Les meilleures offres du Black Friday sur les appareils Amazon

Si vous cherchez à faire de bonnes affaires sur un appareil Amazon avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, vous avez de la chance. Amazon propose déjà jusqu’à 50% de certains de ses produits les plus populaires, y compris les derniers Echo Show 5 et Fire HD 10. La société propose également un certain nombre d’offres dans plusieurs catégories, allant des Kindles et des clés Fire TV aux appareils Blink. et même le Halo View, qui n’a pas encore été publié.

Pour votre commodité, nous avons dressé une liste des meilleures offres actuellement disponibles sur les appareils Amazon. Nous mettrons continuellement à jour cet article et d’autres offres arriveront, alors n’oubliez pas de revenir. Et, bien sûr, si vous souhaitez économiser encore plus, consultez notre hub complet du Black Friday et notre couverture des meilleures offres du Black Friday.

Offres d’écho

Amazon Echo (quatrième génération)

Comme nous l’avons noté dans notre revue l’année dernière, nous avons été impressionnés par le dernier Echo. Le dernier modèle opte pour une construction sphérique et un meilleur son, tout en maintenant son prix abordable.

Si vous recherchez quelque chose de plus abordable, l’Echo Dot de troisième génération est également à 50% de réduction en ce moment, faisant passer le prix de 40 $ à 20 $. Malgré son âge, nous pensons toujours que c’est un excellent petit haut-parleur intelligent pour le prix, avec un son décent et de nombreuses fonctionnalités grâce à Alexa d’Amazon. Lire notre avis.

Offres Echo Show

Echo Show 5 (deuxième génération)

Nous considérons que l’Echo Show 5 de deuxième génération est l’un des meilleurs écrans intelligents que vous puissiez acheter. C’est un écran intelligent idéal pour votre table de chevet, un écran qui vous permet de régler des alarmes à l’aide de votre voix, de jouer de la musique et d’obtenir le bulletin météo, entre autres. Lorsque l’alarme se déclenche, il vous suffit d’appuyer sur le haut de l’Echo Show 5 pour le répéter.

Echo Show 8 (première génération)

L’Echo Show 8 de dernière génération est l’écran intelligent de taille moyenne d’Amazon. Il dispose d’un écran net de 8 pouces et de la plupart des fonctionnalités du modèle de deuxième génération, cependant, il lui manque l’appareil photo 13MP et les performances rapides de ce dernier. Lisez notre critique.

La version pour enfants de l’Echo Show 5 de deuxième génération est également en vente, au prix de 50 $ au lieu de 95 $. Cette tablette bénéficie d’un design coloré, d’une garantie de deux ans et d’un an d’Amazon Kids Plus, qui donne aux enfants l’accès à plus de 15 000 vidéos, livres audio, jeux, stations de musique et plus encore.

Offres Echo Buds

Echo Buds (deuxième génération)

Cette version des Echo Buds de deuxième génération dispose d’une capacité de charge sans fil dans le boîtier, vous permettant de recharger la batterie à partir de n’importe quelle plate-forme de charge Qi. Comme nous l’avons souligné dans notre revue, ils offrent également une suppression du bruit plus puissante qu’auparavant et offrent une bonne qualité sonore pour son prix.

Vous pouvez acheter les cadres Echo à 250 $ (deuxième génération) pour 155 $ sur Amazon, ou vous procurer une paire de cadres Echo avec des verres polarisés pour 165 $ au lieu de 270 $. Les Echo Frames sont une paire de lunettes légères équipées de petits haut-parleurs et micros intégrés, qui permettent d’écouter de la musique et d’utiliser Alexa en déplacement. Bien qu’ils offrent une excellente qualité de micro lors des appels, Alexa est limité sur les téléphones et ne fonctionne pas sur plusieurs appareils. Lire notre avis.

Offres de tablettes Fire

Pour une durée limitée, Amazon réduit jusqu’à 50 % les versions standard et Plus des tablettes Fire 7, Fire 8 et Fire 10 HD. Les configurations standard et Kids Pro de chacun de ces modèles sont également en vente.

2021 Fire HD 10 (32 Go)

La 2021 Fire HD 10 est la plus grande des tablettes Fire d’Amazon. Contrairement à la génération précédente, il arbore également un écran 1080p et 3 Go de RAM, ce qui est suffisant si vous diffusez, parcourez ou consommez du contenu Amazon. Lisez notre critique.

2020 Amazon Fire HD 8 (64 Go)

La Fire HD 8 est la tablette Fire HD 8 pouces d’Amazon. Ce modèle 32 Go de stockage (plus le support microSD). Le modèle de base est à 75 $ sur Amazon et comprend une caméra Blink Mini.

Le 2021 Fire HD 10 Plus, qui est livré avec une charge sans fil et 4 Go de RAM, commence également à 105 $ au lieu de 180 $ lorsque vous prenez la version 32 Go financée par la publicité. La version de 64 Go financée par la publicité d’Amazon Fire HD 8 Plus, qui est livrée avec deux fois plus de stockage et 3 Go de RAM, a également été réduite de 140 $ à 85 $. Diverses configurations de la tablette Fire HD 7 d’Amazon sont également en vente, à commencer par le modèle standard de 16 Go, financé par la publicité, qui est disponible pour 35 $ au lieu de 50 $. Vous pouvez également vous procurer la tablette Fire 7 Kids Pro de 16 Go pour 60 $ au lieu de 90 $. Lisez notre critique.

