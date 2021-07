Les meilleures offres du 14/07 sur Amazon

14/07/2021

Act à 11:20 CEST

Sport.es

Aujourd’hui, nous sommes le mercredi 14 juillet 2021. Il est temps de voir les meilleures offres sur Amazon. Nous continuons à choisir pendant ces jours les meilleures affaires du moment, avec des remises qui dépassent les 40% sur de nombreux produits. Et n’oublions pas que nous pouvons trouver de nombreux produits avec une remise succulente.

Chaque jour, il y a de belles opportunités de shopping au meilleur prix et nous ferons chaque matin pour vous la sélection des meilleurs produits proposés. De toutes les catégories et toujours avec une remise de plus de 20%, sauf dans certains produits plus chers, comme Apple, pour lesquels un pourcentage inférieur peut conduire à des économies considérables et inhabituelles.

Moniteur de jeu LG Ultragear 32MP60G-B

Si vous recherchez un grand moniteur gaming, ce modèle LG bénéficie actuellement d’une remise de 60€ sur son prix habituel.

Il s’agit d’un panneau IPS de 32 pouces avec une résolution FHD doté de la technologie de réduction du flou de mouvement, ce qui permet à l’écran d’avoir une vitesse de réponse de 1 ms.

ACHETER 259,00 € (199,00 €)

Allumer

Son rapport qualité-prix en fait le livre électronique le plus populaire sur Amazon. Cette version bon marché du célèbre Kindle, lancée le 10 avril, est un modèle pour tous les publics qui souhaitent profiter des livres électroniques sans avoir à investir une grosse somme d’argent. La plus grande différence par rapport au Kindle précédent, et qui réduit l’écart par rapport au Paperwhite, est le rétroéclairage de l’écran, qui comprend désormais quatre lumières LED.

ACHETER 89,99 € (74,99 €)

Nouvelle compétence Takamikura

Sans aucun doute, cette chaise s’adaptera parfaitement à votre corps et à vos goûts. Il est disponible dans de nombreux coloris et vous pouvez l’acheter à partir de 169,99 €. La livraison est gratuite et vous pourrez régler l’inclinaison, la hauteur et l’accoudoir.

De plus, sa structure est inclinable jusqu’à 180º, une fonction parfaite pour jouer pendant de nombreuses heures tout en discutant avec d’autres joueurs. Les autres caractéristiques notables de ce siège sont ses coussins ergonomiques, son élégante structure en métal et ses roues recouvertes de nylon de 60 mm.

ACHETER € 189,95 (€ 108,29)

Panasonic NN-K35H

Sa taille est parfaite pour vous si vous n’avez pas trop d’espace dans votre cuisine. Il a une capacité de 23 litres, largement suffisante, et une puissance de 800 watts qui vous permet de cuisiner sur cinq niveaux différents. Le gril est en quartz, cuit sur deux niveaux et a une puissance totale de 1000 watts. La possibilité d’utiliser jusqu’à 11 programmes combinés va de pair avec le poids automatique qui vous permet de cuisiner comme un professionnel. C’est l’un des meilleurs micro-ondes grâce également à la sécurité enfant qu’il propose. Vous apprécierez la cuisine dès le premier instant.

ACHETER 99,00 € (80,72 €)

Casque sans fil Bluetooth Bose

Casque sans fil avec connectivité Bluetooth, suppression du bruit et Alexa intégré. Ce modèle offre l’une des meilleures technologies d’annulation pour filtrer le bruit et améliorer le son de la musique. Le couplage Bluetooth et NFC, avec instructions vocales, simplifie la tâche de connexion sans fil. Le bouton d’action permet de régler la suppression du bruit sur trois niveaux et il est à noter que le égalisation optimisée pour le volume, offre le son le plus équilibré, quel que soit le niveau sonore.

ACHETER 399,95 € (239,99 €)

Acer Nitro 5 AN515-55

Si vous cherchez un ordinateur portable pour jouer, cet Acer bénéficie d’une remise intéressante, 200 €.

Cet ordinateur portable de jeu dispose d’un écran de 15,6 pouces doté de la technologie IPS et d’une résolution Full HD pour profiter de tous les détails de vos jeux préférés. Il dispose d’un processeur Intel Core i5-10300H et d’une carte graphique Nvidia RTX 2060 pour pouvoir exécuter les jeux actuels sans aucun problème.

