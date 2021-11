Les meilleures offres d’ordinateurs portables du week-end du Black Friday 2021

Le week-end du Black Friday et le Cyber ​​Monday sont souvent considérés comme des moments pour faire le plein de petits investissements à bas prix, comme des écouteurs, des jeux et d’autres gadgets pour lesquels vous n’auriez peut-être pas voulu payer le prix fort. Mais c’est aussi le moment idéal pour économiser sur des articles coûteux, comme cet ordinateur portable sur lequel vous avez peut-être eu un œil. Les vacances de magasinage ont apporté de très bonnes remises sur les ordinateurs portables, que vous souhaitiez rester avec Mac ou que vous souhaitiez un PC Windows. Les deux sont souvent proposés dans des conceptions très minces, mais pour les personnes qui ne craignent pas un ordinateur portable plus lourd, nous avons inclus des choix d’ordinateurs portables de jeu.

Les types d’offres que vous pouvez obtenir sur les ordinateurs portables varient en fonction du détaillant, c’est donc ainsi que nous avons divisé les offres.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables d’Amazon

Amazon vend l’ordinateur portable de jeu MSI GL66 pour 1 295 $ (généralement 1 500 $). Il est incroyablement rare de trouver un ordinateur portable avec un RTX 3070 à l’intérieur en dessous de 1 500 $, mais c’est ce que propose cette machine. Il possède un processeur Intel Core i7-11800H à huit cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il a également un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un écran 1080p de 15,6 pouces.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de Best Buy

Google Pixelbook Go

Google Pixelbook Go est un bel ordinateur portable de 13,3 pouces simple avec plusieurs ports USB-C, un excellent voyage et une autonomie de batterie suffisante pour vous permettre de passer la journée de travail.

Si vous voulez un écran encore meilleur que le Pixelbook Go, le Chromebook Galaxy de Samsung doté d’un écran tactile 4K vif ne coûte que 599 $, en baisse de 400 $ par rapport à son 999 $ d’origine. Un autre ordinateur portable attrayant équipé de 4K, le Yoga 9i de Lenovo, coûte 1 349 $, une forte baisse de 400 $ par rapport à son prix d’origine de 1 749,99 $. Plusieurs ordinateurs portables Surface Laptop 4 de Microsoft bénéficient d’une remise de 150 $, et si vous nous le demandez, nous recommandons ceux équipés de Ryzen par rapport aux modèles Intel. Ce modèle avec un processeur AMD Ryzen 5, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go coûte 1 049,99 $ au lieu de 1 200 $. L’ordinateur portable de jeu 2021 G15 de Dell avec un processeur AMD Ryzen 7, la puce graphique RTX 3050 Ti de Nvidia, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go coûte 879,99 $, en baisse de 270 $ par rapport à son prix d’origine. C’est un excellent prix pour un ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme, et il dispose également d’un affichage de taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’ordinateur portable de jeu ROG Zephyrus G15 d’Asus coûte 1 549,99 $, 350 $ de rabais sur 1849,99 $. C’est notre ordinateur portable de jeu préféré pour le prix, emballé dans un écran QHD, un AMD Ryzen 9 rapide et le RTX 3070 de Nvidia, entre autres spécifications impressionnantes.

Les meilleures offres d’ordinateurs portables de Newegg

L’ordinateur portable de jeu MSI GP66 Leopard avec un processeur Intel Core i7, la puce graphique RTX 3080 de Nvidia et 16 Go de RAM coûte 1 799 $, soit un total de 400 $ de moins que son prix habituel. Vous paierez 1 899 $ aujourd’hui, mais vous pouvez envoyer une remise par la poste pour réaliser 100 $ d’économies supplémentaires. Lisez notre critique.

Le Strix Scar 15 d’Asus est à 200 $ de moins que son prix habituel, soit 2 199,99 $. C’est une bonne affaire pour un ordinateur portable de jeu doté du processeur Ryzen 9 d’AMD et du RTX 3080. Lisez notre critique.

Pour un ordinateur portable de jeu plus abordable, l’Asus Strix G15 coûte 1 249,99 $. Ce n’est pas un mauvais prix pour un modèle doté du processeur Ryzen 7 d’AMD et d’une puce graphique RTX 3060. Lisez notre critique.

Pour un ordinateur portable mince et performant qui n’est pas conçu pour les jeux, l’Asus Zenbook 14 doté d’un processeur AMD Ryzen 7, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To ne coûte que 949,99 $, soit 100 $ de moins que son prix d’origine. Lisez notre critique d’un modèle similaire.

Le Prestige 14 Evo de MSI est chargé pour 949 $ (350 $ de rabais), équipé d’un processeur Intel Core i7, de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage. Lisez notre critique.

Pour une offre d’ordinateur portable supplémentaire offerte par Adorama, l’ordinateur portable Gamine MSI Katana GF66 de 15,6 pouces ne coûte que 699 $ après une remise postale de 100 $. C’est une performance exceptionnelle pour l’argent – surtout si l’on considère l’écran et le GPU 144 Hz – même s’il est loin d’être le plus bel ordinateur portable.

MSI Katana GF66

L’ordinateur portable de jeu MSI Katana GF66 a un écran 1080p 144 Hz 15,6 pouces avec Intel Core i5 11400H, 8 Go de RAM, 512 Go SSD et Nvidia RTX 3050.

Inscrivez-vous à la newsletter Verge Deals



Abonnez-vous pour obtenir les meilleures offres technologiques approuvées par Verge de la semaine.