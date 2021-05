Les meilleures offres du 14/05 sur Amazon

14/05/2021

Activé à 09:56 CEST

Sport.es

Nous sommes aujourd’hui le vendredi 14 mai 2021. Il est temps de voir les meilleures offres sur Amazon. Nous continuons à choisir pendant ces jours les meilleures affaires du moment, avec des remises qui dépassent les 40% sur de nombreux produits. Et n’oublions pas que nous pouvons trouver de nombreux produits avec une succulente remise.

Chaque jour, il y a de grandes opportunités de shopping au meilleur prix et nous ferons la sélection des meilleurs produits proposés chaque matin pour vous. De toutes les catégories et toujours avec une remise de plus de 20%, sauf dans certains produits plus chers, comme Apple, dans lesquels un pourcentage inférieur peut conduire à des économies considérables et inhabituelles.

Philips Lumea Advanced BRI921 / 00

Il s’agit d’un système d’épilation innovant à lumière pulsée, basé sur la technologie appelée IPL (Intensed Pulsed Light, qui signifie «lumière pulsée intense)». Bien que né dans les salons professionnels, Philips l’a réadapté pour une utilisation sûre et efficace à domicile. Ses études cliniques ont montré une réduction remarquable des poils avec seulement quatre traitements toutes les deux semaines. Votre réduction est de 20%. Il comprend également un crayon tondeuse.

ACHETER 299,99 € (239,99 €)

iPad Air 64 Go

Dans cet iPad, nous trouvons des nouveautés remarquables par rapport au précédent, comme son processeur avec puce A14 Bionic, qui assure d’excellentes performances graphiques et un processeur ultra-rapide. La caméra arrière a également fait le saut à 12 Mpx. Et il est également compatible avec le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio, ainsi qu’avec l’Apple Pencil (2e génération). C’est à son prix le plus bas sur Amazon.

ACHETER 649,00 € (549,00 €)

Samsung UE32T4305AKXXC

Prix ​​plus qu’intéressant pour ce téléviseur 32 pouces qui a une résolution HD de 1366×768 pixels.

Il dispose d’un système d’exploitation Tizen, pour pouvoir accéder à vos contenus favoris grâce à ses fonctions Smart TV.

ACHETER (199,00 €)

Légende de Mycook Taurus

Excellent prix pour ce robot, pensé et conçu pour que toute recette soit facile à préparer. Il comprend un livre de recettes imprimé avec lequel vous pouvez préparer 250 recettes exquises. Si vous avez des doutes, consultez notre analyse sur les meilleurs appareils de cuisine.

ACHETER 599,00 € (249,00 €)

Little X3 Pro 6 Go

Excellent prix pour ce smartphone Xiaomi. Il dispose d’un écran IPS de 6,67 pouces à 120 Hz. Il est disponible en deux configurations: avec 6 et 8 Go de RAM. Dans les deux cas, ses performances sont très bonnes grâce à son processeur Snapdragon 860.

Il dispose d’une caméra quadruple, idéale pour de nombreuses situations. Sa batterie est l’un de ses atouts, puisqu’elle dispose de 5160 mAh.

ACHETER (199,00 €)

BRA Efficient Orange batterie 4 pièces

Une batterie de cuisine qui a sa polyvalence comme point fort, qui permet de réaliser en une seule pièce des plats et des préparations très différents. Fabriqué en aluminium moulé extrêmement résistant à la déformation et avec un revêtement antiadhésif, ce qui garantit une grande durabilité pour cette batterie.

ACHETER 231,15 € (119,99 €)

iRobot Roomba 971

Avec l’application iRobot Home, le nettoyage ne pourrait pas être plus pratique. De manière simple et intuitive, il vous permet de vous connecter de n’importe où, de planifier la tâche, de définir le type de nettoyage, de le surveiller et d’apprendre des conseils d’entretien. Roomba 971, comme tous les robots aspirateurs iRobot, s’adapte à l’environnement pour toujours nettoyer efficacement, même sous et autour des meubles, en évitant les obstacles et les irrégularités, offrant un nettoyage maximal avec un minimum d’entretien.

