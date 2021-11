Les meilleures offres du Black Friday sur les écouteurs antibruit 2021

Que vous soyez en retard pour une nouvelle paire ou que vous essayiez simplement d’annuler l’assaut habituel de la musique de vacances, la saison du Black Friday est le moment idéal pour investir dans des écouteurs antibruit. Vous trouverez des remises importantes sur bon nombre de nos écouteurs préférés présentés dans notre guide d’achat des écouteurs antibruit. Ceux-ci incluent des choix de Sony, Bose, Apple, Sennheiser et autres. Dans certains cas, ces offres vous feront économiser 100 $ ou plus.

Outre les remises importantes, un autre avantage de l’achat d’écouteurs pendant les vacances est la période de retour prolongée chez de nombreux détaillants. Cela vous donne amplement le temps d’essayer vos nouvelles canettes et de vous assurer que la qualité sonore, l’ANC, le confort et d’autres facteurs vous conviennent avant de vous en tenir à eux.

Le WH-1000XM4 de Sony reste notre choix global en tant que meilleur casque antibruit que vous pouvez acheter aujourd’hui. Ils ont une excellente suppression du bruit, un son vivant des basses et un confort fantastique. Lisez notre critique.

Sortis il y a seulement quelques mois, les écouteurs QuietComfort 45 de Bose marquent un retour au design classique de l’entreprise qui n’a pas d’égal en matière de confort. Vous pouvez porter ces choses pendant des heures sans aucun problème. Il est également utile que Bose ait amélioré la qualité sonore et l’ANC par rapport au casque QC35 II. Les QC45 n’ont pas vraiment été en vente depuis leur sortie, donc les offres Black Friday 2021 arrivent juste au bon moment. Lisez notre critique.

Bose QC45

Les écouteurs QuietComfort 45 de Bose mettent à jour le design populaire et incroyablement confortable de l’entreprise avec USB-C, une suppression améliorée du bruit et une durée de vie de la batterie plus longue.

Les AirPods Max d’Apple en blanc peuvent être achetés pour aussi peu que 440 $ sur Amazon, en baisse par rapport à leur prix standard élevé de 549 $. Le vert et le rose sont un peu plus élevés (mais toujours en vente) à 479 $. Les AirPods Max justifient leur prix par une qualité sonore de premier plan, une suppression du bruit formidable, d’excellentes performances d’appel vocal et l’intégration profonde habituelle avec l’écosystème d’appareils d’Apple. Lire notre avis.

AirPods Max (sélectionnez les couleurs)

Avec leur conception supra-auriculaire luxuriante et leur construction haut de gamme, les AirPods Max offrent la qualité sonore et la suppression du bruit les plus impressionnantes de toute la gamme AirPods.

Les Momentum 3 Wireless de Sennheiser coûtent jusqu’à 220 $ sur Amazon, vous faisant économiser plus de 180 $ par rapport à leur prix normal de 400 $. Avec un look et une sensation élégants et haut de gamme qui correspondent à leur qualité audio phénoménale, les Momentum 3s sont peut-être le meilleur choix si vous vous concentrez sur un son sublime avant tout le reste. Lire notre avis.

Sennheiser Momentum 3 sans fil

Les écouteurs antibruit haut de gamme de Sennheiser offrent un confort luxueux, un son riche avec beaucoup de basses et un design intemporel.

Les écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit Surface Headphones 2 de Microsoft sont fortement réduits sur Amazon. À l’origine 250 $, ils sont tombés à 162 $. Si les QC45 de Bose sont trop chers, peut-être que son QC35 II rentre dans votre budget. La version de couleur noire coûte 180 $ sur Amazon. Ceux-ci coûtent normalement environ 250 $.