Il dispose de 16 Go de RAM et sa capacité de stockage est de 512 Go. N’inclut pas le système d’exploitation.

ACHETER 999,00 € (799,00 €)

Princess 182020 Aerofryer XL – Friteuse à air

Il est désormais possible de préparer certains des plats préférés des adultes et des enfants avec moins de calories, mais avec le même goût et la même texture qu’avec une friteuse conventionnelle. Et aujourd’hui, nous l’avons avec une réduction incroyable de 53%.

Cette friteuse sans huile vous permet de frire, cuire, griller, cuire et griller des plats sains pour toute la famille. D’une contenance de 3,2 litres, il suffit de faire, par exemple, cinq portions de frites succulentes et croustillantes.

La friteuse Princess fonctionne avec une combinaison de circulation d’air chaud à grande vitesse qui ne nécessite pas d’huile et a l’avantage supplémentaire de réduire les odeurs de certains aliments lorsqu’ils sont cuits.

Le panier amovible et le tiroir ont un revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile, et il a également des pieds antidérapants pour rester ferme sur n’importe quelle surface, sans glisser qui pourrait nous faire peur.

L’Aerofryer dispose de huit réglages de température et de durée préprogrammés pour que vous puissiez la démarrer en appuyant simplement sur un bouton

Il a besoin de peu ou pas d’huile grâce à la circulation d’air chaud, mais lors de l’utilisation de pommes de terre fraîches, il est recommandé d’ajouter une cuillère à soupe d’huile pour un résultat croustillant.

ACHETER 149,99 € (69,99 €)

Tondeuse Braun MGK3242

Cette tondeuse est tout en un, vous pouvez garder votre style de barbe courte, moyenne ou longue, tailler les contours, faire un rasage de près sans irriter la peau, des coupes précises de la barbe, des cheveux, des oreilles et du nez.

Avec des lames tranchantes durables et 13 réglages de longueur qui assurent une précision optimale pour couper avec précision toutes les parties du corps que vous souhaitez.

Il est sans fil, lavable, étanche et alimenté par des batteries lithium-ion longue durée.

ACHETER 49,99 € (29,99 €)

LEGO 42083 Technique Bugatti Chiron

Plus de 165 € d’économie sur ce set de construction Lego de la spectaculaire Bugatti Chiron.

Il est réalisé à l’échelle 1:8 et comporte de nombreux détails : les portes s’ouvrent, le becquet actif se déplie, le moteur W16 a des pistons mobiles…

ACHETER 419,99 € (356,70 €)

iRobot Roomba e5154 Wifi

Avec une remise de 40% et 200 euros d’économies, on retrouve aujourd’hui ce robot aspirateur de la prestigieuse marque iRobot, qui a plus de 25 ans d’expérience et d’innovation robotique et s’est vendu à plus de 25 millions d’unités dans le monde.

Ce modèle « Roomba e5154 » est conçu pour nettoyer les sols au quotidien, avec le gain de temps significatif que cela représentera pour tout le monde, car le balayage et l’aspiration sont des tâches ardues et lentes qui nous occupent toujours trop.

Il est équipé d’un ensemble de capteurs intelligents et d’un puissant système de nettoyage avec connexion WiFi.

ACHETER 499,00 € (299,00 €)

Chromebook ASUS Z1500CN-EJ0400

Un Chromebook destiné aux tâches de base telles que la navigation Web, la bureautique ou la visualisation de vidéos.

Son écran est de 15 pouces avec une résolution Full HD. Il dispose d’un processeur Celeron N3350 et de 8 Go de RAM. Sa capacité de stockage est de 64 Go.

ACHETER 399,99 € (279,00 €)

Samsung QLED 4K 2020 55Q64T

Le modèle Samsung QLED 4K 2020 55Q64T dispose d’un écran de 55 pouces avec une résolution de 4K UHD. L’équipement dispose des connexions suivantes : USB, Bluetooth, HDMI et Ethernet. Sa technologie Quantum Dot, avec mappage de couleurs 16 bits, fournit plus de 16 millions de couleurs.