ACHETER 499,00 € (379,00 €)

Philips Série 9000 S9711 / 32

Le rasoir électrique Philips 9000 Series S9711 / 32 est l’un des meilleurs rasoirs rotatifs pour hommes, avec un profileur latéral facile à monter inclus pour plus de commodité d’utilisation. Il dispose de têtes flexibles 8 directions pour un rasage plus rapide.

Il dispose d’un système de lame multi-précision équipé d’un profil arrondi pour glisser facilement sur votre peau, de manière à la protéger et à éviter les coupures. Dure jusqu’à 60 minutes de rasage sans fil et peut être lavé sous le robinet.

ACHETER 259,99 € (169,99 €)

Princess 152006

La Princess 152006 C’est une machine à pain automatique avec 15 programmes spéciaux, dont un sans gluten. Celles-ci boulangeries peut faire du pain pesant jusqu’à 900 grammes, ce qui 8 à 14 tranches. Vous pouvez également faire du pain de seigle, du pain aux bananes, des gâteaux, du yaourt, de la gelée et bien plus encore.

Avec sa minuterie numérique, vous pouvez ajouter des ingrédients avant de préparer le pain. De plus, vous pouvez le garder au chaud jusqu’à une heure. Il est très facile à nettoyer et possède un revêtement antiadhésif.

ACHETER 103,95 € (62,20 €)

iPhone 12 (64 Go)

L’un des smartphones qui n’a pas besoin d’être présenté, c’est qu’il y a déjà 12 générations publiées. Il est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon.

Ce modèle dispose d’une double caméra complètement renouvelée, avec un objectif grand angle et qui vous permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 60f / s. Sa capacité de stockage est de 64 Go et l’écran offre une excellente résolution grâce à la technologie LCD Liquid Retina.

De plus, il est étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

ACHETER 909,00 € (775,50 €)

Siège auto BRITAX RÖMER

Si vous recherchez un siège auto pour enfant durable, ce siège auto Britax est un excellent choix, car il convient aux enfants de 9 à 18 kg. Il dispose d’une protection contre les chocs latéraux et d’un dossier en forme de V pour offrir plus d’espace.

ACHETER 234,90 € (194,90 €)

Machine à emballer sous vide Foodsaver FFS015X

Un moyen efficace de garder les aliments frais jusqu’à cinq fois plus longtemps avec le système d’emballage sous vide FoodSaver FFS015X, qui préserve la qualité et la fraîcheur des aliments, réduit les déchets et vous aide à économiser de l’argent. Comprend un port pour accessoires qui fonctionne avec tous les accessoires FoodSaver et un bac à déchets amovible et lavable au lave-vaisselle qui recueille l’excès d’humidité et les liquides pendant le processus d’emballage et de scellage. De plus, pour le Black Friday, il bénéficie d’une réduction de 36%.

ACHETER 109,90 € (69,99 €)

Centre de repassage Polti Vaporeta Simply

Ce centre de repassage innovant et efficace a une pression de 6,5 bar, une vapeur continue de 120 g / min et un réservoir de 1,5 litre. Ses caractéristiques les plus remarquables incluent eco pour vous offrir des économies d’énergie maximales. Si vous utilisez le fer souvent et que vous êtes exigeant, ce centre vous permettra d’éliminer même les rides les plus tenaces avec presque aucun effort.

ACHETER 129,00 € (76,99 €)

Philips Daily HD2581 / 00

Pour seulement 19,90 €, vous avez ceci grille-pain à deux fentes de différentes couleurs. Sa puissance est de 830 W et sa principale caractéristique est sa fonctionnalité. Ne perdez pas de temps le matin car cet appareil réchauffer et décongeler en quelques secondes. De plus, il a un support pour les muffins, il est donc parfait si un jour vous voulez avoir quelque chose de différent pour le petit déjeuner. C’est l’une des meilleures options du marché pour vous faciliter la vie à un prix très raisonnable.

ACHETER 25,99 € (19,90 €)

Philips HD9270 / 90 Airfryer XL

Une friteuse qui ne gaspille pas d’huile, salit la cuisine et, surtout, cuit sainement. Faites frire les aliments en utilisant de l’air très chaud (jusqu’à 200 degrés) circulant à haute vitesse et une petite quantité d’huile.

