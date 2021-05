Les meilleures offres Google Home et Nest de mai 2021

Lorsqu’il s’agit de créer votre maison intelligente, Google et Amazon sont deux des options les plus populaires. La façon dont vous décidez quel écosystème choisir dépend de vous, mais vous pourriez aussi bien économiser de l’argent pendant que vous le faites. C’est pourquoi nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres Google Home et Google Nest actuellement disponibles.

Il y a des milliers de compétences et d’applications à essayer et de commandes à fournir, mais vous devez d’abord décider quel orateur est le bon. Nous avons inclus les options Google Home et Google Nest dans la liste pour vous offrir le plus de choix possible.

Offre en vedette: obtenez un Nest Mini pour seulement 18,99 $ expédié

Le Google Nest Mini a remplacé le Google Home Mini dans la gamme de matériel alimenté par l’Assistant de Google, et il était déjà proposé par de nombreux détaillants. Cela inclut Adorama, mais en plus de la réduction de 19 $ indiquée, vous pouvez économiser 11 $ supplémentaires avec le code promotionnel EXTRAOFF11 Cette fin de semaine. Jusqu’à dimanche, vous ne paierez que 18,99 $ (30 $ de rabais), frais de port compris.

Comme vous le savez peut-être, le Nest Mini est un petit haut-parleur intelligent avec l’intégration de Google Assistant. Vous pouvez définir des minuteries, vérifier la météo et exécuter des routines avec uniquement le son de votre voix. Vous pouvez également utiliser l’Assistant Google avec SmartThings, les lumières Hue et bien plus encore pour contrôler votre maison.

Si vous voulez un haut-parleur intelligent fabriqué par Google à bas prix, c’est votre chance. Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre et n’oubliez pas le code promotionnel lors du paiement.

Meilleures offres Google Home et Google Nest

Offres Google Home Mini

Si vous voulez la puissance de l’Assistant Google mais que vous voulez pouvoir cacher votre haut-parleur hors de vue, le Google Home Mini est la meilleure option. Le Home Mini n’a que la taille d’une rondelle de hockey, mais il contient toutes les fonctionnalités de l’assistant de plus grands haut-parleurs. Il est disponible dans une variété de couleurs: charbon de bois, craie, Campari et bleu Como. Vous pouvez facilement assortir votre enceinte à votre décor.

Découvrez les meilleurs prix sur la Mini ci-dessous.

Google Home Max

Si vous voulez le haut-parleur le plus grand et le plus puissant de la gamme Google Home, le Home Max est votre meilleur pari. Il est fait pour la musique et dispose de deux woofers de 4,5 pouces ainsi que de deux tweeters pour les notes aiguës. Vous pouvez également connecter toutes vos enceintes Google Home pour un son stéréo ou de la musique dans toute la maison.

Le principal problème que nous avons eu avec le Home Max lors de son lancement était le prix. C’est peut-être l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché, mais à 400 $, c’était une dépense considérable. Le prix a lentement baissé depuis lors et vous pouvez le trouver chez quelques détaillants. La meilleure option pour le moment est l’offre Walmart ci-dessous.

Offres Google Nest Hub

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Le Google Nest Hub dispose d’un écran de sept pouces que vous pouvez utiliser pour afficher des rappels d’agenda ou vérifier la météo chaque jour, ou pour suivre des recettes sur YouTube. Le Nest Hub peut même voir qui est à la porte avec une sonnette vidéo Nest ou vérifier les autres pièces avec une Nest Cam.

Bien que l’écran puisse être le principal attrait, le Nest Hub fonctionne également comme un haut-parleur. La qualité sonore n’est pas époustouflante, mais elle est parfaitement utilisable pour la musique des services de streaming réguliers.

Offres Google Nest Hub Max

Si vous aimez le design et les fonctionnalités du Google Nest Hub mais que vous souhaitez un écran plus grand, le Nest Hub Max est votre meilleur choix. Il dispose d’un écran HD plus grand de 10 pouces et conserve toutes les fonctions pratiques du Nest Hub. Vous pouvez également garder un œil sur votre maison grâce à la Nest Cam intégrée.

Le Nest Hub Max est à peu près plein tarif partout en ce moment, mais nous pouvons au moins vous faire économiser quelques dollars.

Google Nest Audio

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Comme le Google Home, le Nest Audio offre une expérience audio sans fil, que ce soit via Bluetooth, Google Cast ou Wi-Fi. Il intègre l’Assistant Google pour répondre à vos questions, prendre des commandes ou interagir avec votre maison intelligente.

En rapport: Google Nest Audio: tout ce que vous devez savoir sur le haut-parleur intelligent

Le Nest Audio ne ressemble pas à un système audio hi-fi, mais il n’essaie pas d’en être un. Au lieu de cela, le Google Nest Audio est un haut-parleur intelligent accessible à tous. Il offre un design compact et une excellente qualité sonore pour sa taille, performant très fortement dans notre revue.

Le Nest Audio connaît actuellement une belle baisse de prix. Vous pouvez le vérifier via les liens ci-dessous.

Autres offres Google Home et Nest

Si vous prévoyez de vous lancer dans une configuration Google Nest, vous pouvez également ajouter une connexion Wi-Fi, n’est-ce pas? Le routeur Wi-Fi Nest de deuxième génération offre une couverture de 2200 pieds carrés et il est facile de relier des routeurs pour un signal encore meilleur. Chaque routeur Nest dispose de deux ports Ethernet pour faciliter la connexion.

Enfin, voici quelques autres offres liées à Google Home et à Google Nest:

Ce sont les meilleures offres Google Home et Google Nest que nous pouvons trouver actuellement. Vous pouvez également consulter d’autres accessoires intelligents et nous ferons de notre mieux pour garder cette liste à jour.