Grâce à l’intelligence artificielle qu’il a mise en œuvre, il est capable de améliore automatiquement les imperfections détectées liés au contraste et aux détails d’éclairage. De plus, grâce à son capteur de lumière, il ajuste automatiquement le son et l’image en tenant compte du degré d’éclairage de votre pièce. Cette télévision nous donne la possibilité de vivre une expérience immersive, très proche de la réalité.

Les principales fonctionnalités de l’équipement : assistant vocal intégré, division de l’écran en deux pour faciliter la visualisation des contenus TV et mobile et un guide universel qui facilite l’accès à des contenus personnalisés.

ACHETER 1 098,99 € (649,99 €)

TCL 10 5G

Un appareil milieu de gamme à son prix le plus bas sur Amazon. Il dispose d’un écran de 6,53 pouces avec technologie IPS et résolution FHD+.

Quant à son processeur, ce terminal embarque un Snapdragon 765G ainsi que 6 Go de RAM qui garantissent sa fluidité. Enfin, il dispose d’un quad caméra et d’une généreuse batterie de 4 500 mAh.

ACHETER 419,99 € (209,99 €)

Bosch TAS1001 TASSIMO Heureux

Cette cafetière fonctionne avec une variété de 40 boissons chaudes préparées sur simple pression d’un bouton. Cette façon simple de boire ce que l’on veut à tout moment (sans se soucier d’en préparer une grande quantité ou de le faire vouloir à quelqu’un d’autre) a été obtenue grâce à la technologie Intellibrew qui, entre autres fonctions, empêche les saveurs de se mélanger.

ACHETER 79,00 € (29,00 €)

TCL 10 Plus

Ce smartphone est à l’un de ses prix les plus bas sur Amazon, avec une remise de 36%. Il possède un écran de 6,47 pouces avec une résolution Full HD + et un rapport écran/corps de 93 %.

Il dispose d’une quadruple caméra qui se rencontre dans presque toutes les situations. Sa batterie est de 4 500 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Concernant ses performances, il dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 675 et de 6 Go de RAM pour garantir sa fluidité.

ACHETER 299,99 € (169,99 €)

Table multi-jeux HOMCOM 4 en 1

Un modèle qui répond à toutes les attentes fixées et qui permettra à toute la famille de se développer en quatre jeux classiques.

Passons maintenant à l’un des types de baby-foot mentionnés dans l’introduction. Orienté vers l’usage des enfants, il a son principal attrait dans la polyvalence des jeux.

Dans ce cas il s’agit d’un 4 en 1 avec le baby-foot plus le ping-pong, le billard et le hockey. Le prix, en raison des alternatives qu’il propose, peut être qualifié d’abordable puisqu’il comprend également les accessoires de chaque jeu.

Comme il est logique de par sa taille, dans tous les cas il dépasse un mètre de long, le nombre de joueurs est réduit à neuf.

Un autre avantage de cet article polyvalent est qu’il peut être plié très facilement pour être placé verticalement et rangé dans n’importe quel coin.

ACHETER 135,99 € (87,99 €)

Philips Quotidien HD2581 / 00

Pour seulement 16,45 €, vous avez ce grille-pain à double fente de différentes couleurs. Sa puissance est de 830 W et sa principale caractéristique est sa fonctionnalité. Ne perdez pas de temps le matin car cet appareil réchauffer et décongeler en quelques secondes. De plus, il dispose d’un support pour muffins, il est donc parfait si un jour vous voulez avoir quelque chose de différent pour le petit-déjeuner. C’est l’une des meilleures options sur le marché pour vous faciliter la vie pour un prix très raisonnable.

ACHETER 25,99 € (19,89 €)

HP 15s-fq2009ns

Un ordinateur portable doté d’un écran de 15 pouces avec une résolution Full HD et d’un poids de 2,23 kg. Dans ce cas on retrouve un processeur de la marque Intel, le i5-1135G7 récemment présenté, en septembre 2020. Parfait pour toutes sortes de tâches et plus s’il est accompagné de 8 Go de RAM avec un stockage de 516 Go. Terminez la configuration avec Windows 10 installé.

ACHETER 679,99 € (579,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 14 juillet 2021.