Offres Kindle

Amazon Kindle (2019)

La liseuse la plus abordable d’Amazon qui comprend désormais un éclairage avant pour l’écran. La tablette prend également en charge les écouteurs Bluetooth et est un peu plus confortable à tenir que son prédécesseur. Lisez notre critique.

Le Kindle Kids (10e génération) est également à près de 50% de réduction, se vendant 60 $ au lieu de 110 $. La liseuse est livrée avec un contrôle parental ainsi qu’un an d’Amazon Kids Plus. Si vous préférez le Kindle Paperwhite Kids à 160 $, vous pouvez l’acheter pour 115 $ aujourd’hui. Comme le Kindle Kids, ce modèle est livré avec un abonnement d’un an à Amazon Kids Plus, permettant à votre enfant d’accéder à des milliers de livres et à des centaines de livres audio.

Offres Halo

Vue halo d’Amazon

Le Halo View est le dernier tracker de fitness d’Amazon et devrait arriver le 8 décembre. Il dispose d’un écran AMOLED couleur qui affiche les informations sur l’activité, les scores de sommeil et plus encore en un coup d’œil. Il est également accompagné d’un abonnement Halo d’un an, vous donnant accès à divers avantages de bien-être. Nous n’avons pas encore testé le tracker, cependant, il ressemble à une alternative abordable aux appareils comme le Fitbit Charge 5.

Offres Fire TV

Amazon Omni Fire TV

Le nouveau téléviseur Omni Fire 4K d’Amazon comprend des microphones intégrés pour les commandes Alexa, un faible décalage d’entrée et la prise en charge des appels vidéo bidirectionnels. Il donne également accès à Netflix, Prime Video, Disney Plus et à la plupart des principaux services de streaming. Lisez notre critique.

Offres de clés Fire TV

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Bénéficiant de performances améliorées par rapport au Fire TV Stick 4K, le dernier bâton de streaming d’Amazon prend également en charge le Wi-Fi 6, Dolby Vision, HDR, HDR10 Plus et Dolby Atmos. Sa télécommande plus récente, fournie avec la clé, offre en outre des raccourcis pratiques vers la programmation télévisée en direct et les applications. Lisez notre critique.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, l’ancien Fire TV Stick 4K fourni avec la télécommande Alexa de troisième génération est également à 50% de réduction, se vendant 25 $ au lieu de 50 $ aujourd’hui.

Offres de sécurité à domicile

Clignotement extérieur (sans fil)

Comme son nom l’indique, vous pouvez utiliser le système de caméra domestique Blink à l’extérieur. Les points forts incluent la vidéo 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvement et l’audio bidirectionnel. Les caméras Blink sont vendues sous forme de systèmes à une, deux, trois ou cinq caméras. À l’heure actuelle, Amazon vend le système à une caméra à partir de 60 $ au lieu de 100 $, et offre des remises supplémentaires sur les autres.

Clignote à l’intérieur

Comme la caméra extérieure, le Blink intérieur offre également une vidéo 1080p, une vision nocturne, une détection de mouvement et un son bidirectionnel. Et, encore une fois, ils sont vendus en tant que systèmes à une, deux, trois ou cinq caméras. À l’heure actuelle, Amazon vend le système à une caméra à partir de 50 $ au lieu de 80 $, tout en offrant en plus des remises sur les autres.

Ring Video Doorbell Wired bundle avec Echo Show 5 (deuxième génération)

Il s’agit de la sonnette la plus petite et la moins chère de Ring, qui offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que les Rings plus chères, mais n’est pas livrée avec une option alimentée par batterie. Au lieu de cela, il ne peut être utilisé que comme une sonnette câblée. Il est également compatible avec l’Echo et offre une vidéo 1080p, une vision nocturne et des zones de détection de mouvement personnalisées.

Ring Video Doorbell Wired (2021)

Il s’agit de la sonnette la plus petite et la moins chère de Ring, qui offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que les Rings plus chères, mais n’est pas livrée avec une option alimentée par batterie. Au lieu de cela, il ne peut être utilisé que comme une sonnette câblée. Il est également compatible avec l’Echo, tout en offrant une vidéo 1080p, une vision nocturne et des zones de détection de mouvement personnalisées.

Offres Luna

Contrôleur Luna

Luna est une manette sans fil conçue pour Luna, le service de jeux en nuage d’Amazon, et dispose d’une connexion Wi-Fi séparée pour que vous puissiez jouer aux jeux Luna sans autant de décalage d’entrée.

Vous pouvez également acheter un Fire TV Stick 4K Max gratuitement si vous l’achetez avec un contrôleur Luna dans le cadre de cet ensemble, qui se vend actuellement à 85 $ au lieu de 125 $.

Offres Eero

Routeur Wi-Fi maillé tri-bande Eero Pro 6

Un routeur Eero Pro 6 isolé offre toute la commodité et les avantages de ses vitesses proches du gigabit et de son interface pratique, avec de la place pour développer le système via des extensions supplémentaires.

Les lecteurs peuvent également acheter un routeur Wi-Fi 6 maillé double bande eero 6 à 129 $ ou un système à 279 $ avec un hub pour maison intelligente Zigbee intégré pour 77 $ et 167 $, respectivement.

Inscrivez-vous à la newsletter Verge Deals



Abonnez-vous pour obtenir les meilleures offres technologiques approuvées par Verge de la semaine.