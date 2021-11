Les meilleures offres du Black Friday sur les écouteurs sans fil 2021

L’un des cadeaux les plus recherchés à chaque fête – du moins depuis qu’Apple a retiré la prise casque 3,5 mm de l’iPhone – est de véritables écouteurs sans fil. Ils sont souvent l’appareil d’écoute préféré de nombreuses personnes, car ils offrent le plus de commodité et constituent une catégorie de produits fréquemment mis en vente. Les écouteurs de grande taille offrent un son de qualité supérieure, et ceux-ci ont leur juste part des remises du Black Friday, mais la plupart des auditeurs occasionnels préfèrent souvent les écouteurs.

Ici, nous avons rassemblé toutes les meilleures offres du Black Friday que nous pouvons trouver sur les écouteurs sans fil d’Apple, Samsung, Bose, Jabra, Beats et même Google, ainsi que quelques marques moins connues. Chacun a ses propres qualités ou proposition de valeur à offrir, et nous avons des offres couvrant toute la gamme qui peuvent s’adapter à tous les budgets – en commençant par les modèles haut de gamme et en s’étendant jusqu’aux options d’entrée de gamme qui valent toujours votre temps d’écoute et votre argent.

Les meilleures offres sur les écouteurs premium

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 ont été le choix de The Verge pour les meilleurs écouteurs globaux depuis qu’ils ont pris d’assaut le marché au cours de l’été. Ces écouteurs sont actuellement en vente au prix de 248 $, par opposition à leur prix catalogue de 280 $, chez Amazon, Best Buy, Target, Walmart et B&H Photo. L’offre actuelle correspond au meilleur prix que nous ayons vu sur les écouteurs antibruit, et ils sont largement disponibles, vous pouvez donc les acheter chez le détaillant de votre choix. Lire notre avis.

Sony WF-1000XM4

Le WF-1000XM4 de Sony a la meilleure suppression de bruit de tous les vrais écouteurs sans fil, et la qualité sonore est incomparable. Avec un nouveau design plus petit et classé IPX4, les écouteurs peuvent désormais également être chargés sans fil.

Les écouteurs Bose QuietComfort se distinguent vraiment par leurs côtelettes antibruit, et pour le Black Friday, ils sont en vente presque partout pour 199 $, en baisse par rapport à leur prix plein de 280 $. Vous pouvez les mettre en vente sur Amazon, Best Buy, Target, Walmart ou B&H Photo. Lire notre avis. Si vous préférez les écouteurs axés sur le fitness d’une marque comme Bose, vous pouvez obtenir les écouteurs Bose Sport pour seulement 150 $ (30 $ de rabais) chez Amazon, Best Buy, Target, Walmart ou B&H Photo. Ces têtes échangent la suppression du bruit contre une meilleure résistance à la transpiration et aux intempéries IPX4, avec des options bleu et blanc pour des couleurs sportives. La dernière révision des très populaires AirPods Pro d’Apple est désormais livrée avec un étui de chargement compatible MagSafe, et vous pouvez actuellement l’obtenir pour 159 $ chez Walmart et Amazon, par opposition à son prix normal de 249 $ (vous économisez 90 $). Best Buy et Target l’ont également réduit, mais seulement à 190 $. Les AirPods Pro sont toujours très populaires pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday, nous pourrions donc voir plus de mouvement ici avec d’autres détaillants rejoignant la mêlée concurrentielle. Lire notre avis.

Apple AirPods Pro (avec étui de chargement MagSafe)

Les écouteurs phares d’Apple améliorent les AirPod classiques avec une meilleure qualité sonore, une excellente suppression active du bruit et un son spatial immersif. La dernière révision inclut également le chargement MagSafe intégré au boîtier.

Les Galaxy Buds Pro haut de gamme de Samsung sont une alternative solide à certains des meilleurs d’Apple et, très probablement, votre solution idéale si vous préférez les téléphones Galaxy. Ils sont en vente pour seulement 150 $ (50 $ de rabais) chez Best Buy, Target et Walmart. Lire notre avis. Les Beats Powerbeats Pro existent depuis un certain temps et sont disponibles dans une large gamme de couleurs avec une qualité audio solide dans un ensemble axé sur la forme physique. Ils bénéficient d’une remise massive de 100 $ presque partout pour le Black Friday. Vous pouvez les récupérer pour seulement 150 $ à Amazon (recevez un crédit Amazon de 10 $ avec CLURTU292JY6 utilisé à la caisse), Best Buy, Target, Walmart et B&H Photo. Lire notre avis. Si vous aimez l’idée de lunettes de soleil à oreillettes qui protègent vos yeux du soleil tout en gardant vos oreilles ouvertes pour entendre la circulation et le monde qui vous entoure, les Bose Frames Tempo, Tenor et Soprano sont toutes remises à 219 $ sur Amazon (chacune remise par 30 $). Lisez notre critique du Bose Tempo ici. Vous n’avez jamais eu une paire d’écouteurs qui s’adaptent parfaitement ? Vous avez toujours trouvé des écouteurs trop gros, trop petits ou jamais confortables ? Les Ultimate Ears UE Fits, qui peuvent être ajustés sur mesure à vos oreilles, sont réduits à 169 $ (80 $ de rabais) directement auprès d’Ultimate Ears. Ce sont quelques-uns des écouteurs les plus uniques du marché, et ils bénéficient d’une remise rare. Lire notre avis.

