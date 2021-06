Les meilleures offres du lundi: MacBook Pro M1, portefeuilles MagSafe, plus

Il est temps de lancer une autre semaine de travail avec toutes les meilleures offres Apple d’aujourd’hui. Parallèlement à une nouvelle baisse de prix sur Apple Watch Series 6, vous trouverez jusqu’à 199 $ de rabais le dernier MacBook Pro M1 avec un facteur de forme de 13 pouces ainsi que les portefeuilles OtterBox et Apple Leather MagSafe pour iPhone 12. Lancez-vous pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Amazon a le dernier MacBook Pro M1 13 pouces de 512 Go d’Apple à 1 300 $ expédié (199 $ de rabais)

Amazon propose désormais le dernier MacBook Pro 13 pouces M1/8 Go/512 Go d’Apple pour 1 299,99 $ expédiés, le prix baissant automatiquement à la caisse. Régulièrement à 1 499 $, l’offre d’aujourd’hui est de 199 $, correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique et est la meilleure que nous puissions trouver. Avec une capacité de stockage améliorée de 512 Go avec 8 Go de RAM, le dernier modèle Pro d’Apple comprend sa puce M1 pour des performances améliorées et une autonomie pouvant atteindre 17 heures. Centré autour d’un écran Retina de 13 pouces, vous trouverez une paire de ports Thunderbolt, une connectivité Wi-Fi 6 et la barre tactile. Nous avons appelé cela un « saut unique dans une génération » dans notre examen pratique. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails.

Amazon a le portefeuille Apple Leather MagSafe en duvet noir à 49,50 $ en ce moment

Amazon propose également le portefeuille en cuir Apple avec MagSafe dans le coloris noir pour 49,55 $ expédiés pour rejoindre l’option Saddle Brown. Régulièrement plus proche de 59 $, c’est légèrement en dessous de notre mention précédente et le plus bas que nous puissions trouver. Fabriqué à partir de «cuir européen spécialement tanné et fini», il porte une série d’aimants pour le fixer «sans effort» à l’arrière de votre iPhone équipé de MagSafe. Cette solution de portefeuille blindé est sans danger pour les cartes de crédit, et vous pouvez même « l’empiler sur un étui transparent ou en silicone avec MagSafe ». Compatible avec tous les modèles d’iPhone 12. Classé 4+ étoiles sur des milliers. Plus de détails ci-dessous.

Portefeuille et folio MagSafe pour iPhone 12 d’OtterBox à partir de 30,50 $ (rég. jusqu’à 50 $)

Le prix des deux nouveaux accessoires OtterBox MagSafe a encore baissé, à partir de 30,69 $ expédié, laissant l’option portefeuille à un nouveau plus bas historique et le folio à quelques dollars du meilleur à ce jour.

Les nouveaux portefeuilles OtterBox MagSafe pour iPhone 12 qui ont été annoncés le mois dernier bénéficient aujourd’hui de certaines des premières remises notables sur Amazon. Tout d’abord, le portefeuille OtterBox MagSafe pour tous les modèles d’iPhone 12 est réduit à 30,69 $ expédiés à partir des 40 $ habituels, il se vend directement et sur Amazon. C’est 20 % de réduction sur le tarif en vigueur, le plus bas que nous ayons jamais enregistré, et environ 17,50 $ sous la version officielle Apple à prix réduit. Conçu pour une intégration transparente avec votre iPhone 12 compatible MagSafe, il offre des emplacements dédiés pour cartes et espèces ainsi qu’une garantie à vie. Vous pouvez voir de plus près et plus de détails dans notre couverture de lancement. Les notes sont minces sur ce portefeuille iPhone 12 récemment publié, mais OtterBox fabrique de nombreux équipements iPhone très appréciés. Rendez-vous ci-dessous pour la première baisse de prix notable sur le nouveau MagSafe OtterBox Folio.

Apple Watch Series 6 à partir de 313,50 $ maintenant watchOS 8 (économisez jusqu’à 116,50 $)

Target correspond désormais aux offres du modèle GPS Apple Watch Series 6 d’Amazon (40 et 44 mm) de 329,99 $ expédié ou alors $313.49 expédiés pour les détenteurs de RedCard. Plusieurs coloris sont également disponibles pour les deux tailles.

Amazon propose actuellement une remise sur une sélection de modèles Apple Watch Series 6, prenant 70 $ de rabais une sélection de styles. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Notre premier choix est le GPS 44 mm + Cellular Blue Aluminium avec Deep Navy Sport Band à 459 $. Atteignant généralement 529 $, l’offre d’aujourd’hui correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique fixé juste une fois auparavant. Vous pourrez également économiser sur des modèles supplémentaires à partir de 329 $, et de nombreux styles sont assortis chez Best Buy.