Il est utilisé pour cuire toutes sortes d’aliments comme le poulet, le poisson, les pommes de terre, les œufs au plat et même les gâteaux, car ils ont différents types de cuisson. De plus, il permet de réduire considérablement le temps de cuisson et la consommation d’énergie par rapport à la cuisson au four traditionnelle.

ACHETER 189,99 € (127,72 €)

Remington S9600 Silk

Lisseur professionnel parfait pour les cheveux longs, courts ou moyens. Il permet de créer des looks, des vagues et des boucles lisses. Se réchauffe en 30 secondes pour une utilisation dans toutes les situations grâce à sa fonction turbo

Grâce à la technologie de contrôle numérique de la température, les plaques peuvent être conservées entre 150 et 235 degrés.

Il dispose d’un affichage numérique informatif de la température qui indique la meilleure température pour votre type de cheveux.

ACHETER 91,99 € (44,19 €)

ASUS ZenBook 13

Cet ordinateur ultra-portable vous permet de vous déplacer dans un confort total, puisqu’il ne pèse que 1,6 kg. Il dispose d’un écran FullHD de 13 pouces avec la technologie IPS. Son processeur est un Intel Core i7 1165G7, idéal pour toutes sortes de tâches. Il dispose également de 16 Go de RAM pour garantir la fluidité dans tous les processus et est accompagné d’un disque SSD de 512 Go. Il n’a pas de système d’exploitation installé.

ACHETER 1099,00 € (899,00 €)

Kodak Printomatic

Avec son design vintage et la dernière technologie analogique, cet appareil photo instantané est très facile à utiliser et offre une qualité d’image élevée. Ce sera un bon compagnon d’escapade!

ACHETER 99,99 € (58,28 €)

Nike Révolution 5

Leur prix sera la première chose qui retiendra votre attention, mais dès que vous enfilerez ces chaussures, elles vous convaincront par trois atouts principaux: le confort, l’ajustement et la légèreté. Ils sont constitués d’un maillage léger qui offre une grande respirabilité, avec thermoscellage pour éviter les coutures et les frottements éventuels et des renforts latéraux pour augmenter leur durabilité. La semelle intercalaire en Phylon amortit l’empreinte et absorbe les chocs. Les Nike Revolution sont créés pour l’asphalte et indiqués pour les entraînements occasionnels d’intensité moyenne.

ACHETER 55,00 € (37,99 €)

Blackview BV5500

Un modèle qui a une caractéristique très frappante, car il résiste aux conditions défavorables. Il a un indice de protection IP68 et résiste à l’eau, à la poussière et aux chocs.

Son écran mesure 5,5 pouces et dispose d’une double caméra arrière de 8 MP. Il dispose également d’une batterie de 4400 mAh, d’un GPS et d’une boussole professionnelle.

ACHETER 129,99 € (84,99 €)

Cecotec Mambo 8590

Il est aussi puissant que recommandable grâce à son moteur de 1700 watts. Il a la capacité d’exécuter jusqu’à 30 fonctions différentes. La fonction SlowMambo vous permet de cuisiner de manière plus traditionnelle et même au bain-marie si vous le souhaitez. Son verre est en acier inoxydable, a une capacité de 3,3 litres et peut être lavé au lave-vaisselle. En bas, il intègre un papillon en silicone qui vous permet de profiter pleinement de la recette préparée. Il comprend la cuillère MamboMix pour pouvoir mieux pétrir. Le panier de cuisson vapeur vous permet de préparer jusqu’à quatre plats différents en même temps.

Il comprend un système intelligent pour contrôler la puissance afin que vous puissiez sélectionner jusqu’à 10 positions différentes qui simulent la cuisson à feu doux, moyen ou très élevé (la température de cuisson varie de 37 à 120 degrés). Son écran est tactile et facilite la possibilité de programmer, entre 0 et 12 heures, le début de la préparation du plat.

Il vous suffit d’ouvrir le couvercle supérieur, d’introduire les ingrédients, de les traiter à votre guise et de les cuire. Il pourrait être considéré comme l’un des meilleurs robots de cuisine du marché étant donné son équilibre parfait entre prix, qualité, durabilité, résistance et adaptabilité à vos compétences culinaires.

ACHETER 399,00 € (229,00 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Le sport perçoit une commission sur les ventes à partir des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 14 mai 2021.