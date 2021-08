Les meilleures offres du 04/08 sur Amazon

08/04/2021

Aujourd’hui, nous sommes le mercredi 4 août 2021. Il est temps de voir les meilleures offres sur Amazon. Nous continuons à choisir pendant ces jours les meilleures affaires du moment, avec des remises qui dépassent les 40% sur de nombreux produits. Et n’oublions pas que nous pouvons trouver de nombreux produits avec une remise succulente.

Chaque jour, il y a de belles opportunités de shopping au meilleur prix et nous ferons chaque matin pour vous la sélection des meilleurs produits proposés. De toutes les catégories et toujours avec une remise de plus de 20 %, à l’exception de certains produits plus chers, comme ceux d’Apple, pour lesquels un pourcentage inférieur peut entraîner des économies considérables et inhabituelles.

Lenovo Legion 5 – Ordinateur portable de jeu

Prix ​​minimum sur Amazon pour cet ordinateur portable orienté gaming qui possède des fonctionnalités intéressantes.

Il dispose d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un élément à prendre en compte dans ce type de portable. Son processeur est le puissant Intel Core i7-10750H, qui, avec ses 16 Go de RAM et sa carte graphique Nvidia GeForce 1650 de 4 Go, garantit une expérience de jeu optimale. Quant à son stockage, il dispose d’un SSD de 512 Go. Il est livré sans système d’exploitation.

ACHETER 999,99 € (899,00 €)

Philips QP2520 / 30 OneBlade – Tondeuse à barbe

Avec plus de 40 000 avis une excellente note, cette tondeuse à barbe Philips possède toutes les garanties pour qu’on puisse la considérer comme un produit fiable. Et aujourd’hui, en plus, appétissant, grâce au fait que nous pouvons l’acheter avec une remise de 37%

C’est un produit qui coupe, façonne et rase n’importe quelle longueur de cheveux. La technologie OneBlade intègre une lame de coupe rapide (200 mouvements par seconde) avec un système de double protection, offrant un rasage confortable. OneBlade ne se précipite pas trop pour protéger la peau même dans les zones les plus sensibles. Il comprend deux lames de rechange (dure jusqu’à huit mois) et trois peignes à barbe (1, 3 et 5 mm). Efficace humide et secmême sous la douche.

ACHETER 44,99 € (28,45 €)

Cybex Silver Solution X-Fix

Un petit prix pour cette poussette de grande qualité, adaptée pour 15 à 36 kg (de 3 à 12 ans). Facile à fixer au siège auto avec la ceinture de sécurité et avec le système Isofix (en option) pour une plus grande stabilité. Il a une protection intégrée pour les impacts latéraux.

ACHETER € 209,95 (€ 96,51)

MSI Optix G241 – Moniteur de jeu FullHD 24″

Si vous devez changer de moniteur ou envisagez d’en avoir un pour jouer en tout confort à la maison, jetez un œil à ce modèle de MSI, avec 24 pouces, 16: 9 et ports HDMI et VGA. En plus de bonnes prestations, son prix est réduit de 21%, à 179 euros, ce qui est une sacrée opportunité.

ACHETER € 227,95 (€ 179,00)

Récipients pour aliments en verre Amazon Basics

Grande remise pour cet ensemble composé de 10 contenants en verre de différentes tailles et formes, qui est maintenant à 45% de réduction.

Les couvercles en plastique sans BPA se ferment en toute sécurité et comprennent un anneau en silicone pour une fermeture hermétique.

ACHETER 35,28 € (19,57 €)

Disque SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 500 Go

Ce disque dur ou SSD de PNY a une fabuleuse remise de 29%, nous pouvons donc l’obtenir pour seulement 59,83 euros. Adapté à la fois aux PC et aux ordinateurs de bureau, ce disque de 500 Go promet des vitesses de lecture et d’écriture très élevées.

ACHETER 83,80 € (59,83 €)

Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3600

Pack de deux mémoires RAM de 8 Go à 3600 Mhz pour pouvoir effectuer des tâches lourdes comme le montage vidéo, photo ou jouer à vos jeux préférés.

Ils sont orientés vers les jeux car ils disposent d’un éclairage LED RVB ultra-lumineux et adressable par module.

ACHETER 136,51 € (99,84 €)

Audio-Technica ATH-SR30BT – Casque sans fil

Ce casque professionnel ravira les mélomanes pour seulement 59,99 euros, soit une remise de 39 % sur votre prix d’origine. Ce modèle particulier est loué par tous en raison de la qualité du son obtenu. De plus, il est parfait pour le travail, car il assure une isolation phonique totale dans les environnements bruyants. Sa conception flexible vous permettra de les transporter dans un confort total et même de les utiliser sur une oreille sans problème, si vous en avez besoin. Bref, des écouteurs confortables qui donnent d’excellents résultats même pour le domaine professionnel, désormais à un prix imbattable.

ACHETER 99,00 € (59,99 €)

Couteaux de table Arcos Boîte de 12 unités

Un ensemble de couteaux à steak en acier inoxydable Nitrum avec un manche en polypropylène, qui bénéficie aujourd’hui d’une remise intéressante de 32%.

Comprend 12 pièces, chacune emballée dans un sac en plastique. La taille de la lame est de 110 mm.

ACHETER 32,16 € (21,79 €)

MSI Moderne 14 B4MW

Un processeur Ryzen 4500U et 8 Go de RAM sont les caractéristiques les plus frappantes de cet ordinateur. En plus de cela, il dispose d’un écran Full HD avec technologie IPS et sa capacité de stockage est de 512 Go grâce à son disque SSD. Parfait pour la portabilité et puissant.

ACHETER 699,99 € (599,00 €)

Philips 55OLED804 / 12

Un téléviseur OLED de 55 pouces, qui est actuellement à près de 600 € de réduction sur son prix habituel.

Il est doté de la technologie Ambilight pour créer une expérience télévisuelle immersive. Il se distingue par sa qualité d’image, car grâce à la technologie OLED, les noirs sont plus profonds et les couleurs plus intenses. D’autre part, il peut être intégré à l’assistant Google, l’un des assistants virtuels les plus populaires, pour faciliter les tâches simplement en utilisant votre voix.

ACHETER 1 599,99 € (999,99 €)

Anker Nebula Capsule Smart Mini

Ce projecteur offre une qualité d’image remarquable grâce à une résolution de 854×2480 et 100 lumens ANSI. Il est capable de générer une image jusqu’à 100 pouces, transformant une pièce en salle de cinéma. Il dispose d’un lecteur 5W intégré pour fournir une reproduction audio riche et équilibrée. Vous permet de personnaliser les paramètres (horizontaux et verticaux) pour obtenir une image claire de presque n’importe quelle distance et angle. Il dispose d’une connectivité, via HDMI ou USB, d’appareils tels que les téléphones portables, les téléviseurs et les ordinateurs portables.

ACHETER 509,99 € (299,99 €)

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Super prix sur Amazon pour cet appareil Xiaomi, qui dispose d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il dispose d’un processeur Mediatek Dimensity 700 5G, qui fait partie du milieu de gamme des processeurs.

Concernant son appareil photo, il est triple, avec 48 MP, qui se comporte bien dans presque toutes les situations.

ACHETER 229,99 € ( 192,00 €)

HUAWEI MateBook 13

L’un des ordinateurs portables les plus attrayants que vous puissiez trouver sur Amazon à prix réduit. Destiné à ceux qui veulent se déplacer sans porter un poids lourd, cet appareil a un poids de seulement 2,25 kg avec une batterie qui lui permet d’avoir plus de 8 heures d’autonomie.

