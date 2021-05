Les meilleures offres d’ordinateurs portables de mai 2021

Crédit: Will Oxtoby / Autorité Android

La recherche d’un nouvel ordinateur portable peut prendre du temps, pour ne pas dire époustouflante. Vous devez prendre tellement de décisions matérielles et logicielles, et vous pouvez avoir l’impression de comparer des pommes et des oranges. Ce n’était pas un jeu de mots pour Mac, mais cela soulève le fait que vous devez même choisir votre système d’exploitation. Même après avoir restreint vos choix, il peut être encore plus difficile de restreindre les meilleures offres d’ordinateurs portables.

Nous avons essayé de faciliter la recherche de nouvelles offres d’ordinateurs portables. Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures options qui peuvent être offertes à l’heure actuelle, et nous avons également divisé nos offres par fabricant.

Offre en vedette: Économisez 140 $ sur un Lenovo Ideapad Flex 5

Lenovo n’est pas le fabricant d’ordinateurs portables le plus respecté, mais il apporte toujours fiabilité, qualité et innovation à la table avec ses produits haut de gamme, y compris l’Ideapad Flex 5 – un ordinateur portable à écran tactile avec un écran rabattable. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter l’Ideapad Flex 5 pour seulement 629,99 $ (140 $ de réduction).

Avec 12 Go de mémoire et un processeur Core i5 de 11e génération, le Flex 5 gère toutes les tâches, sauf les plus lourdes, en douceur. Un écran Full HD inclinable de 14 pouces est la partie flexible, et il est pratique que vous regardiez un film ou que vous utilisiez l’appareil comme une tablette. L’Ideapad Flex 5 contient également une carte graphique Intel Iris Xe et un SSD de 512 Go. tout cela s’ajoute à une machine performante.

Si vous avez l’intention d’investir dans un ordinateur portable polyvalent, fonctionnel et abordable, c’est peut-être le bon moment pour acheter l’Ideapad Flex 5 à 18% de réduction. Consultez l’offre pendant qu’elle dure via le widget ci-dessous, ou faites défiler pour en savoir plus.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction de cet article, mais nous les mettrons à jour avec de nouvelles économies au fur et à mesure que nous les trouverons.

Offres Lenovo

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Lenovo est à la tête de la scène des ordinateurs portables depuis aussi longtemps qu’il existe, détenant le titre de l’un des meilleurs producteurs au monde. Il a créé de nombreuses gammes de produits bien connues, mais pas plus que les légendaires Yoga 2-en-1. Le nom du Yoga a même commencé à s’infiltrer dans d’autres lignes telles que les puissants ThinkPads conçus pour la productivité. De nombreuses machines haut de gamme de Lenovo présentent des conceptions de charnières uniques qui allient beauté et résistance.

Beaucoup de nos meilleures offres d’ordinateurs portables de Lenovo sont équipées d’au moins une puce Intel Core i5, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Si vous êtes prêt à acheter un nouvel ordinateur portable flexible, consultez ces meilleurs choix:

Offres sur les ordinateurs portables Dell

Bien que Lenovo puisse livrer plus d’unités, Dell est peut-être le nom le plus reconnaissable des ordinateurs portables américains. De la gamme XPS presque parfaite à la série Inspiron accessible, Dell a une option pour chaque consommateur. Il couvre même les Chromebooks durables pour les étudiants avec le Chromebook 3100. Bien que nos offres Dell ne partagent pas trop de fonctionnalités, cela signifie simplement que vous avez une plus grande variété de choix.

Nous avons fait de notre mieux pour atteindre quelques niveaux de prix différents, alors découvrez nos meilleures options ici:

Cela vaut également la peine de jeter un coup d’œil à certaines des dernières offres remises à neuf que vous pouvez obtenir de Dell. Vous pouvez souvent économiser jusqu’à 40% ou plus sur une variété de modèles, surtout si vous consultez la section des coupons et des offres.

Offres Microsoft Surface

Les 2-en-1 flexibles de Microsoft sont son pain et son beurre. La Surface Pro 7 et la Surface Pro X sont les dernières d’une longue gamme d’options puissantes, bien que chacune ait un objectif différent. Si vous optez pour la Surface Pro 7, vous obtenez une machine conçue pour les applications de taille normale et capable de gérer Photoshop comme un jeu d’enfant. La Surface Pro X, quant à elle, est conçue pour les applications basées sur le cloud et offre une connexion LTE que vous pouvez emporter où vous le souhaitez.

Voici les meilleures offres Surface du moment:

Offres sur les ordinateurs portables HP

HP est le fabricant derrière la puissante ligne Spectre, mais il est loin d’être un poney à un tour. La ligne Pavilion économique est facile à utiliser tandis que la marque Omen apporte une puissance de jeu haut de gamme dans un corps repensé. Beaucoup de nos meilleurs choix proposent le dernier matériel Intel de 10e génération, et nous avons inclus quelques niveaux de prix différents pour s’adapter à votre budget.

Autres offres d’ordinateurs portables

Si nous essayions de donner à chaque fabricant sa propre section, nous serions là toute la journée. Il y a tellement d’options que nous ne pouvions pas toutes les énumérer avant la fin des accords. Dans cet esprit, nous mettons certaines de nos «meilleures offres du reste» dans cette section.

Nous avons ajouté quelques options Samsung, un accord Apple et un choix Razer. Vous devrez vérifier chaque accord pour un aperçu complet des spécifications, mais il y en a forcément un qui répond à vos besoins.