Les mêmes fonctionnalités de jeu comme de meilleurs graphismes et des claviers sympas sont toujours là ; ils sont juste affinés un peu plus loin. Soyez juste prêt à sentir votre solde bancaire prendre un coup.

Même s’ils coûtent une grosse somme, ils offrent des expériences de jeu et des vitesses exceptionnelles pour que vous puissiez profiter au maximum de votre expérience de jeu. Nous avons compilé une liste des meilleures offres que nous avons trouvées :

1 500 $ et plus

Si vous pouvez dépenser de l’argent, pourquoi ne pas vous procurer les meilleurs ordinateurs portables du marché ? Vous ne serez pas surpris de voir certaines de ces marques comme Razer, Dell et Asus qui possèdent pratiquement le marché des ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Bien qu’ils coûtent une énorme somme d’argent, si vous prévoyez d’obtenir le meilleur des meilleurs, vous ne trouverez pas beaucoup mieux que ceux-ci. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées :

