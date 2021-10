Les meilleures offres du Black Friday PS5 en ce moment

C’est à cette période de l’année que nous commençons à nous préparer pour les offres Black Friday PS5, et vous ne devriez certainement pas attendre le jour même si vous n’avez pas encore emballé la nouvelle console de Sony. Depuis son lancement en novembre dernier, la PS5 n’a jamais duré plus de quelques minutes lorsqu’elle est en stock, et nous nous attendons à ce que la frénésie alimentaire ne soit pas différente jusqu’à l’année prochaine.

Nous sommes là pour vous aider à vous orienter dans la bonne direction des magasins les plus susceptibles d’obtenir la PS5 ensuite. Cependant, il n’y aura pas de remises sur la console, et les packs Black Friday PS5 qui apparaîtront contiendront probablement une gamme d’articles tous ajoutés au prix fort, car les gens le paieront. Triste mais vrai. Donc, si vous voyez une PS5 à un prix raisonnable à tout moment à partir de maintenant, emballez-la pendant que vous le pouvez.

Ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, car les véritables stars des offres Black Friday PS5 se retrouveront sur certains des meilleurs casques PS5, jeux PS5, certaines des différentes couleurs de contrôleurs PS5 et un tas d’autres accessoires soignés. Nous pensons que le stockage sera également important cette année, alors assurez-vous de jeter un œil à notre page dédiée aux offres Black Friday PS5 SSD pour les dernières remises sur ces impressionnantes mises à niveau de stockage interne, car nous pensons que vous pourrez faire une économie solide. Si vous achetez toujours une PS5, cependant…

Vérifiez ces magasins pour le stock PS5

Nous nous attendons vraiment à ce que les choses démarrent le plus tôt possible, et nous allons rassembler certaines de nos offres préférées ici même sur cette page. Les magasins ci-dessous sont tous des cris solides si vous souhaitez vérifier ce qui se passe en ce moment.

De nombreuses offres Black Friday PS5 commenceront le 26 novembre, mais il y a un changement dans l’air en ce moment. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux détaillants partir encore plus tôt que le Black Friday lui-même. Avec tous les problèmes d’expédition et de production qui se produisent actuellement, il est conseillé aux acheteurs de commencer leurs achats de Noël le plus tôt possible.

Le lundi précédant le Black Friday est souvent un moment où les détaillants essaient de faire une pause et d’attirer votre attention, alors attendez-vous à beaucoup d’action ce jour-là à coup sûr. Nous avons récemment vu des entreprises comme Best Buy lancer quelques premières ventes du Black Friday. Recherchez également les messages de type garantie Black Friday sur certaines offres de détaillants, car cela promet que leurs prix ne baisseront pas le Black Friday.

Maintenant que la baie d’extension SSD interne de la PS5 a été déverrouillée par Sony, vous pourrez augmenter la capacité de stockage interne. C’est mieux que d’utiliser des solutions de stockage externes, car vous pourrez exécuter des titres PS5 directement à partir de ces SSD. Ils sont assez chers, donc toute remise est très appréciée. Méfiez-vous cependant, car certains ne sont pas livrés avec un dissipateur thermique attaché. Vous devrez en ajouter un vous-même (une tâche simple de deux minutes). Un comme celui-ci d’Amazon est une option fiable – c’est celui que j’utilise en ce moment.

Black Friday propose toujours des produits pour les casques de jeu et vous permet d’économiser beaucoup d’argent sur certains des meilleurs modèles. Nous vous tiendrons au courant de certains de nos favoris absolus, mais pendant que nous attendons, assurez-vous de garder un œil sur notre widget de comparaison de prix ci-dessous, qui se met automatiquement à jour avec les derniers prix de certaines des beautés audio les mieux notées.

Nous espérions que des contrôleurs PS5 tiers intéressants sortiraient cette année, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. De nombreux choix tiers de dernière génération fonctionneront sur PS5, mais uniquement pour jouer à des jeux PS4. Sony a cependant publié deux nouvelles couleurs des contrôleurs officiels DualSense PS5, en Midnight Black et Cosmic Red. Vous trouverez les prix les moins chers du jour directement ci-dessous.

Les prix ont bien baissé ces dernières semaines sur certains téléviseurs vraiment époustouflants. Si vous recherchez cette expérience complète de nouvelle génération, notre tableau de comparaison des prix ci-dessous met en évidence certains des meilleurs téléviseurs HDMI 2.1 120 Hz ci-dessous. Nous pensons que la série LG OLED CX légèrement plus ancienne (mais toujours épique) est celle à surveiller pour les baisses de prix les plus importantes. Cependant, la mise à niveau de 2021, le LG C1, a eu des offres alléchantes trop récemment. Restez à l’écoute, et nous mettrons en évidence plus de remises en détail tout au long de la haute saison des achats.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.