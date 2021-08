Les meilleures offres Google Pixel d’août 2021

La famille Google Pixel a depuis longtemps une liste de fonctionnalités qui en font un incontournable pour les fans inconditionnels. Qu’il s’agisse de l’expérience Android vanille ou de l’appareil photo puissant, le Pixel contient des fonctionnalités qui le distinguent du pack. En tant que nerds d’Android, nous sommes toujours à la recherche d’offres Google Pixel.

Et maintenant, avec le Google Pixel 6 en route, nous sommes ravis de voir ce que Google nous réserve dans les semaines et les mois à venir. Nous sommes impatients de savoir comment la sortie de ce nouvel appareil va changer le paysage du marché des smartphones de Google.

Pourtant, le Pixel 5a n’est pas encore là, alors regardons quelques-unes des meilleures offres du Pixel 5 au Pixel 2XL et tout le reste.

Offre en vedette : obtenez le Pixel 3 XL de 128 Go pour 199,99 $

La série Google Pixel est l’une des préférées des utilisateurs d’Android depuis son introduction en 2016. Parmi les nombreux téléphones appréciés se trouvait le Pixel 3 XL, qui en a impressionné beaucoup par ses performances, sa qualité de fabrication et son appareil photo de haute qualité, entre autres. Bien qu’il soit loin du Pixel le plus récent, cet appareil populaire est une bonne affaire à seulement 199,99 $ (800 $ de rabais) lorsque vous utilisez notre code promotionnel AAPXL.

Alors que le Pixel 3 XL avait des problèmes indéniables, il y avait certainement beaucoup à aimer sur ce smartphone. Nous avons adoré le design unique, les excellentes performances et le logiciel Android propre. Et tout cela avant de mentionner l’appareil photo stellaire qui était sans doute le meilleur appareil photo pour smartphone de son époque.

Cette offre peut se terminer à tout moment, alors appuyez sur le bouton ci-dessous pour la vérifier pendant que vous le pouvez ou continuez à faire défiler pour plus d’offres Google Pixel.

Meilleures offres Google Pixel

Note de l’éditeur: Ces offres changent fréquemment, nous ferons donc de notre mieux pour les tenir à jour et en ajouter de nouvelles régulièrement.

Offres sur le Pixel 5

David Imel / Autorité Android

Le Pixel 5 de Google était long à venir, et cela valait la peine d’attendre. Ce n’est pas le téléphone le plus performant du marché, mais ce n’était pas le but. Au prix de détail de 700 $, il abandonne les fonctionnalités haut de gamme comme la reconnaissance faciale et les gestes originaux de Motion Sense pour vous apporter ce que vous aimez : un écran fantastique, une grande autonomie de la batterie et un logiciel joyeux.

Si vous cherchez à obtenir un Pixel 5 avec un opérateur, il existe quelques options à économiser. AT&T et Mint Mobile ont tous deux des offres sur les dernières nouveautés de Google. Consultez les offres ci-dessous pour plus de détails.

Pixel 4a

David Imel / Autorité Android

Le Google Pixel 4a reprend de nombreux éléments de style du Pixel 4, bien qu’il commence au prix incroyablement bas de seulement 349 $. Si vous voulez le meilleur que le logiciel de Google puisse vous offrir au prix le plus bas possible, il est difficile de négliger le Pixel 4a et son puissant appareil photo.

Le Pixel 4a 5G est essentiellement la version compatible 5G du Pixel 4a, mais ce n’est pas la seule mise à niveau. Le téléphone a un écran plus grand, dispose d’un processeur Snapdragon 765G plus rapide et est livré avec une batterie plus grande. Il atteint parfaitement l’équilibre entre premium et budget, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme sur le marché. Il n’y a pas d’offre pour le moment, mais nous vous proposons une option d’achat ci-dessous.

Pixel 4

Après moins d’un an sur les tablettes, Google supprime le Pixel 4 de sa gamme. Cela signifie que vous devrez vous dépêcher si vous voulez le dernier produit phare Pixel dans votre poche. Il y a des avantages et des inconvénients au Pixel 4, mais il offre une expérience de caméra difficile à surpasser.

Les meilleures offres Pixel 4 débloquées disponibles actuellement proviennent d’Amazon et d’eBay. Il n’y a aucun obstacle à franchir pour que vous puissiez apporter le téléphone à l’opérateur de votre choix.

Pixel 3a

Avec un recul de la moitié d’une génération, les Google Pixel 3a et 3a XL font toujours d’excellents choix pour les appareils de milieu de gamme. Ils passent à un processeur Snapdragon 670 mais conservent de nombreuses fonctionnalités de pointe telles que le puissant appareil photo de Google et l’assistant Google intégré.

Vous pourriez manquer des fonctionnalités telles que la recharge sans fil et un indice de résistance à l’eau, mais il existe de nombreux compromis qui en valent la peine. Les Pixel 3a et 3a XL utilisent le puissant appareil photo 12MP de Google et les deux téléphones ont même des prises casque.

Voici les meilleures offres que nous avons pu trouver sur la gamme Pixel 3a. Ils sont déverrouillés, vous ne devriez donc pas avoir de difficulté à vous installer sur votre réseau préféré.

Pixel 3

Les meilleures offres Pixel 3 et Pixel 3 XL débloquées proviennent d’Amazon en ce moment, et c’est un peu plus abordable que le Pixel 4 plus récent. Si cela ne vous dérange pas un modèle à boîte ouverte, vous pouvez faire une bonne affaire sur eBay sur le Pixel 3 XL aussi.

Autres offres Google Pixel et accessoires Pixel

Si vous avez envie d’une dose de nostalgie Pixel, vous pouvez toujours acheter un Pixel 2XL classique à seulement 127 $ en ce moment sur Amazon. Le Pixel 2 n’est peut-être plus un pilote quotidien de premier ordre, mais il a toujours des spécifications raisonnables et pourrait bien être utilisé comme sauvegarde de votre modèle Pixel plus récent.

Si vous cherchez à améliorer votre expérience Google Pixel avec certains accessoires, voici quelques-unes des meilleures offres sur les accessoires de Google pour leur ligne téléphonique phare.