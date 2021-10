Les meilleures offres du lundi: Apple MagSafe Battery Pack 74 $, M1 MacBook Air 149 $ de réduction, plus

Pour lancer une nouvelle semaine, nous sommes de retour avec une collection de remises notables avec le pack de batterie officiel MagSafe d’Apple à un nouveau plus bas de 74 $. Cela s’accompagne d’un retour au meilleur prix Amazon sur le dernier MacBook Air M1 13 pouces à 149 $ de rabais et cette vente flash d’Apple chez Best Buy. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La batterie officielle MagSafe d’Apple est tombée à un nouveau bas

Verizon Wireless propose désormais la batterie officielle Apple MagSafe pour 74 $. Alors que vous paieriez généralement le prix de détail de 99 $ chez tous les autres détaillants, y compris Amazon, l’offre d’aujourd’hui représente un nouveau plus bas historique. Il y a 25% d’économies à réaliser par rapport au taux en vigueur habituel, l’offre d’aujourd’hui étant également inférieure de 10 $ à notre mention précédente.

Servant de compagnon idéal à votre nouvel iPhone 13 ou à votre iPhone 12 existant, la batterie Apple MagSafe arrive pour fournir une puissance supplémentaire lors de vos déplacements. Il peut recharger votre combiné à des vitesses de 5 W à partir de la batterie interne, mais augmente pour offrir les vitesses de charge MagSafe complètes de 15 W lorsqu’il est branché sur un câble USB-C. Il a une coque en plastique blanc lisse qui fonctionnera avec tout, des mini combinés d’Apple jusqu’à ses versions Pro Max. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi.

Économisez 149 $ sur le dernier MacBook Air M1 13 pouces d’Apple

Amazon propose désormais le dernier MacBook Air M1 13 pouces 256 Go d’Apple à 850 $. Récupérant normalement 999 $, vous recherchez une correspondance avec le plus bas historique d’Amazon avec 149 $ d’économies attachées. Le modèle 512 Go mis à niveau bénéficie également du même rabais de 149 $, ce qui le ramène à 1 100 $.

En amenant le M1 à une construction sans ventilateur, parfaite pour l’emporter en déplacement ou l’utiliser loin du bureau, le dernier MacBook Air d’Apple offre tous les gains de performances que vous attendez. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, il existe également une paire de ports Thunderbolt complétés par le Wi-Fi 6 ainsi que 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Obtenez une meilleure idée de ses performances dans notre examen pratique.

Best Buy démarre la semaine avec la vente flash d’Apple

Best Buy démarre la semaine en lançant une nouvelle vente flash. En direct jusqu’à mardi, il y a des remises notables sur tout, des dernières versions d’Apple aux Chromebooks, aux équipements pour la maison intelligente, etc. Parmi toutes les autres offres Apple qui ont été lancées pour commencer la semaine, Best Buy profite désormais des économies en réduisant le Magic Keyboard pour iPad Pro 12,9 pouces à 199 $. En baisse par rapport à son taux courant de 349 $, vous recherchez une correspondance de notre mention précédente pour le meilleur prix de l’année.

Le Magic Keyboard d’Apple apporte une expérience de frappe améliorée à votre iPad centrée autour d’une conception de charnière flottante unique qui permet un angle de vision réglable. Cela s’accompagne de la prise en charge de Smart Connector et d’un port USB-C intégré dédié à l’alimentation de votre appareil. Il y a aussi des touches rétroéclairées et un trackpad intégré qui s’associe à iPadOS pour un poste de travail captivant en déplacement. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