UE s’adapte

Les UE Fits sont livrés avec des embouts auriculaires uniques qui épousent en permanence la forme unique de vos oreilles en seulement 60 secondes. Cela permet un bien meilleur ajustement que vous pouvez porter confortablement pendant des heures.

Les meilleures offres sur les écouteurs milieu de gamme

Les écouteurs Beats Studio Pro sont à leur prix le plus bas à ce jour chez Best Buy et Amazon. Normalement à 149,99 $, ce nouveau modèle de Beats qui se recharge via USB-C et fonctionne bien sur Android (en plus d’iOS) est à 100 $. Lisez notre critique.

Les Apple AirPod de deuxième génération avec un boîtier de charge filaire sont pratiquement la norme de facto dans le monde des écouteurs sans fil. Ils n’ont pas de suppression active du bruit, mais la conception en plastique dur permet une approche unique, et la connectivité aux appareils Apple est simple comme bonjour. Ils sont en vente pour seulement 109 $ 115 $ sur Amazon, vous faisant économiser 50 $. De plus, Target et Walmart les ont pour 115 $, tandis que le prix de Best Buy est actuellement de 120 $. Lire notre avis. Si vous préférez que vos AirPods de base soient livrés avec l’étui de chargement sans fil en option, le meilleur prix est actuellement de 133 $ chez Woot. Si vous êtes un abonné Amazon Prime, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 5 $ sur l’offre chez Woot, ce qui en fait le prix le plus bas de 128 $ (71 $ de réduction). Sinon, Walmart les a pour 150 $ et B&H Photo pour 165 $. Les derniers écouteurs d’Apple, les AirPod de troisième génération à 179,99 $, empruntent un peu de style aux AirPods Pro et améliorent la deuxième génération tout en ajoutant un étui MagSafe. À l’heure actuelle, ils coûtent 150 $ 170 $ à la caisse lorsque vous les achetez sur Amazon. Lire notre avis. Les Galaxy Buds 2 de Samsung sont l’ajout le plus récent à sa gamme d’écouteurs sans fil, et ils sont livrés avec une suppression active du bruit pour seulement 110 $ (40 $ de rabais) chez B&H Photo lorsque vous les ajoutez à votre panier. Ils sont également disponibles pour 120 $ sur Amazon, Best Buy, Target et Walmart. Lire notre avis. Les Galaxy Buds Live ressemblant à des haricots ont un design unique qui est très discret lorsque vous les portez, et la qualité sonore est excellente pour quelque chose d’aussi compact, même si la suppression du bruit n’est pas la meilleure. Ils peuvent être achetés pour seulement 100 $ (70 $ au total) sur Amazon, Best Buy, Target, Walmart et B&H Photo. Lire notre avis.

Samsung Galaxy Buds Live

Les écouteurs sans fil non conventionnels de Samsung ont la forme de haricots, mais ils produisent un son puissant et sont dotés d’une longue durée de vie de la batterie.

Les OnePlus Buds Pro récemment lancés sont des écouteurs abordables qui couvrent de nombreux éléments de base à un prix avantageux. Ils ne coûtent actuellement que 100 $ directement de OnePlus, ce qui représente 50 $ sur le prix total de 150 $. Lire notre avis. Si vous avez besoin de vos écouteurs pour crier « joueur ! » alors ne cherchez pas plus loin que les véritables écouteurs sans fil Razer Hammerhead infusés RVB et ANC. Ils sont à 100 $ Amazon, une économie de 30 $. Lire notre avis.

Les meilleures offres sur les écouteurs d’entrée de gamme

La suite de Samsung à ses Galaxy Buds originaux, les Galaxy Buds Plus, offre une qualité sonore améliorée, et ils ne coûtent plus que 79 $ pour Black Friday sur Amazon et Walmart. C’est près de la moitié de leur prix total de 150 $. Lire notre avis.

Samsung Galaxy Buds Plus

Les Galaxy Buds Plus sont le successeur de dernière génération des Galaxy Buds. Le plus gros changement par rapport à ce modèle est que la durée de vie de la batterie est presque doublée par rapport aux Galaxy Buds d’origine.

Les Echo Buds de deuxième génération d’Amazon qui incluent un étui de chargement sans fil ne coûtent que 90 $ (contre 140 $). C’est la meilleure offre que nous ayons jamais vue. Si vous n’avez pas besoin d’un étui de chargement sans fil, l’ensemble qui comprend un étui que vous devrez brancher pour charger ne coûte que 70 $. La série A de Google Pixel Buds est une option moins coûteuse des Pixel Buds qui a finalement commencé à obtenir des écouteurs sans fil adaptés à Google, et étant moins chère, ce modèle est encore plus attrayant. C’est un écouteur solide pour tout utilisateur d’Android, mais peut-être le plus souhaitable si vous êtes propriétaire d’un téléphone Pixel. Vous pouvez les récupérer pour seulement 79 $ (20 $ de rabais) chez Best Buy, Walmart ou B&H Photo. Lire notre avis. Les Anker Soundcore Liberty Air 2 ne remporteront aucun prix notable dans aucune catégorie particulière, mais ils conviennent pour un ensemble d’écouteurs de base d’une marque réputée qui ne coûte que 45 $ (5 $ de rabais) à Amazon pour le Black Friday. Ils ont même une charge sans fil et une autonomie solide. Pensez-y comme entrer dans le territoire de l’approvisionnement, mais vous n’achetez pas l’équivalent d’un véritable morceau de charbon sans fil.

