Les meilleures offres du Black Friday UK que vous pouvez consulter dès maintenant

Table des matières

01Smartphones02Tablettes03Maison intelligente04TV et moniteurs05Audio06Ordinateurs portables et accessoires07Montres intelligentes et trackers de fitness08Jeux09Caméras10Travail à domicile11Drones12Divers.

Le Black Friday n’était qu’un événement commercial aux États-Unis. Cependant, il s’est maintenant répandu dans le monde entier. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’offres anticipées du Black Friday UK à vérifier dès maintenant.

Assurez-vous de consulter régulièrement cet article, car nous le mettrons à jour avec de nombreuses nouvelles offres au fur et à mesure de leur sortie. Maintenant que c’est la semaine du Black Friday, allons faire du shopping.

Si vous recherchez des offres aux États-Unis, assurez-vous de consulter notre principal centre d’offres du Black Friday.

A quoi faut-il s’attendre de l’événement cette année ?

La pandémie a peut-être ralenti le trafic piétonnier dans les magasins de grande rue en 2020, mais les ventes en ligne ont connu un boom important. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive jusqu’au Black Friday 2021.

Au cours des dernières années, les remises importantes du Black Friday se sont également étendues au-delà du vendredi après les vacances de Thanksgiving aux États-Unis, les magasins britanniques emboîtant le pas. Ils ont commencé en ligne parfois jusqu’à une semaine à l’avance, et c’est exactement ce que nous voyons en 2021 également.

Autres hubs du Black Friday

Vous recherchez des catégories spécifiques comme les ordinateurs portables, les téléphones ou les accessoires ? Bien que nous ayons les meilleures offres de toutes les catégories dans ce hub, nous avons également des hubs pour des catégories de produits spécifiques :

Black Friday UK 2021 : offres actives

Téléphones intelligents

Robert Triggs / Autorité Android

Vous pouvez économiser gros sur les smartphones au Royaume-Uni cette semaine. Voici quelques-unes des meilleures ventes du moment :

Tablettes et liseuses

Appareils domestiques intelligents

Obtenez le haut-parleur intelligent de troisième génération Echo Dot pour 18,99 £ (21 £ de réduction)

L’Echo Dot de troisième génération est toujours un excellent petit haut-parleur intelligent. Pendant la semaine du Black Friday 2021 sur Amazon, vous pouvez en obtenir un pour le prix très bas de seulement 18,99 £. C’est 21 £ de moins que son prix normal.

Autres appareils intelligents pour la maison

Téléviseurs et moniteurs

Il existe de nombreuses offres Black Friday 2021 pour vous divertir. Trouvez ci-dessous une sélection d’équipements de streaming, de téléviseurs intelligents et d’offres de moniteurs.

Offres de dongle et de boîte de streaming

Offres sur les téléviseurs intelligents

Surveiller les offres

l’audio

Lily Katz / Autorité Android

Voici quelques-unes des meilleures remises audio du Black Friday, y compris de véritables écouteurs et écouteurs sans fil :

Ordinateurs portables

Découvrez ces offres exceptionnelles du Black Friday sur d’excellents ordinateurs portables :

Montres connectées et trackers de fitness

Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Bien sûr, Black Friday 2021 propose de nombreuses montres connectées et trackers de fitness en vente. Voici ce que vous pouvez obtenir dès maintenant :

Jeux

Découvrez quelques offres de jeux Black Friday UK ci-dessous :

Appareils photo

Voici un aperçu de certaines des meilleures offres d’appareils photo et d’équipements photographiques pendant le Black Friday 2021.

Travail à domicile

Le travail à domicile fait toujours partie de la vie de beaucoup en 2021. Cela dit, il existe de nombreuses offres Black Friday pour vous aider à équiper votre maison et votre bureau à domicile ! Vous trouverez ci-dessous un avant-goût des offres actuellement proposées, notamment des offres technologiques et des appareils électroménagers :

appareils électroménagers

Drones

Faites travailler vos muscles de vol avec ces offres de drones du Black Friday :

Divers

Trouvez ci-dessous quelques autres offres du Black Friday 2021, des sacs à dos aux cartes de stockage, et plus encore :

commentaires