Cet ordinateur portable dispose d’un écran de 13 pouces en résolution Full HD et doté de la technologie IPS. Son processeur est le solvant AMD Ryzen 3700U qui permet une expérience fluide au niveau du programme. Cette configuration comprend une mémoire vive de 16 Go et une capacité de stockage de 512 Go. Inclut Windows 10 Home installé.

ACHETER 999,99 € (799,00 €)

iRobot Roomba e5154 Wifi

Avec une remise de 40% et 200 euros d’économies, on retrouve aujourd’hui ce robot aspirateur de la prestigieuse marque iRobot, qui a plus de 25 ans d’expérience et d’innovation robotique et s’est vendu à plus de 25 millions d’unités dans le monde.

Ce modèle ‘Roomba e5154’ est conçu pour nettoyer les sols au quotidien, avec un gain de temps significatif pour tout le monde, car le balayage et l’aspiration sont des tâches ardues et lentes qui nous occupent toujours trop.

Il est équipé d’un ensemble de capteurs intelligents et d’un puissant système de nettoyage avec connexion WiFi.

ACHETER 499,00 € (299,00 €)

Princess 182020 Aerofryer XL – Friteuse à air

Il est désormais possible de préparer certains des plats préférés des adultes et des enfants avec moins de calories, mais avec le même goût et la même texture qu’avec une friteuse conventionnelle. Et aujourd’hui, nous l’avons avec une réduction incroyable de 53%.

Cette friteuse sans huile vous permet de frire, cuire, griller, cuire et griller des plats sains pour toute la famille. D’une contenance de 3,2 litres, il suffit de faire, par exemple, cinq portions de frites succulentes et croustillantes.

La friteuse Princess fonctionne avec une combinaison de circulation d’air chaud à grande vitesse qui ne nécessite pas d’huile et a l’avantage supplémentaire de réduire les odeurs de certains aliments lorsqu’ils sont cuits.

Le panier amovible et le tiroir ont un revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, et il a également des pieds antidérapants pour rester ferme sur n’importe quelle surface, sans glisser qui pourrait nous faire peur.

L’Aerofryer dispose de huit réglages de température et de durée préprogrammés pour que vous puissiez la démarrer en appuyant simplement sur un bouton

Il a besoin de peu ou pas d’huile grâce à la circulation d’air chaud, mais lors de l’utilisation de pommes de terre fraîches, il est recommandé d’ajouter une cuillère à soupe d’huile pour un résultat croustillant.

ACHETER 149,99 € (84,99 €)

Table multi-jeux HOMCOM 4 en 1

Un modèle qui répond à toutes les attentes fixées et qui permettra à toute la famille de se développer en quatre jeux classiques.

Passons maintenant à l’un des types de baby-foot mentionnés dans l’introduction. Orienté vers l’usage des enfants, il a son principal attrait dans la polyvalence des jeux.

Dans ce cas il s’agit d’un 4 en 1 avec le baby-foot plus le ping-pong, le billard et le hockey. Le prix, en raison des alternatives qu’il propose, peut être qualifié d’abordable puisqu’il comprend également les accessoires de chaque jeu.

Comme il est logique de par sa taille, dans tous les cas il dépasse un mètre de long, le nombre de joueurs est réduit à neuf.

Un autre avantage de cet article polyvalent est qu’il peut être plié très facilement pour être placé verticalement et rangé dans n’importe quel coin.

ACHETER 135,99 € (87,99 €)

Philips Quotidien HD2581 / 00

Pour seulement 16,45 €, vous avez ce grille-pain à double fente de différentes couleurs. Sa puissance est de 830 W et sa principale caractéristique est sa fonctionnalité. Ne perdez pas de temps le matin car cet appareil réchauffer et décongeler en quelques secondes. De plus, il dispose d’un support pour muffins, il est donc parfait si un jour vous voulez avoir quelque chose de différent pour le petit-déjeuner. C’est l’une des meilleures options sur le marché pour vous faciliter la vie pour un prix très raisonnable.

ACHETER 25,99 € (19,89 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 4 août 2021.