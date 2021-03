Les meilleures offres du lundi: M1 MacBook Pro 149 $ de rabais, Portefeuille en cuir MagSafe 55 $, plus

Toutes les meilleures offres de cette semaine sont mises en vedette par le MacBook Pro M1 d’Apple à un nouveau bas de 149 $ de rabais. Cela s’ajoute à une rare réduction sur le portefeuille officiel en cuir MagSafe et tous les éléments essentiels de l’iPhone dans la dernière vente d’Anker de 11 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Le MacBook Pro M1 tombe à un nouveau plus bas historique avec 149 $ de réduction

Amazon propose actuellement le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple M1 / ​​8 Go / 256 Go pour 1 150 $. En baisse par rapport au tarif habituel de 1 299 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 149 $ d’économies, bat notre précédente mention de 50 $ et marque un nouveau plus bas historique.

Le dernier MacBook Pro d’Apple livre sa puce M1 avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Vous pouvez compter sur son écran Retina de 13 pouces avec une autonomie de 17 heures, une paire de ports Thunderbolt 3 et une connectivité Wi-Fi 6. La TouchBar d’Apple complète le package avec sa dernière itération Magic Keyboard.

Le portefeuille en cuir MagSafe d’Apple bénéficie d’une réduction rare

Amazon propose actuellement le nouveau portefeuille en cuir pour iPhone MagSafe d’Apple pour 55 $. En baisse par rapport à son tarif en vigueur de 59 $, l’offre d’aujourd’hui ne marque que le deuxième rabais à ce jour sur le nouvel accessoire. Baisse également de prix pour la toute première fois sur Amazon, c’est le plus bas que nous ayons vu depuis novembre.

En tant que l’un des derniers accessoires d’Apple destinés à accompagner la nouvelle gamme d’iPhone 12, son portefeuille en cuir se fixera directement à l’arrière de votre téléphone grâce à l’intégration MagSafe. Il est compatible avec tout, du 12 Pro Max au 12 mini et est composé de cuir véritable avec de la place pour plusieurs identifiants, cartes de crédit, etc.

La dernière vente d’Anker commence à 11 $

Anker est de retour pour commencer la semaine avec une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon. Avec des prix à partir de 11 $, vous trouverez une sélection d’articles de recharge essentiels, de mises à niveau de maison intelligente et bien plus encore. Notre premier choix est le support Anker 3-en-1 PowerWave 10 Qi pour 34 $. En baisse par rapport à son tarif habituel de 46 $, l’offre d’aujourd’hui représente 26% d’économies et constitue le deuxième meilleur prix à ce jour.

Ce chargeur 3-en-1 offre un support Qi de 10 W qui peut faire le plein de votre iPhone ou de votre appareil Android tout en gardant un œil sur les notifications et autres. Il existe également une paire de ports USB-A 2,4 A intégrés qui peuvent alimenter des écouteurs et d’autres accessoires sans avoir à compter sur un chargeur supplémentaire.

