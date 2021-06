Les meilleures offres et lancements alimentaires en euros dont vous pouvez profiter aujourd’hui

Le burger Dribble de Byron (Photo: Byron)

En raison de la bruine prévue, il est probable que de nombreux fans de football regarderont le match Angleterre vs Ecosse dans le confort de leur propre canapé – plutôt que dans un jardin de pub.

Heureusement, avant le grand match de ce soir, un certain nombre de détaillants et de restaurants proposent une pléthore d’offres alimentaires différentes.

Ainsi, vous pouvez déguster de délicieux plats à prix réduit pendant que vous regardez le grand match.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres et lancements alimentaires en euros que vous pouvez apprécier aujourd’hui, pour marquer l’Angleterre et l’Écosse en compétition pour la première fois en 25 ans à Wembley.

Voici quelques choses brillantes à intégrer:

McDonalds

Pour célébrer le premier tournoi international de football d’Angleterre et d’Écosse depuis 1996, McDonald’s a ramené ses prix de menu à ce qu’ils étaient il y a 25 ans.

Ces prix rétro signifient qu’un McMuffin est désormais réduit à 99p et qu’un Big Mac est réduit à seulement 1,79 £.

Les offres sont disponibles exclusivement sur l’application My McDonald’s.

Gregg



La camionnette fait son apparition à Londres et à Glasgow (Photo : David Parry/PA)

Aimez-vous un rouleau de saucisse Greggs? Il existe deux manières différentes d’en obtenir un gratuitement pour marquer les euros.

Aujourd’hui à King’s Cross à Londres et la semaine prochaine sur Argyle Street à Glasgow, une camionnette Rolls For Goals fera son apparition. Les gens auront la chance de tenter une fusillade pour gagner des rouleaux de saucisse Greggs – végétaliens ou originaux.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces endroits, n’ayez crainte.

En plus de cela, chaque fois qu’un but est marqué à Hampden Park ou à Wembley, le lendemain, les clients peuvent obtenir un rouleau de saucisses gratuit lorsqu’ils dépensent 5 £ chez Greggs sur l’application Just Eat.

Donc, si des buts sont marqués ce soir, réclamez demain.

Deliveroo

Pour marquer la réédition du célèbre hymne du football, Vindaloo Two, Deliveroo propose aux clients une offre spéciale à durée limitée où ils peuvent obtenir des codes de réduction gratuits.

Deliveroo offre 15 000 codes de réduction avec un crédit gratuit de 7,50 £ – à utiliser sur un vindaloo ou tout autre plat de leur choix.

Pour l’utiliser, entrez simplement « DELIVEROOYOURVINDALOO » à la caisse.

Byron



Le nouvel arrivant (Photo : Byron)

Byron a recruté un nouveau membre dans son équipe de hamburgers pour l’Euro – The Dribble.

Le hamburger – disponible sur place, sur Deliveroo et à retirer – est un hamburger sucré, salé et bâclé composé de deux galettes de bœuf juteuses de 6 onces, de fromage américain suintant, d’oignons grillés salés et de la sauce spéciale de Byron – le tout enfermé dans un ballon de football – chignon en forme.

Il est disponible du 11 juin au 11 juillet, vous pouvez donc en profiter un ce soir.

Morrisons

Morrisons a dévoilé son Big Match Bundle et c’est la gâterie idéale pour les jours de match.

Il se compose d’une boîte contenant la pizza Thin & Crispy Cheese Feast du supermarché et la pizza Thin & Crispy – il contient également un paquet de quatre bières Budweiser et deux litres de Pepsi Max.

De plus, il y a des collations de Doritos, des Walkers et du chocolat de M&Ms à savourer.

Il couvre donc à peu près toutes les bases.

Islande

Les fans de football peuvent également obtenir des offres de 5 £ sur les pizzas et les boissons alcoolisées en Islande.

Un cinq achètera deux pizzas avec un sac de quartiers, un choix d’accompagnement et de la crème glacée.

Ou, pour le même prix, les acheteurs peuvent obtenir deux pizzas et un choix de quatre bouteilles de Budweiser ou huit canettes de Pepsi.

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();